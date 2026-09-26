Lorenzo Sigaut Gravina: “Se está generando un 2026 de estanflación, con crecimiento muy aislado en el tridente de oro”

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Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra, dijo hoy que en la economía argentina “se está generando un 2026 de estanflación, con crecimiento muy aislado en el tridente de oro”, esto último en referencia a la expansión de actividad concentrada en Agro, Petróleo y gas y Minería.

El economista dijo que en su consultora estaban midiendo una inflación del 1,9% en septiembre y que el aumento de las naftas en la última semana del mes podría sumar una décima de punto y llevar el guarismo a la zona del 2%, superior al 1,7% mensual que dio agosto.

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Entrevistado por radio Mitre, Sigaut atribuyó la suba del riesgo país, que en la semana volvió a quebrar la barrera de los 600 puntos, a una combinación de factores internacionales y locales, con un aumento de las tasas de interés de largo plazo en EE.UU. a niveles récord “en varias décadas” y “dudas sobre la reelección del gobierno” que a su vez vinculó a la situación interna, de la que resaltó el aumento de la pobreza, de la morosidad, de la informalidad, del desempleo y la caída del salario real.

En ese sentido dijo que la caída del nivel de actividad en julio (que el Indec informó el jueves) pone a economía en el umbral de una “recesión técnica” (dos trimestres consecutivos de caída del nivel de actividad), ya que el dato de agosto sería de un repunte muy débil, con lo cual para evitar la recesión debería haber ocurrido un aumento “muy fuerte” de la actividad en septiembre.

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No alcanza con Vaca Muerta

“Por más que haya récord de exportaciones gracias a Vaca Muerta y los precios internacionales, la economía está en problemas. El Banco Central ya no compra reservas y para no perderlas debería comprar un poco, porque hay vencimientos. El Tesoro tampoco está colocando Bonares, así que tampoco se acumula por ahí. El escenario se empieza a empiojar y la economía no termina de arrancar”, dijo Sigaut Gravina.

El escenario se empieza a empiojar y la economía no termina de arrancar

Solo andan bien los sectores primarios, reiteró el economista, “pero eso no derrama y la suba de los precios internacionales acelera la inflación a nivel mundial y local y los salarios quedaron por atrás”. Por eso, enfatizó, “se está generando un 2026 de estanflación, con crecimiento muy aislado en el tridente de oro” y el resto de los sectores y la población en problemas.

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Caputo, Milei y Quirno en Nueva York. Pese al gesto, dice Sigaut Gravina, la economía no repunta y los pronósticos oficiales se van consumiendo a sí mismos

Así las cosas “el escenario electoral está muy abierto de cara a 2027, porque la economía no derrama, después de cuatro años no sé si los argentinos seguirán teniendo paciencia. La idea era que el ajuste no sea eterno. En algún momento, en el tercer año se esperaba que la economía empezara a despegar, que la recaudación mejorara y se pudiera sostener el ancla fiscal sin ajustar el gasto”, dijo el economista. Sin embargo, siguió, “la recaudación está cayendo y el gobierno está obligado a seguir ajustando el gasto. El principal problema es la falta de crecimiento”.

Ante esa situación, explicó el analista de Equilibra, la “caja de herramientas” del gobierno para reactivar es muy limitada, pues medidas como el uso de fondos de la Anses para estimular el crédito hipotecario o medidas del BCRA que facilitan el crédito en dólares a las empresas no tienen efectos rápidos y porque en un contexto en el que el gobierno está decidido a “no hacer populismo, todo queda medio quieto”

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Cuando se le mencionó que el presidente Javier Milei dijo en Nueva York que, si es reelecto, 2028 será el mejor año de la economía argentina, Sigaut recordó que en abril el ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho que se iniciaban “los mejores 18 meses” y que poco después un miembro del equipo económico había citado “brotes verdes”.

Pero a pesar de esas declaraciones, subrayó, “queda la sensación de que no va a cambiar mucho, aunque no haya caída del PBI hay una sensación de estancamiento, de estanflación, excepto en “el tridente de oro”.