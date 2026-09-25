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Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

El lanzamiento en Estados Unidos está previsto para finales de marzo de 2027

Sed De Sangre presenta su tráiler.
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Lionsgate y Diamond Films presentaron el primer tráiler de Sed de sangre, conocida originalmente como Day Drinker, un thriller de acción sobrenatural protagonizado por Johnny Depp, Madelyn Cline y Penélope Cruz. La película dirigida por Marc Webb llegará a los cines de Estados Unidos a finales de marzo de 2027.

Una camarera atrapada en una trama criminal

La historia sigue a una camarera que trabaja en un yate privado y acaba de perder al amor de su vida. Su situación cambia cuando conoce a un enigmático forastero, interpretado por Depp, con quien establece un vínculo inesperado. El encuentro termina involucrándola en una trama criminal que incluye elementos sobrenaturales.

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El personaje de Depp es descrito como un bebedor diurno, origen del título en inglés. El avance lo muestra dentro de una propuesta centrada en enfrentamientos físicos, amenazas criminales y criaturas sobrenaturales, una combinación que acerca la película al tipo de acción directa popularizada por John Wick.

Cline interpreta a la camarera que queda en el centro del conflicto. La información difundida también menciona a una mujer con una posición relevante dentro del ambiente criminal, aunque las fuentes disponibles no detallan el personaje ni explican cómo se relaciona con el protagonista.

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Marc Webb dirige el proyecto a partir de un guion de Zach Dean, responsable de La guerra del mañana y El abismo secreto. Webb es conocido por películas como The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro, 500 días juntos y Un don excepcional.

Johnny Depp y Penélope Cruz trabajan juntos por cuarta vez

Sed de sangre representa la cuarta colaboración cinematográfica entre Depp y Penélope Cruz. Los dos actores compartieron elenco anteriormente en Blow, Piratas del Caribe: En mareas misteriosas y Asesinato en el Orient Express.

El reparto principal incorpora una presencia española amplia. Junto con Cruz aparecen Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto y Javier Botet. La participación de estos intérpretes está vinculada con el carácter de coproducción entre Estados Unidos y España que tiene el proyecto.

La película será uno de los trabajos de mayor exposición comercial de Depp desde el juicio con su exesposa, Amber Heard, un proceso que tuvo un fuerte impacto público sobre su carrera. Desde entonces, su actividad cinematográfica como protagonista se redujo, por lo que el estreno tendrá una atención particular sobre su retorno a una producción de acción distribuida por un estudio importante.

En paralelo, surgieron reportes sobre un posible acercamiento entre el actor y Disney para que vuelva a interpretar a Jack Sparrow en una futura entrega de Piratas del Caribe. Ese regreso no fue confirmado oficialmente y permanece separado de Sed de sangre, cuyo lanzamiento ya forma parte del calendario de Lionsgate.

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Producción y fechas de estreno

Sed de sangre reúne a varias productoras: 30West, Lionsgate, Lit Entertainment Group, Thunder Road Pictures, Nostromo Pictures, Skydance Productions e IN.2 Film. La participación de Nostromo Pictures se integra en la estructura de coproducción entre Estados Unidos y España.

Las fuentes disponibles presentan una diferencia sobre el día exacto del lanzamiento. Una sitúa el estreno el 26 de marzo de 2027, mientras que la información asociada a Diamond Films lo fecha para el 28 de marzo en los cines estadounidenses. En ambos casos, la ventana prevista es el último fin de semana de ese mes.

La distribución internacional todavía no está completamente detallada. Diamond Films presentó el avance y confirmó el título Sed de sangre para el mercado hispanohablante.

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