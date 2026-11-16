El huracán León pasó como una brisa suave

El pontífice emprendió la gira internacional tres semanas después de su recuperación de una cirugía por cáncer. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

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El huracán León pasó por la Argentina como una brisa suave en su camino hacia el Perú. El Papa quedó asombrado por el amor, la calidez y la alegría de nuestro pueblo. Por eso nos dijo: muchas gracias por haberme recibido de una forma que solo la Argentina puede dar. Nosotros quedamos maravillados y felices por el paso del papa misionero, el pasto evangelizador, el peregrino de la paz. Mucha gente entrevistada por los movileros de los medios decía: el Papa nos trasmite paz, “una paz total” – evocando a Cerati -, una serenidad única, la paz que necesitamos. Es el sentir de un pueblo dolido y esperanzado, saturado por la vaciedad y la enemistad, pero abierto a Dios. El huracán puso arrastrar a todos, pero fue una brisa suave, un aire puro, un soplo del Espíritu.

Resalto dos rasgos de la cercanía de León con nosotros. Él es un Papa americano: nació en el Norte y se hizo del Sur. Vivió en Perú más de veinte años y tomó su ciudadanía en 2015. Conoce la dureza de la lucha por la vida, la pobreza de muchos niños, las desigualdades sociales, el trabajo precario, lo que falta para llegar a fin de mes, las angustias por los hijos. Nadie se lo contó, no necesitaba informes. Lo vivió, a su manera, siendo obispo de Chiclayo en el norte del Perú.

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En todos sus discursos partió de una mirada atenta a los hermosos recursos naturales que Dios nos dio – desde las cataratas a las montañas – y, sobre todo, valoró las formas de ser y vivir de nuestros pueblos desde el mate al poncho. Expresó claramente los dramas sociales que nos afligen y angustian. La encarnación en nuestra cultura se vio en los recitales donde artistas populares entonaron canciones muy argentinas y en la riqueza simbólica de las celebraciones litúrgicas.

La rápida inculturación de León en nuestro estilo cultural se notó en su forma de comunicarse. Los argentinos somos muy afectuosos; nos gustar estar, participar y cantar; expresamos el afecto mirando, escuchando, tocando. Todos los entrevistados decían: “vine para ver al Papa”, aunque fuera el instante fugaz de verlo pasar en el papamóvil, pero que sabiendo que eso quedará en el corazón para siempre. Era lindo ver que besaba un bebé o era tocado por otro porque el tacto es el con-tacto más intenso cuando se vuelve caricia. Léon pasó de dar la mano al abrazo o el beso. Y de mantener apaciguadas sus emociones a dejarse afectar por lo que sentía. Esto fue notable al recibir los testimonios o escuchar los cantitos de la marea humana “olé, olé, olé, León, León” en la Vigilia de los Jóvenes. Y al final, cuando el arzobispo de Luján le dijo que la Virgen – Prevost fue elegido sucesor de san Pedro un 8 de mayo, día de su fiesta – lo cuidará como una madre en su ministerio y que sería lindo que se hiciera presente en su cuarto centenario en 2030.

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A fines del siglo XIX J. Ramos Mejía escribió un libro sobre las multitudes argentinas, un fenómeno que comenzaba a caracterizar nuestra cultura. Cuando hay un acontecimiento convocante tendemos a salir del propio mundo, peregrinar a un punto de encuentro, formar una multitud, exteriorizar la adhesión a un bien común. Las manifestaciones religiosas, los recitales musicales y los eventos deportivos – sobre todo la selección de futbol – convocan a compartirlos públicamente. Los encuentros se vuelven fiestas. Los cantantes y grupos de rock que vienen dicen que acá hay un público increíble. Hay que sumar las movilizaciones de millones en las tres misas multitudinarias – Palermo, Córdoba, Luján – y en la Vigilia juvenil, toda la gente que se acercó a los costados de los caminos, y la muchedumbre silenciosa que siguió la trasmisión por televisión.

León sintió este calor popular en el que se juntan el sentirse parte de un pueblo inmenso y ser alguien único que se cruza con una persona especial. Cada uno, cada una, se lleva la experiencia del cruce de gestos, miradas y palabras con el Papa y se lleva su bendición, un sacramental clave de la piedad católica popular. León se lleva nuestra calidez. Dijo: “me he sentido como en casa” y escribió desde el avión: “ahora la Argentina tiene dos papas: Francisco y Léon”.

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¿Por qué hubo tanta gente? Lo primero es la fe. Lo dijo la gente en su lenguaje: creo, tengo mucha fe, soy católico, es mi religión, somos de una comunidad, sigo a Jesús, amo a la Virgen, siempre venimos a Luján, soy parte de la Iglesia, quiero ver al Papa. También fueron hermanos de otras confesiones y credos, e incluso conciudadanos sin religión que se sintieron convocados a ver un líder mundial o participar de un acto histórico. Se suman razones individuales o sociales que brotan de la fe y se hacen oración: agradecer y pedir por la familia, la salud, el trabajo, el país, por los carenciados y jubilados. Se agregan circunstancias providenciales: Francisco no pudo venir, León tomó la posta para venir a países que no fueron visitados durante 40 años.

También influyó el hecho de que el Papa tuvo cáncer, fue operado, se recuperó, y a las tres semanas viajó miles de kilómetros y emprendió una gira agotadora … por nosotros. Entonces, si él hizo este esfuerzo con coraje, ¿cómo no ir a verlo? Pocos argentinos conocían a León, si bien en los últimos meses su figura se destacó en el escenario internacional. Pero él quiso visitarnos.

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Esta visita configura una de las manifestaciones de fe más masivas del siglo junto a la Misa de Francisco en Manila, Filipinas, y la Jornada de la Juventud en Río de Janeiro. En 1996 escribí un artículo titulado “Religión y razón en el final del milenio”. Entonces, viendo las visitas pastorales de los papas y otros acontecimientos, ya donde decía que los pronósticos de la desaparición de la religión en la sociedad posmoderna se estrellan contra las concentraciones masivas de la fe del Pueblo de Dios en las culturas. El corazón de los pueblos es el santuario de Dios.

La misión del sucesor de Pedro es hacer presente a Jesús realizando la misión de la Iglesia. Ella existe para evangelizar y, por eso, todo viaje es religioso y misionero. León nos evangelizó al modo de Jesús: con su figura serena, sus palabras firmes, sus gestos afectuosos, sus decisiones pastorales desde ir a Don Orione hasta saludar a los peregrinos en Luján. Sus discursos a la nación en el Palacio Libertad y en la Universidad Católica Argentina plantearon con claridad la Doctrina social de la Iglesia iluminando realidades actuales de la sociedad argentina que necesitan ser solucionadas por la sociedad, el Estado y el mercado. El principio fundamental de la dignidad de todo ser humano, enunciado en la UCA, se manifestó primero en el encuentro con personas discapacitadas y luego con otras privados de libertad. Muchos se conmovieron mirando los rostros en el Cottolengo, donde el Papa se emocionó hasta las lágrimas por primera vez.

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El Papa invita a la amistad con Jesús, el Hijo de Dios. A los jóvenes les dijo: “¡Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo! ¡Vayan y anuncien!”. Si los obispos argentinos nos dijeron: “Bienvenidos todos”, León nos dijo: vayan y anuncien esta Buena noticia a todos. Hoy, al volver a Chiclayo, “el padre Roberto” dijo que todos somos discípulos misioneros y por eso desbordemos de Evangelio nuestras aldeas, pueblos y ciudades para proclamar la gloria del Señor.

En esta semana todo el pueblo cristiano nos dio un testimonio feliz del Evangelio. Todos, también el que escribe estas con sus 45 años de cura católico, fuimos evangelizados por los otros. El pueblo evangelizó al pueblo. En esa comunidad multitudinaria se expresó la fe, se celebró la Eucaristía, se rezó el Padrenuestro, se cantó con Soledad “Alma misionera” u “Oración del Remanso”. Muchos testimonios expresaron el amor a Jesús, el sentido creyente de la vida, la alegría del amor a los demás, el deseo de vivir en comunión en la Iglesia, la necesidad de que el país esté unido y que el clima de respeto perdure, junto con la voluntad de que los políticos no lo empañen con sus disputas agresivas. Aquí hay una energía inmensa que la conducción de la Iglesia debe guiar en la pastoral cotidiana y encaminar sinodalmente al cuarto centenario de Luján en 2030.

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León predica una paz desarmada y desarmante. En las bienaventuranzas Jesús nos llama a ser pacíficos y pacificadores o constructores de la paz. Si tuvimos cuatro días de pausa, comunión, emoción, bien común y serenidad, ¿no podemos mantener un poco esa paz? Es una responsabilidad de todos, de los argentinos de abajo que juntaron plata con rifas para venir, de la Argentina secreta que se manifestó con sus silencios, cantos y abrazos. Nos cabe un compromiso ejemplar a los miembros de la Iglesia Católica y de otros credos, y un esfuerzo especial a los gobernantes, políticos, comunicadores y militantes en las redes. Todos debemos crear un clima de convivencia fraterna procurando tratarnos mejor entre los conflictos de cada día. Por eso León XIV evocó y completó una frase de Juan Pablo II en su visita de abril de 1987: Argentina: levántate y camina.