Cultura

El Festival de San Sebastián concluye con su premiación, tras nueve días de cine con Brad Pitt, Ricardo Darín y Julianne Moore

El jurado presidido por el director Ira Sachs elige la ganadora entre 17 producciones, entre las que figuran la nueva película de Benjamin Naishtat y la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez

Un hombre con gafas de sol, chaqueta de vestir y camisa azul saluda con la mano izquierda alzada frente a un mural publicitario
Ricardo Darín, además de ser la imagen oficial del Festival de San Sebastián, presentó su nueva película 'Lo dejamos ahí'
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La 74ª edición del Festival de San Sebastián concluye este sábado con la entrega del premio mayor, la Concha de Oro, y el resto de galardones, que pondrá el broche a nueve días de cine y estrellas en la ciudad del País Vasco, en el norte de España. El jurado presidido por el director estadounidense Ira Sachs dará a conocer al ganador del galardón a la mejor película de entre las 17 competidoras. También se entregarán los demás premios, incluido el que este festival, considerado vitrina del cine latinoamericano en Europa, otorga a la mejor película de la región.

La lista de favoritas para alzarse con la Concha de Oro, según los críticos, está encabezada por Tender Loving Care, una reflexión sobre los cuidados, la amistad y la familia del octogenario director británico Mike Leigh. De ganar, el premio tendría un significado especial ya que este probablemente sea el último filme del veterano director de 83 años, quien anunció que sufre una condición médica que le dificulta seguir rodando. Suenan también The Debut, del estadounidense Jesse Eisenberg, con una deslumbrante Julianne Moore en el papel principal, así como Muyou no hito, la ópera prima de la conocida escritora japonesa Maha Harada.

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En la sección oficial compiten tres producciones latinoamericanas: Mis muertos tristes, la miniserie del cineasta chileno Pablo Larraín basado cuentos de Mariana Enriquez; Glaxo, del director argentino Benjamín Naishtat; y Las disculpas de Vicentina, del realizador brasileño Gabriel Martins.

Desde que arrancó el 18 de septiembre, por la alfombra roja del festival considerado el más pequeño de los grandes de Europa, después de Cannes y Venecia, han pasado estrellas como Brad Pitt, quien causó sensación firmando autógrafos durante más de una hora por las calles de San Sebastián. Marion Cotillard, Orlando Bloom, Ricardo Darín, Jeremy Irons, Rami Malek y Diego Luna fueron otras de las caras reconocibles que estuvieron en el certamen. En esta edición, el festival entregó su mayor distinción honorífica, el Premio Donostia, a la actriz británica Naomi Watts, por su versátil carrera, y al cineasta alemán Werner Herzog, con más de 70 filmes en su haber.

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Mis muertos tristes
Mariana Enriquez (izq.) y Pablo Larraín (der.), la dupla creativa detrás de la miniserie 'Mis muertos tristes' que compite por el premio mayor en San Sebastián

La polémica de ‘NAZA’

El festival, con una tradición bastante marcada de compromiso político, proyectó el documental NAZA, con testimonios de miembros de las fuerzas israelíes sobre bombardeos contra civiles palestinos en Gaza, ganador del Premio Especial del Jurado en la Mostra de Venecia. Fue proyectado sin la presencia de sus directores, los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, quienes han sido objeto de amenazas e intimidaciones en su país. La noche del viernes, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y cineastas españoles como Rodrigo Sorogoyen, Estíbaliz Urresola, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga hicieron un acto en apoyo de los creadores de NAZA sobre la alfombra roja.

El filme que clausura el festival, tras el anuncio del palmarés, es Le Faux Soir, del belga Michaël R. Roskam, basado en hechos reales sobre el día en 1943 en que la resistencia belga logró imprimir y distribuir una edición falsa de un conocido diario con artículos satíricos sobre los nazis. La película es un drama pero tiene muchos toques de comedia, algo deliberado, según contó el director en rueda de prensa. “Yo quería hacer una película muy seria sobre gente muy cómica (...) Yo quería realmente reflejar esta ‘belgitud’ que es a la vez seria y a la vez tiene ciertas pequeñas absurdidades, un surrealismo que también nos caracteriza”, señaló.

Fuente: AFP

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