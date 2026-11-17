Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento en Casa Carlos, un espacio ubicado en el barrio de San Telmo

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Lali Espósito volvió sobre su casamiento con Pedro Rosemblat, celebrado el sábado 31 de octubre en una antigua casona de San Telmo. Más de dos semanas después de la fiesta, la cantante subió a sus historias de Instagram una serie de fotos inéditas y agradeció a quienes hicieron posible la boda, desde el pastelero que preparó la torta hasta las mamás de los novios. “Voy a subir algunas imágenes del casamiento para agradecerle especialmente a personas que adoro y que fueron claves para lograr que ese día sea como deseábamos con Pedro”, escribió en la primera de las postales, musicalizada con “Necesito tu amor”, el tema de Charly García.

Hasta ahora, lo que se conocía de la celebración venía del álbum oficial que la pareja publicó el 1 de noviembre y de los relatos de invitados, que debieron dejar sus teléfonos en fundas al llegar. Las nuevas imágenes suman otra mirada: ponen el foco en el trabajo detrás de escena y cuentan de dónde salió la idea para uno de los elementos más comentados del festejo, la torta de varios pisos realizada por Damián Betular.

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Lali Espósito junto a Damián Betular y su equipo, tras la presentación final de la torta

La torta de nueve pisos diseñada por Damián Betular, antes de ser presentada a los invitados

Diego Maradona y Claudia Villafañe cortan su torta de bodas, celebrada en 1989 en el Luna Park

Según relató la propia artista, el pastelero le había ofrecido prepararles la torta que desearan. Lejos de un diseño convencional, Espósito tuvo un pedido puntual: “Quiero que sea tan alta que me tenga que subir al novio para cortarla...”. El resultado fue un pastel de nueve pisos, con capas blancas plegadas como volados y cintas en tono rosado, que superó la altura de la novia. En otra historia, bajo las palabras “La refe:”, la cantante mostró el modelo que tomó como referencia: una foto de Diego Maradona y Claudia Villafañe cortando su propia torta de bodas, celebrada el 7 de noviembre de 1989 en el Luna Park ante unos 1.300 invitados, con un pastel que medía 1,70 metros. “¡Lo lograron! Gracias, te queremos”, escribió junto a una foto posterior con Betular y su equipo.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat durante uno de los bailes de la noche

"La única foto digna que tengo", bromeó la cantante sobre esta imagen junto a Andrés Balaciano

La novia se cambió de vestido para la fiesta y optó por un diseño de encaje con tocado de cristales

El guiño cobró un sentido adicional porque la empresa de eventos que lideró la organización integral de la boda pertenece a Villafañe. En una de las postales, los recién casados aparecen junto a la exesposa de Maradona y a otra mujer, ambas con auriculares y carteras negras. Allí, Espósito les agradeció “por todo el trabajo, el cariño extra y por seguir exactamente nuestro deseo. Fue inolvidable”.

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Lali Espósito y Pedro Rosemblat junto a Claudia Villafañe y el equipo encargado de la organización

Majo Riera y Marcela Amado, las madres de los novios, posaron juntas durante la fiesta

El vestido de novia, con espalda descubierta y capa de tul, firmado por Justo Ocampo

Un detalle del calzado elegido por la novia para la fiesta, sobre el pasto de la locación

La secuencia también incluyó un lugar especial para las madres de ambos. Con una foto de Majo Riera y Marcela Amado, abrazadas y con copas en la mano, la cantante escribió: “Primero a las más importantes. Nuestras mamás. Gracias por acompañarnos con el amor más incondicional. Estaban hechas unas diosas”. La mamá de la artista eligió un vestido verde con flores fucsia y lilas, mientras que la de Rosemblat llevó un blazer negro abierto sobre un corsé de encaje.

La cantante junto al diseñador Justo Ocampo, autor del vestido de novia

Maru Venancio, amiga y estilista de la novia, fue quien se quedó con el ramo de bodas

El estilista Juan Manuel Cativa estuvo a cargo del peinado de la novia durante la jornada

Los recién casados durante una sesión de fotos en los exteriores de la locación

El vestido de novia llevó la firma del diseñador Justo Ocampo, a quien Espósito definió como “el número uno total”. El estilismo y el maquillaje estuvieron a cargo de Maru Venancio, amiga de la cantante, quien además se quedó con el ramo de bodas: “Gracias a mi amiga del alma que me acompañó en todo el proceso y que se llevó el ramo”. El peinado fue responsabilidad de Juan Manuel Cativa, al que la artista le dedicó un mensaje cariñoso por “acompañarla siempre”.

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Juliana Gattas tomó el micrófono y ofreció un show sorpresa durante la fiesta

Ale Sergi, encargado de la música durante la fiesta

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, sentados juntos durante la celebración

Lali Espósito junto a Sol Jaite durante la fiesta posterior a la ceremonia

Entre los momentos de la fiesta, las imágenes mostraron un show sorpresa de Juliana Gattas, compañera de Espósito en el proyecto musical BOM, que tomó el micrófono frente a los invitados. También aparecieron agradecimientos para el DJ Ale Sergi, definido como “el número uno del dance”, y para amigos como Sol Jaite y Andrés Balaciano. El álbum se cerró con una foto en blanco y negro de la pareja abrazada: “Fuimos felices. Gracias a nuestros amigos y familia, y a todos los que trabajaron para que sea tan lo más”.