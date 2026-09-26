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Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su actuación en el GP de Azerbaiyán

Luego del doble abandono de Alpine en Bakú por el accidente entre sus pilotos, el argentino tendrá revancha la próxima semana

Colapinto correrá por primera vez en Malasia (REUTERS/Jakub Porzycki)
Colapinto correrá por primera vez en Malasia (REUTERS/Jakub Porzycki)
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Alpine cerró el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán con un doloroso doble abandono por el accidente que protagonizó Franco Colapinto. El argentino se estrelló contra su compañero Pierre Gasly y la escudería francesa perdió margen en la pelea por el quinto lugar en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1.

El team con sede en Enstone tendrá revancha la próxima semana: del 2 al 4 de octubre se llevará a cabo el Gran Premio de Bahréin, que se realizará forma excepcional en Malasia debido al conflicto en Medio Oriente. El Circuito Internacional de Sepang recibirá otra vez a la categoría después de nueve años y Colapinto correrá por primera vez en el trazado. Gasly, por su parte, debutó en la F1 en la pista asiática en la temporada 2017 con Toro Rosso (hoy Racing Bulls).

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La actividad se desarrollará durante la madrugada de Argentina. La primera práctica libre será a las 01:30 del viernes 2 de octubre, mientras que la FP2 iniciará a las 05:00. Los últimos ensayos se llevarán a cabo a las 01:30 del sábado 3, con la clasificación pautada a las 05:00 del mismo día. La carrera principal arrancará a las 04:00 del domingo y contará con un total de 56 vueltas.

El Gran Premio que se llevará a cabo en Sepang tiene el nombre de Bahréin por motivos de patrocinio. El siguiente fin de semana del 11 de octubre se desarrollará el Gran Premio de Singapur, en el circuito callejero de Marina Bay. El formato de la prueba será distinto, ya que esta jornada cuenta con una carrera Sprint.

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EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Bahréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

15- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

16- 10º en el Gran Premio de Bélgica

17- 15° en el Gran Premio de Hungría

18- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

19- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

20- 9° en el Gran Premio de Italia

21- 7° en el Gran Premio de España

22- DNF en el Gran Premio de Azerbaiyán

23- Gran Premio de Bahréin (se correrá en Malasia): domingo 4 de octubre a las 4.00

24- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

25- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

26- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

27- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

29- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

29- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

30- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

31- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

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