Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

Horarios del partido
13:00: México
14:00: Perú, Ecuador, Colombia
15:00: Bolivia, Venezuela y Miami
16:00: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile
TV: Disney+ Premium y DSports
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¿Cómo llega Rosario Central?
El Canalla llega en un buen momento a esta definición, ya que tras quedar fuera de la Copa Libertadores se recuperó en el torneo local y es uno de los líderes de su zona. Viene de superar a Tigre en Victoria y a Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito.
¿Por qué juegan Estudiantes y Rosario Central la Supercopa Internacional?
El Pincha se clasificó a esta copa nacional luego de consagrarse en el Torneo Apertura 2025 y quedarse posteriormente con el Trofeo de Campeones, en donde venció 2-1 a Platense, que venía de obtener el Torneo Clausura 2025.
En tanto que el Canalla obtuvo el derecho a jugar por una nueva estrella al ser el equipo que más puntos obtuvo en la Tabla Anual 2025, lo que le valió además el título de campeón de liga.
Probables formaciones:
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Rosario Central y Estudiantes de la Plata por la Supercopa Internacional!
El Canalla y el Pincha se enfrentarán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero desde las 16:00