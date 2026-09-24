Franco Colapinto inicia su actividad en el peligroso circuito de Bakú con las dos primeras prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán de F1

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La historia del crack que sufrió una icónica trompada, tuvo un épico duelo con Romario y hoy es comentarista: “Nunca fui un santo” Edmundo, o Animal, fue un delantero de época tanto por su talento como por su carácter díscolo. Del día que abandonó la pelea del título con la Fiorentina de Batistuta por ir al Carnaval de Río a la fiesta en la que le dio alcohol a un chimpancé y su episodio más oscuro

Compitió contra Senna, fue campeón del TC 2000, vende empanadas en España y a los 61 años vuelve a correr Henry Martin regresará a la acción este fin de semana en San Juan y su gente le brindará un merecido homenaje. De aquellos días en el karting a ver de cerca la muerte de Roberto Mouras y consagrarse en una definición dramática y polémica

El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado" El defensor confrontó en rueda de prensa a un periodista que lo señaló como responsable del fracaso en el Mundial 2026 y rechazó hablar de su rendimiento individual

Buenos Aires Challenger: Mena y Kicker pasaron a cuartos y Comesaña sufrió una sorpresiva eliminación El certamen capitalino, que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Racket Club, se aseguró al menos un tenista argentino en las semifinales