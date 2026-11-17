Trump afirmó que Putin “está cediendo” en Ucrania y adelantó que la guerra será uno de los temas de la cumbre con Xi Jinping (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su par ruso, Vladimir Putin, “está cediendo un poco” en la guerra contra Ucrania y consideró que al mandatario del Kremlin “le gustaría que esto llegara a su fin”. El conflicto será uno de los temas centrales de la reunión que prevé mantener con Putin y el presidente chino, Xi Jinping, durante su gira por Asia.

“Creo que está cediendo un poco. Creo que podría ser más firme. Francamente, creo que podría mostrarse mucho más contundente. Creo que está dando marcha atrás”, declaró Trump ante la prensa antes de partir hacia Asia para participar en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China.

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El mandatario estadounidense sostuvo que, a su entender, Putin quiere poner fin a la guerra a gran escala, que comenzó en febrero de 2022. “Creo que está dando marcha atrás”, insistió al referirse a la posición rusa en el conflicto.

Trump anticipó que Ucrania será uno de los asuntos que abordará en la cumbre trilateral con Putin y Xi Jinping, prevista en la ciudad china de Shenzhen. “Ucrania está perdiendo. Rusia está perdiendo”, afirmó.

El presidente estadounidense volvió a señalar el elevado costo humano de la guerra y sostuvo que Moscú y Kiev deben alcanzar un acuerdo, pese a las diferencias entre ambos países.

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Por otro lado, Trump aseguró que desconoce las supuestas restricciones a los servicios de internet satelital de Starlink en Ucrania. Consultado sobre el asunto, respondió: “No sé, no he escuchado nada”.

Trump anticipó que Ucrania será uno de los asuntos que abordará en la cumbre trilateral con Putin y Xi Jinping, prevista en la ciudad china de Shenzhen (REUTERS)

Hace unas semanas, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, volvió a denunciar limitaciones en la velocidad de los servicios de internet satelital de Starlink y Starshield, herramientas que Ucrania considera fundamentales para su defensa y sus operaciones militares. Las restricciones fueron atribuidas a decisiones de Elon Musk, en función del uso bélico de sus sistemas.

Los problemas de conectividad se remontan a meses atrás, en medio de las presiones de Washington para que Kiev suspenda sus ataques contra refinerías rusas. La postura estadounidense se produjo en el contexto de un acuerdo entre Washington y Moscú para flexibilizar las sanciones al diésel.

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Zelensky rechazó detener esas operaciones ante la falta de reciprocidad por parte del Kremlin.

Las declaraciones de Trump se produjeron mientras Rusia lanzaba una nueva ofensiva con misiles balísticos contra Ucrania, con Kiev entre los principales objetivos. Dos puentes estratégicos de la capital resultaron alcanzados y los daños en instalaciones de infraestructura crítica provocaron interrupciones en los servicios de agua y calefacción en distintos sectores de la ciudad. Los bombardeos también afectaron a Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia y Smila.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó de los primeros daños poco antes de la medianoche del lunes, a través de un mensaje publicado en Telegram. Allí comunicó que los puentes Norte y Sur habían recibido impactos durante el ataque ruso. Minutos después, amplió el balance y confirmó las consecuencias sobre instalaciones esenciales para el funcionamiento de la capital.

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Rusia lanzó un nuevo ataque nocturno contra Kiev: golpeó dos puentes estratégicos y dañó instalaciones críticas (REUTERS)

“Como consecuencia del ataque enemigo, se han producido daños en sistemas de infraestructura crítica”, señaló el funcionario. También precisó que algunas zonas de la ciudad sufrían interrupciones en el suministro de agua y calefacción.

La ofensiva se produjo después de que la Fuerza Aérea ucraniana advirtiera sobre la posibilidad de ataques con armamento balístico. Ante la amenaza, las autoridades pidieron a los habitantes que permanecieran en los refugios y evitaran desplazarse mientras continuaban las operaciones de defensa antiaérea.

Klitschko había informado previamente que las fuerzas ucranianas intentaban interceptar los proyectiles que se dirigían hacia la capital. Las autoridades mantuvieron las alertas durante la noche y las primeras horas del martes.

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(Con información de Europa Press)