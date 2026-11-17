Un reclutador en traje recibe el currículum vitae de un candidato sentado de espaldas frente a su escritorio en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Muchos de nosotros hemos sido testigos de contrataciones estrella que han terminado siendo una decepción. Y seguro recordaremos también aquellas nuevas entradas a una empresa que, sin ruido, han comenzado a hacerse de un espacio y ser voces que sorprenden hasta conseguir desarrollar una respetable carrera laboral.

¿Es mero producto del azar o podríamos encontrar razones subyacentes?

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Nadie tiene una bola de cristal. Siempre podemos equivocarnos, siempre podemos decidir para arrepentirnos después. A veces, simplemente confiamos en instintos, en corazonadas basadas en la experiencia (o la falta de ella).

Un postulante de espaldas entrega su currículum vítae a una reclutadora sentada frente a un escritorio durante una entrevista laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero hay un par de factores que pueden influenciar en cómo una persona entiende el negocio de una empresa y cómo desarrolla su potencial al máximo. Nos referimos a la manera en que manejamos las nuevas incorporaciones (onboarding, en inglés). Veamos algunas de estas capas.

Al iniciar el proceso de reclutamiento

La primera impresión que tiene una persona de una empresa se forma cuando nota una convocatoria, cuando es contactada para una entrevista y si hay suerte durante el proceso de contratación.

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Las entrevistas de trabajo se asemejan hoy por hoy a un proceso judicial donde el empleador, rodeado de rutina y formas caducas, atosiga de preguntas a un posible empleado, como si se tratase sólo de la decisión de una parte. Ambos se tienen que escoger mutuamente y ello implica que haya transparencia y claridad de ambos lados.

Un escritorio permanece desocupado con el monitor apagado en una oficina donde una supervisora observa las instalaciones desde el pasillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de contratación debe ser claro también: las expectativas se deben manejar con claridad meridiana. Hay que explicar qué se espera de cada persona, qué se espera de su interacción con los demás, qué tipo de resultados son prioritarios y en qué condiciones se realizará el trabajo. Si todo ello va bien, la primera parte ya está hecha.

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El inicio de las actividades

La llegada a un nuevo entorno está llena de excitación, tiene algún componente de inseguridad y una fase determinante para generar un impulso de salida. Una organización debe ser detallista en la manera en cómo recibe a un nuevo miembro, en cómo se presenta y anuncia la nueva incorporación, los materiales y herramientas que se pondrán a disposición y, sobre todo, en la entrega formal de funciones. Una persona que comienza desde un punto correcto sigue un camino alineado con los intereses de la empresa. Por el contrario, la falta de claridad y a veces hasta dejadez en cómo se recibe a alguien puede causar un impulso equivocado, ineficiente y hasta desviar sus funciones.

Pensar que el onboarding termina cuando se entrega un ordenador, se habilita un correo electrónico y se presenta al nuevo empleado en una reunión es un error frecuente. En realidad, allí es cuando recién empieza la parte más importante.

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Dos ejecutivos observan una pantalla mural interactiva con perfiles de empleados y gráficos de rendimiento en una sala de reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un profesional puede tener veinte años de experiencia y, aun así, no conocer los códigos informales de una organización (Cultura): quién toma realmente determinadas decisiones, cómo se resuelven los desacuerdos, qué información circula y cuál no, o qué significa en la práctica aquello que la empresa llama colaboración.

Por eso, asignar un responsable de acompañamiento durante las primeras semanas puede ser mucho más útil que entregar un manual de cien páginas que probablemente nadie volverá a abrir. También conviene establecer reuniones periódicas para contrastar expectativas, resolver dudas y detectar obstáculos. No se trata de vigilar, sino de evitar que los pequeños problemas se conviertan en grandes frustraciones.

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La experiencia del empleado también es experiencia de cliente

La manera en que tratamos a quienes trabajan con nosotros termina reflejándose en la manera en que atendemos a quienes nos compran. Un empleado que no entiende el negocio, que carece de herramientas o que trabaja desorientado difícilmente transmitirá seguridad, coherencia y confianza al cliente.

El 53% de los especialistas en Recursos Humanos ve favorable que los postulantes adapten sus currículums para que los sistemas puedan procesarlos con mayor facilidad. Foto: Certus

La incorporación es, por tanto, mucho más que un procedimiento de Recursos Humanos. Es una decisión de negocio que afecta a la productividad, al compromiso, a la reputación y a la capacidad de retener talento.

Las empresas deberían preguntarse cuánto les cuesta equivocarse al contratar, pero también cuánto talento desperdician por no saber recibirlo. Y quienes comienzan en una organización tampoco deberían limitarse a esperar instrucciones: preguntar, escuchar, observar y buscar activamente comprender el entorno forma parte de su responsabilidad.

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Contratar talento y dejarlo a su suerte es una contradicción demasiado cara. Si una empresa invierte tiempo y dinero en seleccionar a una persona, pero no invierte en integrarla, no puede sorprenderse cuando esa apuesta termina siendo una decepción.