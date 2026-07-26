La Fórmula 1 confirmó la nueva sede del GP de Baréin que se había cancelado por la guerra en Medio Oriente: cuándo se correrá

El Gran Premio de Baréin que se había suspendido por la guerra en Medio Oriente se correrá en Malasia anunció la Fórmula 1 (REUTERS/Rula Rouhana)

La Fórmula 1 y la FIA anunciaron este domingo que el Gran Premio de Baréin, cancelado por la guerra en Medio Oriente, será reemplazado por una carrera en Malasia en el circuito de Sepang del 2 al 4 de octubre.

En un comunicado oficial, ambas instituciones explicaron que el GP no podrá disputarse en Baréin y confirmaron el acuerdo del gobierno malasio para organizar la prueba en Sepang. La opción de correr en el Golfo el 4 de octubre quedó descartada tras el relanzamiento de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos, según lo expuesto previamente por el presidente de la F1, Stefano Domenicalli.

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“Un histórico acuerdo para preservar un Gran Premio este año demostrando la capacidad del deporte para adaptarse, y mostrando la gran visión de Baréin y su compromiso con la F1, así como la generosidad de Malasia para hacer esto posible”, publicó la cuenta de la F1 en sus redes sociales.

La F1 anunció que el circuito de Sepang, en Malasia, será la sede del GP de Baréin, suspendido por la guerra en Medio Oriente (@F1)

La carrera llevará el nombre “Gulf Air Grand Prix de Baréin en Malasia”, ya que el reino del Golfo cubrirá gran parte de los gastos derivados de la organización tardía en ese trazado, precisó la F1.

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El circuito de Sepang, junto al aeropuerto de Kuala Lumpur, albergó 19 Grandes Premios de F1 entre 1999 y 2017 y recibe desde 1999 una fecha de MotoGP. Con este cambio, el calendario pasará a tener 23 carreras en lugar de 24, dado que el GP de Arabia Saudita previsto en abril en Yeda también fue anulado y no fue reprogramado.

En tanto que las autoridades de la Fórmula 1 aún mantienen en revisión las dos últimas carreras del calendario: los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi, previstos para el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, ante la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio.

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Según fuentes del paddock citadas por la agencia AFP, ambas citas tienen altas posibilidades de cancelación y se evalúan reemplazos como disputar dos Grandes Premios consecutivos en Las Vegas a finales de noviembre o trasladar el cierre de temporada a Europa. La decisión no se adoptaría hasta finales de septiembre o principios de octubre, a la espera de que los organismos que rigen la categoría observen la evolución de la situación regional.

El auto de Franco Colapinto durante las prácticas en el GP de Hungría de Fórmula 1

El conflicto también pone bajo presión el calendario de otras disciplinas: las dos últimas pruebas del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) están programadas en Catar en octubre y Baréin en noviembre, y se prevé un anuncio próximo sobre su sustitución por carreras en Europa.

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En motociclismo, el Gran Premio de MotoGP de Qatar, reprogramado para noviembre, también afronta riesgo de anulación total, mientras que el Rally de Arabia Saudita, 14ª y última fecha del WRC prevista en Yeda en noviembre, figura entre los eventos amenazados.

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