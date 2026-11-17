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El programa financiero 2027 es un desafío para Caputo, así como reactivar la economía REUTERS/Agustín Marcarian

Aunque, tras una pausa en septiembre, el Banco Central compró dólares más agresivamente en octubre, sigue lejos del ritmo de los primeros siete meses del año y eso empieza a pesar sobre las previsiones financiera de 2027, año en el que entre intereses y capital el gobierno debe afrontar vencimientos por entre USD 28.000 y 29.000 millones.

De enero a julio, calculó Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, el BCRA compró un promedio de USD 1.900 millones mensuales, ritmo que se redujo a menos de la mitad, USD 880 millones, entre agosto y octubre.

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A esta altura, dice el informe, lo que está en juego ya no es el cierre de las cuentas externas de 2026, sino de qué “amortiguadores” dispondrá la política económica oficial para transitar 2027.

Plan A, mejor que “Bazuca”

“Mientras el riesgo país subía, desde el gobierno se aludía a una “bazuca” de dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda. Pero operaciones en acuerdo con China y Estados Unidos, que siguen siendo eventuales y, de darse, se estarían concretando en situaciones críticas, deberían formar parte de un “Plan B”, no esgrimirse como el “Plan A” diseñado por el país”, advierte un pasaje del análisis, que recuerda que este año hubo “dos o tres momentos” de riesgo país inferior a los 500 puntos que el gobierno podría haber aprovechado para acceder al mercado de capitales, como hizo Ecuador, pero dejó pasar la oportunidad que ahora, con 830 puntos, luce lejana.

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Milei afirmó inicialmente que dispone de una "bazuca" de USD 75.000 millones, cifra que luego estiró a USD 125.000 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vasconcelos precisa varias diferencias entre las necesidades y fuentes de financiamiento entre este año y el próximo.

Entre enero y septiembre de 2026 se cubrieron sin problemas pagos de capital e intereses por USD 18.600 millones con rollovers con organismos, privatizaciones por USD 3.000 millones y USD 10,600 millones de colocaciones de Bonar, créditos bancos y un Repo, y USD 5.000 millones de reservas del Central, que aun así “aumentaron significativamente”, gracias a un mercado cambiario bien abastecido.

El superávit de la balanza comercial de bienes (base caja, BCRA) sumó a septiembre USD 26.600 millones y a fin de año llegaría a entre USD 33.000 y 34.000 millones. Por su parte, los ingresos de divisas originados en la emisión de Obligaciones Negociables (ONs) y bonos provinciales llegarían a USD 15.000 millones, aunque, advierte el análisis, “a estas cifras hay que restarles la demanda de dólares de personas físicas, que se acercaría a USD 30.000 millones”.

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En 2027 el superávit comercial (siempre en base caja) podría ser similar o superior, pero por otro lado es esperable que las emisiones de ONs y bonos provinciales sean inferiores a las de 2026, mientras la demanda de dólares por parte de personas físicas sería mayor que la de este año.

Una imagen muestra la antigua fachada del Banco Central de Argentina tras su restauración, en Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 2025. REUTERS/Agustín Marcarian

Debido a ese efecto tijera el informe advierte que los USD 16.000 millones que lleva comprados el BCRA en lo que va de 2026 serían “un techo, no un piso” para las proyecciones de 2027. Dependiendo de los escenarios, señala, “la diferencia puede alcanzar varios miles de millones de dólares”.

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El FMI pasará de proveedor a demandante neto de dólares, con un saldo negativo de USD 5.600 millones para la Argentina

Del lado de las fuentes financieras la mayor dificultad del próximo año respecto del actual es aún más clara. Una diferencia decisiva es que el FMI pasará de proveedor a demandante neto de dólares, con un saldo neto negativo de USD 5.600 millones para el país. Otra es que no hay operaciones cerradas para 2027 equiparables a los USD 10.600 millones que arrimaron las emisiones de Bonares, el Repo y los créditos garantizados.

Por todo eso, calculó Vasconcelos, “si en 2026 hubo que utilizar USD 5.000 millones de reservas para completar el programa financiero, en 2027 esa cifra será mucho mayor, en la medida en que no se consigan otras fuentes de financiamiento”.

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El cálculo al respecto es que con vencimientos por USD 28.000 millones (suma de pagos de capital e intereses del Tesoro y Bopreales del BCRA), frente a reservas netas actuales de unos USD 10.000 millones, el BCRA tendrá poca munición para hacer intervenciones moderadoras en el mercado de cambios.

El BCRA tendrá poca munición para hacer intervenciones moderadoras en el mercado de cambios

Es cierto -dice el análisis- que el BCRA tiene disponible la ventanilla de operaciones de futuros y que el Tesoro puede seguir emitiendo bonos ajustables por el tipo de cambio oficial, pero -advierte- “se trata de instrumentos cuyo uso deberá respetar ciertos límites” y que no brindan cobertura frente a una eventual ampliación de la brecha cambiaria, “cuestión que puede resultar relevante de cara a 2027”.

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¿Y si “esterilizan” menos?

El informe admite una posibilidad que hasta ahora el gobierno ha desechado: la compra de dólares con emisión neta de pesos. Hasta ahora, el gobierno ha optado por esterilizar casi totalmente los pesos que emite para comprar dólares mediante la emisión de bonos del Tesoro. Un gráfico del informe de Vasconcelos muestra al respecto que debido a ellos la deuda pública en pesos pasó de 10,6% del PBI en el último trimestre de 2025 a 12,3% en el tercero de 2026.

Girar hacia una compra de dólares más agresiva y un enfoque monetario menos restrictivo cortaría esa dinámica. La pregunta pasaría a ser el impacto que una mayor emisión neta de pesos tendría sobre el precio del dólar y la tasa de inflación.

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En línea con señalamientos como el de Domingo Cavallo, para quien la acumulación de reservas para generar confianza e impulsar el nivel de actividad es más importante que la astringencia monetaria y de informes como el de los economistas Rodolfo Santángelo y Pablo Goldin, de Macroview, que estimaron que a la economía le estarían faltando “entre $40 y 50 billones de liquidez”,

Vasconcelos cree que “vale la pena discutir estas opciones”. De hecho, el último informe mensual del Estudio Broda observó atisbos de “remonetización”, con los agregados monetarios empezando a repuntar en términos reales y el crédito total al sector privado dando señales de recuperación “en pesos y en dólares, impulsado principalmente por los préstamos en moneda extranjera”.

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Cualquiera sea el camino que elija el gobierno, el calendario apremia. En las próximas semanas debe resolver de dónde saldrán los dólares para pagar casi USD 4.400 millones de vencimientos en enero, en un contexto en el que los depósitos en divisas del Tesoro en el BCRA están en mínimos, la suba del riesgo país abortó las emisiones de deuda y el ingreso de dólares por las privatizaciones sigue demorado.