Franco Colapinto inicia su actividad en el peligroso circuito de Bakú con las dos primeras prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán de F1

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Jueves 24 de septiembre
Práctica libre 2: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)
Viernes 25 de septiembre
Práctica libre 3: 05.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)
Clasificación: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)
Sábado 26 de septiembre
Carrera a 51 vueltas: 08.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
Buena vuelta de Pierre Gasly con duros (1:47.342) para subir al octavo lugar en la primera práctica que lidera Verstappen (1:45.787).
Gran vuelta de Colapinto para ser 7° en la sesión: 1:47.523
Se detuvo el Mercedes de Antonelli en la curva 7 con algún conflicto en el auto. El líder del Campeonato de Pilotos se bajó de su monoplaza y terminó la primera sesión del día para el italiano.
Kimi Antonelli ahora hace el mejor tiempo con 1:46.265.
Los frenos, claves en una pista como Bakú
Son varios los pilotos que ya se quejaron en radio por el funcionamiento de los frenos en el comienzo de la actividad en pista. Entre ellos, Hadjar y Alex Albon.
Colapinto salió a girar la primera parte de la FP1 con neumáticos medios
El argentino con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri son los únicos que eligieron este tipo de compuesto. El resto, con duros. Por ahora, 1:50.405 lo mejor de Franco en los primeros 15 minutos de la sesión.
Max Verstappen marca el mejor registro en el inicio de la sesión (1:46.65)
¡Se puso en marcha la actividad en Bakú!
Todos los autos salieron a rodar en los primeros minutos de acción.
ASÍ SON LOS DETALLES DEL CIRCUITO EN BAKÚ
Franco Colapinto sale a pista este jueves para las primeras dos prácticas en el Gran Premio de Azerbaiyán en una fecha que será especial: la carreara principal será el sábado 26 de septiembre.