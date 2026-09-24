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Franco Colapinto inicia su actividad en el peligroso circuito de Bakú con las dos primeras prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán de F1

El corredor argentino de 23 años sale a pista para los dos entrenamientos iniciales. La carrera será el sábado

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Jueves 24 de septiembre

Práctica libre 2: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Viernes 25 de septiembre

Práctica libre 3: 05.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Sábado 26 de septiembre

Carrera a 51 vueltas: 08.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

09:06 hsHoy

Buena vuelta de Pierre Gasly con duros (1:47.342) para subir al octavo lugar en la primera práctica que lidera Verstappen (1:45.787).

09:00 hsHoy

Gran vuelta de Colapinto para ser 7° en la sesión: 1:47.523

08:56 hsHoy

Se detuvo el Mercedes de Antonelli en la curva 7 con algún conflicto en el auto. El líder del Campeonato de Pilotos se bajó de su monoplaza y terminó la primera sesión del día para el italiano.

08:52 hsHoy

Kimi Antonelli ahora hace el mejor tiempo con 1:46.265.

08:46 hsHoy

Los frenos, claves en una pista como Bakú

Son varios los pilotos que ya se quejaron en radio por el funcionamiento de los frenos en el comienzo de la actividad en pista. Entre ellos, Hadjar y Alex Albon.

La pista en Bakú (REUTERS/Jakub Porzycki)
La pista en Bakú (REUTERS/Jakub Porzycki)
08:39 hsHoy

Colapinto salió a girar la primera parte de la FP1 con neumáticos medios

El argentino con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri son los únicos que eligieron este tipo de compuesto. El resto, con duros. Por ahora, 1:50.405 lo mejor de Franco en los primeros 15 minutos de la sesión.

Franco Colapinto (REUTERS/Jakub Porzycki)
Franco Colapinto (REUTERS/Jakub Porzycki)
08:37 hsHoy

Max Verstappen marca el mejor registro en el inicio de la sesión (1:46.65)

El piloto neerlandés a bordo de su Red Bull (REUTERS/Albert Gea)
El piloto neerlandés a bordo de su Red Bull (REUTERS/Albert Gea)
08:34 hsHoy

¡Se puso en marcha la actividad en Bakú!

Todos los autos salieron a rodar en los primeros minutos de acción.

08:30 hsHoy

ASÍ SON LOS DETALLES DEL CIRCUITO EN BAKÚ

El circuito del GP de Azerbaiyán de la F1 2026
Los detalles del trazado callejero de Azerbaiyán
08:30 hsHoy

Franco Colapinto sale a pista este jueves para las primeras dos prácticas en el Gran Premio de Azerbaiyán en una fecha que será especial: la carreara principal será el sábado 26 de septiembre.

Franco Colapinto y Pierre Gasly tendrán actividad este jueves (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)
Franco Colapinto y Pierre Gasly tendrán actividad este jueves (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

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