El video del grave error que cometió Franco Colapinto en Bakú: chocó a su compañero y abandonaron los dos

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*El error de Colapinto

Franco Colapinto cometió un grave error en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en la fecha 15ª de la temporada. En el reinicio de la competencia tras un accidente, y cuando ambos estaban en los puntos, se tiró por adentro y chocó de lleno a su compañero de equipo Pierre Gasly: abandonaron los dos.

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Fue en el reinicio de la carrera en la vuelta 35 luego de la neutralización para retirar al Williams de Alex Albon que llegó el caos en Bakú. Colapinto bloqueó antes de llegar a la primera curva y llegó pasado. Lo chocó a Gasly, quien a su vez se llevó puesto a Lando Norris (McLaren).

La maniobra le costó el abandono al francés, al inglés y al propio argentino, que ingresó a boxes con el neumático trasero derecho dañado. El bonaerense reconoció su error y pidió perdón por radio. Gasly, por su parte, afirmó por la misma vía: “No lo puedo creer” y luego manifestó su bronca moviendo sus brazos arriba del monoplaza.

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*Otra toma del incidente

Una vez que llegó a los boxes, Colapinto volvió a admitir su falla en diálogo con ESPN y pidió perdón: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control. Perdón a todo el equipo, a Pierre porque fue un error grave. Perdón a todo el equipo”.

“No tenía mucho ritmo y comencé a tener degradación atrás y hay que entender el por qué. Las disculpas al equipo y a Pierre”, subrayó. “Estoy triste por la situación e intentaremos darlo vuelta”, concluyó.

Colapinto cortó una racha de 30 Grandes Premios en los que pudo llegar a la meta y este sábado un error suyo lo dejó fuera de carrera. Era el único que había podido terminar los 14 eventos anteriores en el presente ejercicio.

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*La bronca de Gasly tras su abandono

En el saldo negativo de la incidencia se sumaron los puntos que quedaron en el camino: Gasly era séptimo (5 unidades) y Colapinto décimo (un punto), en un momento en el que Alpine buscaba recortar la diferencia con Racing Bulls en el Campeonato Mundial de Constructores.

La equivocación de Colapinto llegó en medio de la polémica generada por la denuncia de su compañero sobre amenazas a él y su familia en las redes sociales, a raíz de no ceder su posición ante Franco en el Gran Premio de España cuando venía con neumáticos más gastados que el argentino.

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*El abandono de Colapinto

En la previa a la competencia en Bakú, Colapinto apoyó a Gasly, y repudió los agravios en redes sociales. El panorama tuvo su punto más álgido con las declaraciones del asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, quien acusó a los argentinos de ser responsables de los comentarios y avisó que si el tema continuaba “Colapinto no iba a hablar más con la televisión argentina”.

La carrera fue ganada por George Russell (Mercedes), que logró recortarle puntos a su compañero de equipo Antonelli en la pelea por el título. El podio lo completaron los Red Bull de Verstappen e Isack Hadjar. Desde China 2024 que la escudería austriaca no lograba un doble podio.

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La temporada no tendrá descanso y el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Bahréin que tendrá como sede ocasional a Malasia debido al conflicto en Medio Oriente. El Circuito Internacional de Sepang volverá a albergar una carrera de Fórmula 1 luego de nueve años y será un nuevo escenario para Franco Colapinto.

*El testimonio de Colapinto