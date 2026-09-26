El insólito castigo que exigió Lando Norris a Franco Colapinto tras el choque con Gasly que lo sacó de carrera en Bakú

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Lando Norris reclamó que Franco Colapinto reciba una suspensión de una carrera tras el accidente que involucró a los dos Alpine y al McLaren del británico durante el reinicio del Gran Premio de Azerbaiyán, disputado este sábado en Bakú. El piloto inglés cuestionó el nivel de las penalizaciones ante incidentes de ese tipo y puso el foco en los daños materiales que dejó la maniobra.

El episodio ocurrió en la vuelta 35, luego de la salida del auto de seguridad que había ingresado para permitir el retiro del Williams de Alex Albon. Colapinto bloqueó los neumáticos al frenar para la primera curva, impactó contra su compañero Pierre Gasly y el monoplaza del francés terminó por golpear al McLaren de Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de competencia.

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Después de la carrera, el corredor de McLaren consideró que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) debería endurecer sus castigos para desalentar situaciones como la que protagonizó el argentino. “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, afirmó Norris ante los medios, según publicó RacingNews365.

El británico insistió con su cuestionamiento y vinculó el reclamo con las consecuencias económicas que generan este tipo de choques. “Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente”, expresó.

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Norris también hizo referencia a las piezas que debieron ser reemplazadas en su auto después del impacto. “Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”, agregó el piloto británico.

En declaraciones recogidas por Motorsport, el británico soltó: “En la Fórmula 1, creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones. El agarre va a ser bajo; la temperatura de los neumáticos es baja; ni siquiera estaban tan fríos. En la Fórmula 1, queremos competir contra los mejores pilotos del mundo, y cuando pasan cosas como esta, es porque [ellos] no deberían estar ahí”.

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La acción tuvo consecuencias inmediatas para Alpine, que había logrado ubicar a sus dos autos dentro de la zona de puntos antes de la reanudación. Gasly marchaba séptimo, posición que le habría otorgado seis unidades, mientras que Colapinto estaba décimo, con un punto en juego.

El argentino intentó ganar posiciones por el interior al llegar a la primera curva, pero bloqueó las ruedas y perdió el control de su monoplaza. El impacto contra el auto de Gasly provocó una secuencia que alcanzó a Norris. El francés y el británico abandonaron en el lugar, mientras que Colapinto pudo regresar a los boxes con daños en el neumático trasero derecho y en otras partes de su Alpine.

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El equipo evaluó la posibilidad de reparar el vehículo para que regresara a la pista, aunque finalmente confirmó el abandono. De ese modo, Alpine perdió la oportunidad de sumar con sus dos pilotos en una carrera que podía modificar su posición en el Campeonato Mundial de Constructores.

A diferencia de la crítica de Norris, Franco Colapinto no buscó justificar la acción. Apenas logró volver a los boxes, reconoció por radio que había cometido un error y se disculpó con el equipo y con su compañero. “No, amigo, estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”, le comunicó a su ingeniero, Stuart Barlow.

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Poco después, el piloto argentino volvió a referirse al incidente y precisó qué ocurrió en la frenada. “Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”, afirmó en la comunicación interna de Alpine.

Gasly reaccionó con frustración desde su monoplaza tras el contacto. “¡No puedo creerlo!” y “¡Cuántos puntos perdidos!”, manifestó el francés por radio. Su enojo se explicó por el costo deportivo del abandono, ya que Alpine tenía a ambos autos en posiciones puntuables en el momento del accidente.

Luego de la carrera, Colapinto mantuvo su autocrítica en diálogo con ESPN. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control. Perdón a todo el equipo, a Pierre porque fue un error grave. Perdón a todo el equipo”, declaró.

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El argentino también mencionó que había comenzado a sentir una pérdida de rendimiento en la parte trasera de su auto. “No tenía mucho ritmo y comencé a tener degradación atrás y hay que entender el por qué. Las disculpas al equipo y a Pierre por los puntos que perdió”, señaló. Finalmente, agregó: “Estoy triste por la situación e intentaremos darlo vuelta”.

De acuerdo con RacingNews365, los comisarios aplicaron a Colapinto una penalización de 10 segundos por su responsabilidad en la colisión. Como el argentino no completó la carrera, esa sanción se transformaría en un castigo sobre la grilla para el siguiente Gran Premio, previsto para el próximo fin de semana.

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