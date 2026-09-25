Angelina Jolie se opone a Brad Pitt y le pide que deje de exigir sus datos financieros

Brad Pitt busca obtener registros financieros de Angelina Jolie correspondientes a los años 2017 a 2019.(Europa Press)

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Angelina Jolie respondió a la nueva solicitud del equipo legal de Brad Pitt, que busca obligarla a entregar más documentos sobre sus ingresos como parte de la disputa que ambos mantienen por Château Miraval, el viñedo francés que compartieron durante su matrimonio. La actriz argumentó una vez más que la petición invade su privacidad y no está relacionada con el punto central de su demanda.

La estrella de Maléfica ya habría aceptado proporcionar registros financieros correspondientes a 2020 y 2021. No obstante, Jolie se opone a entregar información adicional sobre sus ingresos de 2017 a 2019 y el dinero recibido por acuerdos de participación en ganancias de producciones cinematográficas durante esos años.

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¿Por qué Brad Pitt quiere los registros de Angelina Jolie?

La solicitud de Pitt está vinculada con las declaraciones de Jolie sobre la venta de su participación en Château Miraval en 2021. El actor sostiene que los documentos financieros pueden ayudar a determinar si las afirmaciones de la actriz sobre su situación económica son relevantes para el caso.

La disputa legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt se centra en la venta de la participación de la actriz en Château Miraval (Photo © 2022 Crystal Pictures/The Grosby Group)

En documentos presentados ante el tribunal, los abogados de Pitt argumentaron que los registros sobre los ingresos de Jolie por películas, patrocinios de marcas y otros servicios profesionales “tienen relación directa” con sus alegaciones y deberían ser entregados. Según su equipo, sin esa información el jurado tendría una visión incompleta del caso.

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La disputa se remonta a 2021, cuando Jolie vendió su participación en Château Miraval a Tenute del Mondo, división vinícola de Stoli Group. Un año después, Pitt presentó una demanda en la que alegó que la actriz había realizado la venta pese a un acuerdo según el cual ninguno de los dos podía desprenderse de su participación sin la aprobación del otro. Jolie respondió con una contrademanda.

Pitt también sostiene que los registros pueden servir para cuestionar la afirmación de Jolie de que buscaba alcanzar una “independencia financiera” al desprenderse de sus intereses compartidos con su entonces esposo.

El actor sostiene que los registros financieros de Jolie pueden ser relevantes para sus argumentos en el caso del viñedo (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La respuesta de Jolie

La actriz rechaza esa interpretación. En su nueva respuesta, sostiene que cuando habló de coerción económica se refería específicamente a la disputa por el viñedo y no a que careciera de dinero o enfrentara una situación financiera desesperada.

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Jolie también explicó que durante esos años redujo su actividad profesional para ocuparse de sus hijos. Por ello, argumenta que incluso si hubiera recibido pagos de acuerdos cinematográficos anteriores, esos ingresos no cambiarían el hecho de que trabajó menos durante ese periodo.

Su equipo legal ya había cuestionado anteriormente la solicitud de Pitt. En una conferencia de descubrimiento citada por PEOPLE, uno de los abogados de Jolie calificó la petición como “un exceso por su parte y uno grave”, además de describirla como “otra conducta controladora de Pitt”.

La defensa de Jolie también cuestionó la interpretación de Pitt sobre sus declaraciones acerca de la “independencia financiera” (REUTERS/Remo Casilli)

En cuanto a la expresión “independencia financiera”, los abogados de Jolie aclararon que esta no significaba que la actriz necesitara dinero con urgencia. Su argumento, según los documentos citados por PEOPLE, era que buscaba separar su vida y sus finanzas de Pitt.

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La batalla legal por Château Miraval continúa pese a que la pareja finalizó oficialmente su divorcio en diciembre de 2024. El próximo paso del proceso está previsto para el 6 de octubre de 2026, cuando el tribunal volverá a abordar la disputa.