Sociedad

Murió un andinista en Mendoza: su cuerpo fue encontrado a 4.000 metros de altura tras varios días de búsqueda

La Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña localizó este viernes por la tarde los restos de Esteban Sotelo, de 48 años. Había desaparecido el domingo 20 en la Quebrada La Angostura, perteneciente a la localidad de Vallecitos

Un grupo de montañistas, junto a Sotelo, en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking (Facebook)

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Esteban Sotelo, un andinista de 48 años, fue hallado muerto este viernes a unos 4.000 metros de altura en la Quebrada La Angostura, en Vallecitos, provincia de Mendoza, después de tres días de búsqueda.

Las condiciones meteorológicas adversas impidieron, hasta el momento, recuperar el cuerpo y el operativo debía reanudarse hoy. El viento, las nevadas, las bajas temperaturas y la visibilidad reducida condicionaron las tareas en la alta montaña.

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Un hombre con casco naranja y arnés de escalada manipula una cuerda sobre la nieve en una ladera montañosa
El montañista Esteban Sotelo, de 48 años,

El temporal también impidió el uso de drones y del helicóptero de la Policía de Mendoza, recursos que se habían previsto para ampliar el rastrillaje. Por otro lado, la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo quedó a cargo de la investigación y de las instrucciones para recuperar los restos.

Desaparición, búsqueda y hallazgo

Sotelo había ingresado solo a la zona de Vallecitos el domingo 20 de septiembre con un itinerario definido: avanzar por la Quebrada La Angostura, continuar por la canaleta Alma de Diamante y llegar a la cumbre del cerro Franke. La montaña alcanza unos 4.850 metros de altura y el plan contemplaba iniciar el descenso después del ascenso.

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El andinista cursaba el segundo año en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking Coronel Valentín Ugarte. Había comenzado esa formación en 2024 y le faltaba un semestre para completar una carrera de dos años y medio.

La travesía en la que murió no formaba parte de una práctica organizada por la escuela, sino que la realizaba por su cuenta. En sus redes sociales había compartido ascensos recientes a los cerros El Plata, Lomas Amarillas, Vallecitos y Rincón.

Un alpinista con casco naranja y piolets escala una pendiente inclinada de nieve e hielo junto a rocas
Sotelo había compartido ascensos recientes a los cerros El Plata, Lomas Amarillas, Vallecitos y Rincón (Facebook)

La alarma se activó cuando un profesor de la institución advirtió que el hombre no se había presentado a las actividades previstas y que su vehículo aún permanecía en el punto de partida.

La Patrulla de Rescate dividió entonces el operativo en dos recorridos. Un equipo siguió el trayecto desde el vehículo hacia Alma de Diamante, mientras el otro avanzó por la ruta habitual de ascenso al Franke ante la posibilidad de que Sotelo hubiera tomado ese camino. A la búsqueda se sumaron integrantes de la escuela de guías y de Gendarmería Nacional, bajo las directivas del cuerpo de rescate.

Cuatro personas con ropa de abrigo descansan sentadas sobre rocas en la montaña bajo un cielo despejado
Sotelo, a la derecha, junto a un grupo de amigos durante un ascenso a través de las rocas (Facebook)

El hallazgo ocurrió este viernes cerca de las 15:30, cuando los rescatistas y un grupo de guías localizaron el cuerpo en las inmediaciones de la quebrada. El Ministerio de Seguridad comunicó que quienes participaban del operativo de búsqueda debieron regresar a una zona segura antes de completar el descenso.

El andinista fallecido era oriundo de la provincia de Buenos Aires y, antes de orientarse profesionalmente al montañismo, había estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También tenía Lamadrid Smoke House, un emprendimiento gastronómico dedicado a la elaboración de carnes ahumadas y envasadas al vacío.

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