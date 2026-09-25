Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

Warhammer 40,000: Space Marine II, de Saber Interactive.

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Saber Interactive y Focus Entertainment publicaron el 24 de septiembre de 2026 la nueva hoja de ruta de Warhammer 40,000: Space Marine 2, que detalla actualizaciones gratuitas y contenido premium hasta el tercer trimestre de 2027. El anuncio central es la llegada del Apotecario, la primera clase sanadora del juego, prevista para el parche 17 durante el primer trimestre del próximo año.

Chaos Siege y más contenido PvP para cerrar 2026

La hoja de ruta fue presentada durante el segundo aniversario del juego, lanzado en septiembre de 2024 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Las dos actualizaciones restantes de 2026, identificadas como 15 y 16, estarán concentradas principalmente en el multijugador competitivo, aunque también incorporarán contenido para quienes prefieren combatir contra enemigos controlados por el juego.

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El primer lanzamiento será Chaos Siege, disponible desde el 1 de octubre. Este modo PvE permitirá controlar a los Astartes Herejes y enfrentarse a los Tiránidos y las fuerzas del Imperio. Saber Interactive confirmó que contará inicialmente con dos sectores y que ya trabaja en un tercero.

Ese mismo día llegará Crucible, un sistema de desventajas personales que permite aumentar voluntariamente la dificultad de las misiones. Los jugadores podrán activar condiciones negativas a cambio de experiencia y del conjunto especial de armadura de los Lamentadores. Se trata de una forma de ajustar el desafío sin modificar las condiciones para todo el escuadrón.

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Antes de terminar 2026 también debutará Weekly Stratagems, un modo PvP con desafíos semanales basado en el sistema de estratagemas que ya está disponible en las Operaciones PvE. Las clases Táctico y Vanguardia recibirán revisiones, aunque el estudio todavía no detalló todos los cambios de equilibrio.

El cierre del año incluirá seis piezas de armadura exótica y nueve armas. También se lanzarán cuatro paquetes cosméticos de pago inspirados en los Lobos Espaciales, los Exorcistas, la Vigilia de la Muerte y los Mortificadores. Pese a estas incorporaciones, no habrá nuevas Operaciones durante el resto de 2026.

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Qué función tendrá el Apotecario

El Apotecario llegará durante el primer trimestre de 2027 y encabezará el contenido del parche 17. Será la primera clase centrada en sanar y mantener con vida a los integrantes del equipo, una función que la comunidad venía solicitando para complementar las opciones ofensivas disponibles desde el lanzamiento.

Dentro de Warhammer 40K, los Apotecarios son médicos y cirujanos de combate de los Marines Espaciales. Participan directamente en los enfrentamientos, atienden a los heridos y determinan si un guerrero puede regresar a la batalla. Su responsabilidad también incluye preservar la pureza genética de cada Capítulo.

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Cuando un Marine Espacial muere, el Apotecario debe recuperar sus glándulas progenoides. Estos órganos contienen el material genético necesario para crear nuevos guerreros y preservar el legado del Capítulo, por lo que deben ser extraídos antes de que caigan en manos enemigas. Esa tarea explica por qué esta especialidad combina conocimientos médicos, resistencia y capacidad de combate.

Saber Interactive todavía no explicó cuáles serán sus habilidades concretas, cuánto podrá curar ni qué armas tendrá disponibles. La hoja de ruta sí lo presenta como una clase sanadora, pero sus mecánicas completas se conocerán más cerca del lanzamiento del parche 17.

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Warhammer 40,000: Space Marine 2 | Desarrollador: Saber Interactive | Distribuidor: Focus Home Interactive

Nuevas operaciones, armas y revisiones durante 2027

Después de un cierre de 2026 con pocas novedades para las Operaciones, el calendario de 2027 volverá a ampliar ese modo con nuevas misiones. También incorporará armas, piezas de armadura exótica y equipamiento de dos manos, una categoría que puede modificar el ritmo y el alcance de los ataques cuerpo a cuerpo.

La clase Pesado recibirá una revisión, mientras que el sistema de ventajas será ajustado. Saber Interactive también prepara un sistema de prestigio, destinado a ofrecer una nueva progresión para quienes ya alcanzaron los niveles más altos. La hoja de ruta menciona estas funciones, pero todavía no define sus requisitos ni las recompensas asociadas.

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Los planes para 2027 contemplan seis paquetes cosméticos premium, separados de las actualizaciones gratuitas. El calendario presentado por Focus Entertainment cubre hasta el tercer trimestre del año, con el Apotecario programado para llegar primero, durante los tres meses iniciales de 2027.