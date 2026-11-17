Agustín Giay renovó con el Palmeiras hasta 2030 (REUTERS/Jean Carniel)

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Agustín Giay, de 22 años, renovó su contrato con Palmeiras hasta 2031 durante la fecha FIFA con la selección argentina. El lateral derecho aseguró así una nueva extensión de su vínculo con el equipo brasileño, donde logró consolidarse como una pieza habitual y sostiene una carrera que también lo llevó al combinado nacional. La decisión se produjo mientras el futbolista busca afirmarse entre las alternativas para ocupar el sector derecho de la defensa albiceleste.

La confirmación de la renovación se conoció este lunes, aunque el jugador ya había garantizado meses atrás su continuidad en Palmeiras hasta 2030. En ese recorrido acumuló 108 partidos, cuatro goles y una asistencia. La nueva decisión añadió una temporada al acuerdo anterior y se concretó mientras varios equipos europeos seguían su situación. La valoración del defensor osciló entre USD 22 y USD 27 millones, y entre los clubes que consultaron por él aparecieron Atlético de Madrid, Milan y Napoli.

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El lateral derecho extendió una temporada más su vínculo con el club brasileño (REUTERS/Alex Silva)

San Lorenzo también mantiene atención sobre el futuro de Giay, que llegó al conjunto paulista desde el Ciclón en junio de 2024. El club argentino conserva el 25% de una futura venta, por lo que una eventual transferencia le reportaría una parte de la operación. Palmeiras no informó el valor total del pase cuando concretó la incorporación, aunque debió abonarle al equipo de Boedo cerca de USD 7,5 millones por el 75% de los derechos económicos del lateral derecho. La renovación hasta 2031 reduce, al menos en el corto plazo, las posibilidades de una salida.

El acuerdo le permite a Palmeiras retener a un futbolista que se destacó por su despliegue físico, su seguridad sobre las bandas y su proyección ofensiva. Esas cualidades llevaron a Lionel Scaloni a considerarlo antes del Mundial 2026, aunque Giay no formó parte de la lista definitiva para el torneo. En esa posición, el cuerpo técnico ya contaba con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. El defensor, formado en Argentino de San Carlos, quedó entonces fuera de la nómina pese a su crecimiento sostenido en el fútbol brasileño.

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La selección argentina se enfrentará este martes a Costa Rica (REUTERS/Rodrigo Valle)

Después de la Copa del Mundo, el lateral comenzó a tener mayor participación en la selección argentina. En la fecha FIFA de octubre fue titular en los tres amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, de los cuales el último encuentro marcó la despedida de Lionel Messi del combinado nacional. En la actual convocatoria, ingresó durante los últimos siete minutos de la derrota por 2 a 1 ante Uruguay. Ahora tendrá una nueva oportunidad para recuperar terreno este martes, cuando Argentina enfrente a Costa Rica en Córdoba.

En el plano de clubes, Giay afrontará una definición exigente con Palmeiras: el 28 de noviembre jugará la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, a las 17.00. En su llegada al país para la última fecha FIFA del año, el defensor expresó sus expectativas junto a su compañero y compatriota José Flaco López. “Tenemos a Estudiantes, en Copa de Brasil estamos en otra final, con Gremio. Tenemos un final de año muy movido”, sostuvo sobre los próximos compromisos.

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