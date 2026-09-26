Entrenaba disfrazada de hombre, escapó de Afganistán y hoy es medallista de plata: la historia de Fariba Hashimi

Fariba Hashimi ganó la medalla de plata en la prueba femenina de ruta de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya (REUTERS/Bryan Foo)

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Los Juegos Asiáticos de 2026 se disputan en la región japonesa de Aichi-Nagoya, con pruebas repartidas en distintas sedes de la prefectura de Aichi y zonas cercanas. La competencia reúne a deportistas de todo el continente en más de 40 disciplinas y se extenderá hasta el 4 de octubre. Los deportistas de cada nación contienden para obtener una plaza en los próximos Juegos Olímpicos, los cuales se disputarán en Los Ángeles en 2028.

En ese escenario, la ciclista afgana Fariba Hashimi obtuvo la medalla de plata en la prueba femenina de ruta, celebrada el martes cerca de Nagoya. La atleta de 23 años completó la carrera en el segundo lugar, después de haber finalizado séptima en la contrarreloj individual disputada el domingo.

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La presea la convirtió en la primera mujer afgana que sube a un podio de los Juegos Asiáticos desde 2002. Si bien compite bajo la bandera de Afganistán, la deportista vive y entrena en Italia luego de escaparse como refugiada de su país.

Se disfrazaba de hombre para evadir a los talibanes y hoy es medalla de plata

La ciclista afgana se convirtió en la primera mujer de Afganistán en subir a un podio de los Juegos Asiáticos desde 2002 (REUTERS/Bryan Foo)

Fariba Hashimi escapó de Afganistán en 2021, después de que los talibanes retomaran el poder e impusieran restricciones a la participación de las mujeres en la vida pública y el deporte. La ciclista, nacida en la provincia norteña de Faryab, dejó el país junto a su hermana Yulduz, también corredora profesional, ante el riesgo que enfrentaban por competir.

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Antes de salir de Afganistán, Hashimi entrenaba oculta bajo ropa masculina, pañuelos, lentes de sol y máscaras para evitar ser identificada. “Siempre me vestía de hombre para ir a entrenar, usando dos o tres máscaras diferentes para que la gente no me reconociera ni me atacara”, relató a Reuters. La deportista indicó que durante sus recorridos recibió insultos y fue blanco de piedras y botellas.

Fariba Hashimi celebra su conquista con su hermana Yuldoz Hashimi y Zahra Rezayee, compañeras de equipo (REUTERS/Bryan Foo)

La deportista comenzó a competir en 2017, cuando junto a su hermana se inscribieron en una carrera local con bicicletas prestadas. El ciclismo femenino generó rechazo en su entorno y, con el tiempo, ambas hermanas quedaron expuestas a agresiones. Hashimi recordó que su padre llegó a advertirle sobre los peligros que podía correr si continuaba en el deporte.

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“Para perseguir mi sueño, escapé de las piedras del pueblo. Nunca pensé que sería una refugiada. Nunca imaginé que tendría que abandonar mi país”, afirmó durante los Juegos Asiáticos, según Olympics. También contó que la separación de su familia fue uno de los costos más difíciles de su salida: “Hace mucho tiempo que no veo a mi familia”.

La excampeona mundial italiana Alessandra Cappellotto intervino para ayudar a las hermanas a salir de Afganistán. Ambas viajaron en un vuelo organizado por el Gobierno italiano y se instalaron en la región del Véneto. Allí iniciaron una nueva etapa de formación deportiva y adaptación cotidiana.

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La china Li Guo en el sprint final seguida de cerca por Fariba Hashimi (REUTERS/Bryan Foo)

Según Olympics, Hashimi y Yulduz completaron primero un curso básico de ciclismo que en Italia suelen realizar los niños en las escuelas. Luego pasaron de los caminos irregulares de Faryab a los entrenamientos en las Dolomitas. Fariba se consagró campeona nacional afgana en 2022, en una prueba disputada en Suiza ante la imposibilidad de organizar competencias en Afganistán.

Desde Italia, la corredora construyó su trayectoria internacional: compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024 y mantuvo el objetivo de regresar algún día a su país. “Mi gran sueño es volver e inspirar a mi gente”, declaró a Reuters.

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Las emotivas palabras de Fariba Hashimi tras ganar la medalla de plata

Fariba Hashimi conquistó la medalla de plata en la carrera femenina de ruta de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya tras completar los 90,4 kilómetros del recorrido en 2 horas, 50 minutos y cinco segundos. La china Guo Li obtuvo el oro luego de imponerse en el sprint final, mientras que Leung Wing Yee, de Hong Kong, cruzó la meta 41 segundos después y se quedó con el bronce.

Guo Li, de China, obtuvo el oro en el sprint final y Leung Wing Yee, de Hong Kong, logró el bronce (REUTERS/Bryan Foo)

La atleta afgana de 23 años había terminado séptima en la contrarreloj individual dos días antes. Tras subir al podio, destacó la carga personal de su resultado: “Vine a los Juegos Asiáticos soñando con subir al podio y representar a mi país. No puedo explicar lo que siento ahora”, declaró, según recogió Olympics.

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Hashimi vinculó la presea con la situación de las mujeres de Afganistán. “Esta medalla de plata demuestra la gran resiliencia de las mujeres afganas. No estoy sola. Sé que detrás de mí hay millones de mujeres, de muchos países, que comparten el mismo sueño”, afirmó.

También agradeció la ayuda del equipo japonés durante la competencia, ya que viajó sin mecánico. “Nosotros mismos arreglábamos la bicicleta. Yo era mi propia mecánica. La lavaba yo misma”, dijo tras la carrera, según informó el medio qatarí Al Jazeera.

La medalla no implica una clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Hashimi, que compitió en París 2024, aspira a volver a la cita olímpica, aunque deberá acceder a través del proceso de clasificación correspondiente. “Nunca quiero rendirme y espero que podamos ver qué puede pasar otra vez en Los Ángeles”, expresó, según The Independent.

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