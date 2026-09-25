Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

El adelanto difundido en CBS Mornings muestra a las tres estrellas vestidas de negro y anticipa una trama misteriosa (Taylor Swift)

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Dakota Johnson y Taylor Swift decidieron llevar su amistad a un nuevo terreno: el trabajo. La actriz de Materialistas es una de las protagonistas del videoclip de “Patient Zero”, la nueva canción de la ganadora del Grammy.

Johnson habló sobre la colaboración durante la alfombra roja del estreno de Verity en Londres, donde explicó que trabajar junto a una amiga de tantos años hizo que la experiencia fuera aún más especial.

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“Trabajar con tus amigos es como lo más divertido del planeta porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, respetamos mutuamente nuestras mentes creativas, y poder trabajar a su lado, apoyarla, ayudarla y ser alguien a quien ella le dice lo que tiene que hacer es maravilloso”, declaró la actriz, según Variety.

La actriz destacó la buena dinámica que mantiene con Taylor Swift durante el rodaje del nuevo videoclip.(Captura de video)

La protagonista de Fifty Shades of Grey también se refirió al proyecto durante el podcast Fangirl Nation, donde dejó claro que la relación cercana que mantiene con Swift no fue un obstáculo para trabajar juntas. De hecho, aseguró que ambas encontraron una dinámica que funcionó bien como directora y actriz respectivamente.

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“Taylor y yo somos amigas desde hace mucho tiempo y somos muy cercanas, y decidimos trabajar juntas y fue genial”, afirmó Johnson. Luego reconoció: “Normalmente diría: ‘No trabajes con tus amigos’, pero nosotras trabajamos muy bien juntas. Fue muy divertido. Muy divertido. Fue lo mejor. Lo pasamos de maravilla”.

La colaboración entre ambas llega después de años de amistad. Johnson y Swift mantienen una relación cercana desde hace más de una década y la actriz incluso estuvo entre los invitados a la boda de la cantante, celebrada en Madison Square Garden en julio de este año.

Taylor Swift dirigió el videoclip de “Patient Zero”, en el que también participan Dakota Johnson y Colin Farrell.(Captura de video)

La admiración también es mutua. Cuando Johnson fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de 2026 de TIME, Swift escribió sobre ella y destacó una de las cualidades que más valora de su amiga.

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“Puedo dar fe de su autenticidad, pero agregaría que también es una de las personas más empáticas que he conocido”, escribió la cantante sobre la protagonista de 50 Sombras de Grey.

Un adelanto de 13 segundos

Swift presentó un breve adelanto del videoclip el jueves 24 de septiembre. El material dura apenas 13 segundos, pero incluye varias imágenes que han despertado preguntas sobre la historia que también incluye un cameo de Colin Farrell.

El avance muestra a Swift frente al lavabo de un baño de aspecto industrial y, poco después, a dos mujeres que se sumergen en una piscina. También aparecen dos figuras femeninas junto a una estatua masculina, así como unas rosas negras sobre una lápida cubierta de nieve.

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Dakota Johnson aseguró que trabajar con Taylor Swift fue una experiencia especialmente divertida para ambas. (@taylorswift)

En la última escena, Swift y otra mujer, aparentemente Johnson, aparecen de espaldas frente a una tumba en un cementerio. La lápida lleva las fechas 1989-2022 y las palabras “Se fue demasiado pronto”, además de la palabra “hija”. El nombre de la persona enterrada no puede verse con claridad.

El adelanto también muestra a Farrell saliendo de un automóvil de lujo y posteriormente a los tres protagonistas vestidos de negro en lo que parece ser una reunión.

El videoclip completo de “Patient Zero” tendrá su estreno mundial durante los MTV VMAs 2026, este domingo 27 de septiembre. La producción fue dirigida por Swift y cuenta con cinematografía de Emmanuel Lubezki, ganador del Oscar por The Revenant y Birdman.

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La canción forma parte de The Life of a Showgirl: The Encore, edición ampliada del álbum de Swift que incluye cuatro temas nuevos: “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”.