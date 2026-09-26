Deportes

El video del grave error que cometió Franco Colapinto en Bakú: chocó a su compañero y abandonaron los dos

El argentino se llevó puesto al otro piloto de Alpine, que a su vez lo golpeó a Lando Norris. Los tres quedaron fuera de competencia

Guardar

*El error de Colapinto

Franco Colapinto cometió un grave error en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en la fecha 15ª de la temporada. En el reinicio de la competencia tras un accidente, y cuando ambos estaban en los puntos, se tiró por adentro y chocó de lleno a su compañero de equipo Pierre Gasly: abandonaron los dos.

PUBLICIDAD

Fue en el reinicio de la carrera en la vuelta 35 luego de la neutralización para retirar al Williams de Alex Albon que llegó el caos en Bakú. Colapinto bloqueó antes de llegar a la primera curva y llegó pasado. Lo chocó a Gasly, quien a su vez se llevó puesto a Lando Norris (McLaren).

La maniobra le costó el abandono al francés, al inglés y al propio argentino, que ingresó a boxes con el neumático trasero derecho dañado. El bonaerense reconoció su error y pidió perdón por radio. Gasly, por su parte, afirmó por la misma vía: “No lo puedo creer” y luego manifestó su bronca moviendo sus brazos arriba del monoplaza.

PUBLICIDAD

*Otra toma del incidente

Una vez que llegó a los boxes, Colapinto volvió a admitir su falla en diálogo con ESPN y pidió perdón: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control. Perdón a todo el equipo, a Pierre porque fue un error grave. Perdón a todo el equipo”.

“No tenía mucho ritmo y comencé a tener degradación atrás y hay que entender el por qué. Las disculpas al equipo y a Pierre”, subrayó. “Estoy triste por la situación e intentaremos darlo vuelta”, concluyó.

Colapinto cortó una racha de 30 Grandes Premios en los que pudo llegar a la meta y este sábado un error suyo lo dejó fuera de carrera. Era el único que había podido terminar los 14 eventos anteriores en el presente ejercicio.

*La bronca de Gasly tras su abandono

En el saldo negativo de la incidencia se sumaron los puntos que quedaron en el camino: Gasly era séptimo (5 unidades) y Colapinto décimo (un punto), en un momento en el que Alpine buscaba recortar la diferencia con Racing Bulls en el Campeonato Mundial de Constructores.

La equivocación de Colapinto llegó en medio de la polémica generada por la denuncia de su compañero sobre amenazas a él y su familia en las redes sociales, a raíz de no ceder su posición ante Franco en el Gran Premio de España cuando venía con neumáticos más gastados que el argentino.

*El abandono de Colapinto

En la previa a la competencia en Bakú, Colapinto apoyó a Gasly, y repudió los agravios en redes sociales. El panorama tuvo su punto más álgido con las declaraciones del asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, quien acusó a los argentinos de ser responsables de los comentarios y avisó que si el tema continuaba “Colapinto no iba a hablar más con la televisión argentina”.

La carrera fue ganada por George Russell (Mercedes), que logró recortarle puntos a su compañero de equipo Antonelli en la pelea por el título. El podio lo completaron los Red Bull de Verstappen e Isack Hadjar. Desde China 2024 que la escudería austriaca no lograba un doble podio.

La temporada no tendrá descanso y el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Bahréin que tendrá como sede ocasional a Malasia debido al conflicto en Medio Oriente. El Circuito Internacional de Sepang volverá a albergar una carrera de Fórmula 1 luego de nueve años y será un nuevo escenario para Franco Colapinto.

*El testimonio de Colapinto

Temas Relacionados

Franco ColapintoPierre GaslyFórmula 1Lando NorrisBakuGran Premio de AzerbaiyánAlpineFlavio Briatore

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y abandonaron los dos Alpine en el circuito callejero de Bakú: George Russell ganó de punta a punta una caótica carrera

El argentino cometió un grave error y quedó fuera de competencia con su compañero en el giro 35 cuando ambos estaban en los puntos

Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y abandonaron los dos Alpine en el circuito callejero de Bakú: George Russell ganó de punta a punta una caótica carrera

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

El Canalla y el Pincha se miden en Santiago del Estero por un nuevo título. Desde las 16:00, por Dinsey+ Premium y DSports

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

El pedido de disculpas de Franco Colapinto por la radio y la furia de Pierre Gasly tras el choque de su compañero

El piloto argentino cometió un error y perjudicó a su compañero de equipo

El pedido de disculpas de Franco Colapinto por la radio y la furia de Pierre Gasly tras el choque de su compañero

El “Europibe” que fue citado por la Sub 20 de España y se aleja de la selección argentina

El defensor de Las Palmas Valentín Pezzolesi integrará el plantel juvenil que enfrentará a México el 30 de septiembre

El “Europibe” que fue citado por la Sub 20 de España y se aleja de la selección argentina

La historia de un grupo de hinchas de Vélez que fundó un club en Barcelona: “Arrancamos con nada y tenemos una comunidad hermosa”

Todo comenzó con cuatro argentinos que se juntaron en un bar con el sueño de crear una peña en Cataluña. No solo lo consiguieron, sino que además cuentan con un equipo de fútbol jugando en la liga catalana

La historia de un grupo de hinchas de Vélez que fundó un club en Barcelona: “Arrancamos con nada y tenemos una comunidad hermosa”

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

ENTRETENIMIENTO

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

La mujer que acusó a Jay-Z de violación sexual se retracta: “Nunca me reuní con él”

Angelina Jolie se opone a Brad Pitt y le pide que deje de exigir sus datos financieros

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda

Después de casi 10 años de matrimonio, Margot Robbie adoptó el apellido de su esposo

INFOBAE AMÉRICA

Congreso de Guatemala envía al Ejecutivo exoneración de impuestos a los combustibles y el presidente Arévalo debe decidir sobre la eliminación

Congreso de Guatemala envía al Ejecutivo exoneración de impuestos a los combustibles y el presidente Arévalo debe decidir sobre la eliminación

Honduras: Corte de Apelaciones ratifica decomiso de más de $4.2 millones vinculados al caso de hospitales móviles

La OIM advierte que una tormenta intensa podría abrir otra emergencia humanitaria entre los desplazados haitianos

Remesas dejaron más fondos en la banca y empujaron el crédito para empresas en El Salvador

Irán dijo que espera una respuesta de EEUU sobre su plan para reabrir Ormuz y no descartó recibir inspectores de la ONU