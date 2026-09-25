James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

Saw X. Photo Credit: Alexandro Bolaños Escamilla

Guardar

Lionsgate puso en marcha una nueva película de Saw con Mike P. Nelson como director y el regreso de James Wan al trabajo creativo de la franquicia. El proyecto, producido junto con Atomic Monster y Blumhouse, todavía no tiene fecha de estreno en cines, argumento anunciado ni reparto confirmado.

El nuevo equipo creativo

Nelson trabajará a partir de un guion escrito por Gregory Weidman y Geoffrey Tock. Ambos guionistas también participan en la segunda temporada de Dune: La profecía y cuentan con créditos previos en producciones como El lado siniestro de la luna y Sin límites.

PUBLICIDAD

El director ya tiene experiencia dentro del terror. Entre sus trabajos se encuentran Wrong Turn: Sendero al infierno y Noche de paz, noche de horror, dos películas vinculadas con franquicias previas del género. Ahora quedará a cargo de trasladar a la pantalla las nuevas trampas y dilemas asociados con la saga creada en 2004.

Wan regresará como productor y tendrá una participación creativa mayor que en las entregas recientes. El cineasta explicó que la primera Saw marcó su carrera y que la elección del director requería a alguien capaz de respetar el origen de la serie. Según Wan, Nelson tiene una voz cinematográfica distintiva y un enfoque propio para el terror.

PUBLICIDAD

El equipo de producción incluye a Jason Blum, responsable de Blumhouse, y a Leigh Whannell, cocreador de Saw. Whannell escribió el guion de la película original y también formó parte de su elenco junto con Cary Elwes. La reunión vuelve a conectar la nueva producción con las personas que iniciaron la franquicia hace más de dos décadas.

Una entrega con identidad todavía incierta

Los reportes disponibles coinciden en el director, los guionistas y el regreso de Wan, pero presentan una diferencia importante sobre la identidad formal del proyecto. Una versión lo identifica como Saw 11 y sostiene que continuará la historia principal, sin recurrir a un reinicio. Otra señala que Lionsgate desarrolla una película nueva sin título numérico oficial después de cancelar el proyecto anterior de Saw XI.

PUBLICIDAD

Esa distinción importa porque Saw XI ya había atravesado problemas de producción. La secuela estaba planteada como continuación de Saw X, pero Lionsgate terminó descartándola pese a que sus responsables afirmaban tener una historia preparada. El anuncio de Nelson confirma que la franquicia seguirá activa, aunque todavía no permite saber si el estudio recuperó aquella secuela, reemplazó su guion o inició una película diferente.

Tampoco se informó en qué momento de la cronología estará ambientada. Saw X funcionó como una historia intermedia dentro de la serie y recuperó a John Kramer, interpretado por Tobin Bell, como figura central. El regreso de Bell no fue confirmado para la próxima producción, al igual que cualquier otro integrante del reparto.

PUBLICIDAD

La intención de continuar la línea original, mencionada en uno de los reportes, alejaría al proyecto de otro reboot. Ese término describe un reinicio que descarta o reorganiza la continuidad previa para comenzar una historia desde otro punto. Spiral: Saw intentó abrir una rama distinta con personajes nuevos, pero la siguiente película volvió a concentrarse en Kramer.

Saw X: el juego del miedo (Corazón Films)

Del éxito de 2004 al regreso de James Wan

La primera Saw surgió como una producción de bajo presupuesto dirigida por Wan. Costó alrededor de 1,2 millones de dólares, se presentó en el Festival de Cine de Sundance de 2004 y terminó recaudando 103 millones de dólares. Ese rendimiento permitió que Lionsgate estrenara nuevas entregas cada año hasta Saw VII 3D, lanzada en 2010.

PUBLICIDAD

La serie permaneció siete años sin películas antes de regresar con Saw VIII. Más tarde llegó Spiral: Saw, planteada como una nueva entrada al concepto, y en 2023 se estrenó Saw X. Esta última retomó una etapa anterior de la historia de Kramer y abrió el camino para una continuación que finalmente quedó atrapada en cambios internos.

La participación activa de Wan es uno de los principales cambios respecto de las películas recientes. El cineasta también creó las franquicias Insidious y El conjuro, mientras Atomic Monster pasó a trabajar junto con Blumhouse tras la unión de ambas productoras. Para la próxima Saw, Wan compartirá tareas de producción con Blum y Whannell.

PUBLICIDAD

Lionsgate mantiene bajo reserva el argumento, la lista de actores y la ubicación cronológica de la película. Tampoco comunicó cuándo comenzará el rodaje ni fijó una fecha oficial para su estreno en cines.