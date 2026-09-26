Deportes

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

El Canalla y el Pincha se miden en Santiago del Estero por un nuevo título. Desde las 16:00, por Dinsey+ Premium y DSports

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Horarios del partido

13:00: México

14:00: Perú, Ecuador, Colombia

15:00: Bolivia, Venezuela y Miami

16:00: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

TV: Disney+ Premium y DSports

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10:30 hsHoy

¿Cómo llega Rosario Central?

El Canalla llega en un buen momento a esta definición, ya que tras quedar fuera de la Copa Libertadores se recuperó en el torneo local y es uno de los líderes de su zona. Viene de superar a Tigre en Victoria y a Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito.

10:10 hsHoy

¿Por qué juegan Estudiantes y Rosario Central la Supercopa Internacional?

El Pincha se clasificó a esta copa nacional luego de consagrarse en el Torneo Apertura 2025 y quedarse posteriormente con el Trofeo de Campeones, en donde venció 2-1 a Platense, que venía de obtener el Torneo Clausura 2025.

En tanto que el Canalla obtuvo el derecho a jugar por una nueva estrella al ser el equipo que más puntos obtuvo en la Tabla Anual 2025, lo que le valió además el título de campeón de liga.

10:07 hsHoy

Probables formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

10:00 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Rosario Central y Estudiantes de la Plata por la Supercopa Internacional!

El Canalla y el Pincha se enfrentarán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero desde las 16:00

Rosario Central vs Estudiantes
Rosario Central y Estudiantes buscan un nuevo título en la Supercopa Internacional

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