Natasha Franceschi asegura que mantendrá la presión diplomática sobre Nicaragua si el Senado confirma su nominación

Natasha Franceschi se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para buscar su confirmación como embajadora de Estados Unidos en Nicaragua./ (Captura de pantalla)

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Natasha Franceschi aseguró que mantendrá “la presión diplomática para una solución en Nicaragua” si el Senado confirma su nominación como embajadora de Estados Unidos en Managua. La diplomática, propuesta por la administración de Donald Trump, expuso ante el Comité de Relaciones Exteriores que priorizará la seguridad, los intereses comerciales estadounidenses y la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.

Durante su presentación, cuyo video fue compartido por la Gran Confederación Opositora Nicaragüense, Franceschi sostuvo que el escenario político de Nicaragua resulta “insoportable” para la población, los países vecinos y Estados Unidos. Afirmó que su gestión buscará apoyar el derecho de los nicaragüenses a definir su futuro y confrontar las acciones que Washington atribuye al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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“Si se confirma, mantendré la presión diplomática para una solución en Nicaragua”, afirmó la funcionaria, quien agradeció a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por la confianza en su postulación.

La diplomática cuenta con una carrera de 25 años en el servicio exterior de Estados Unidos y señaló que trabajó en algunos de los entornos políticos más complejos para la política exterior de Washington. Según explicó, su experiencia incluye el trato con gobiernos autoritarios, la defensa de la libertad religiosa y la promoción de los intereses estadounidenses en contextos de crisis.

Natasha Franceschi, nominada por el presidente Trump como embajadora de EE. UU. en Nicaragua, se presenta ante el comité del Senado. En su discurso, reafirma su compromiso de proteger los intereses estadounidenses y apoyar los derechos y la libertad del pueblo nicaragüense./ (Gran Confederación Opositora Nicaragüense)

La nominada señaló que sus prioridades incluirán la protección de ciudadanos estadounidenses y de los intereses comerciales de Estados Unidos en Nicaragua, además de medidas contra la inmigración ilegal y las alianzas de Managua con gobiernos considerados adversarios por Washington.

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“La administración no tolerará amenazas y abusos”, dijo Franceschi. Entre esos hechos mencionó la confiscación de propiedades y activos estadounidenses y la persecución contra comunidades cristianas, con una referencia particular a la Iglesia católica y sus fieles.

El gobierno de Ortega ha mantenido una confrontación con sectores de la Iglesia católica desde las protestas antigubernamentales de 2018. En los últimos años, sacerdotes y obispos fueron detenidos, expulsados o enviados al exilio, mientras varias organizaciones religiosas perdieron su estatus legal. Franceschi citó esa situación como uno de los ejes que requerirán atención desde la embajada estadounidense.

La diplomática anticipó que utilizará “toda la gama de herramientas diplomáticas” de Estados Unidos. También expresó su intención de respaldar las acciones en la Organización de Estados Americanos (OEA), incluido el proceso ministerial de Relaciones Exteriores al que hizo referencia durante su intervención.

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“Esto está obteniendo un importante apoyo regional colectivo”, aseguró al aludir a la coordinación con otros gobiernos del hemisferio. No detalló qué países participan de esas gestiones ni cuáles serían las medidas concretas que buscaría impulsar desde Managua.

La diplomática posee una trayectoria de 25 años en el servicio exterior estadounidense en entornos de crisis políticas. / (Captura de pantalla)

La nominada prometió respaldar a los nicaragüenses dentro y fuera del país

Franceschi afirmó que la política hacia Nicaragua deberá combinar la presión sobre las autoridades con el respaldo a los ciudadanos que permanecen en el país y a quienes partieron al exilio. “Nunca perderé de vista al pueblo nicaragüense, tanto en casa como en el exilio”, sostuvo ante los senadores.

La diplomática consideró que los nicaragüenses “merecen más que sus captores y abusadores” y planteó que el país debe volver a integrarse a las naciones democráticas del continente. Su exposición mantuvo un tono alineado con la estrategia de Trump para el hemisferio occidental, que Franceschi definió como una política orientada a reforzar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos.

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La funcionaria también destacó la dimensión regional de la relación con Nicaragua. Según explicó, su tarea incluirá impedir que Managua profundice vínculos que, desde la visión de Washington, puedan afectar la seguridad hemisférica o desafiar los intereses estadounidenses.

La audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores forma parte del proceso de confirmación en el Senado. Si recibe el aval de los legisladores, Natasha Franceschi asumirá la representación diplomática de Estados Unidos en Nicaragua con una agenda que ubica la presión política y la defensa de la libertad religiosa entre sus principales compromisos.