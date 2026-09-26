¡Renace la ilusión! El Salvador pega fuerte en casa y vence 3-1 a Martinica en el arranque de la Liga de Naciones

Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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La selección nacional de fútbol de El Salvador comenzó con el pie derecho su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. En un encuentro lleno de emociones, buen juego y también algunos momentos pasionales, la Selecta venció por 3-1 al combinado de Martinica en la cancha del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González.

Este triunfo devuelve la esperanza y la ilusión a toda la afición salvadoreña, que sueña con ver a su equipo llegar lejos en el torneo continental. Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por el entrenador colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez saltó al campo con una propuesta ofensiva clara y bien organizada. La estrategia dio frutos muy rápido, permitiendo que la Selecta tomara el control del partido desde los primeros minutos.

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El gran héroe del arranque fue el delantero Brayan Gil, quien demostró una enorme capacidad de gol. Apenas al minuto 8, Gil aprovechó la primera oportunidad clara para abrir el marcador y hacer estallar de alegría a los miles de aficionados presentes en el estadio.

Sin dar tiempo a que el rival se acomodara, el mismo Brayan Gil volvió a aparecer al minuto 19 para anotar su segundo gol de la noche, poniendo un tranquilizador 2-0 en el marcador.

El dominio de El Salvador continuó durante toda la primera mitad. La alegría se completó al minuto 29, cuando Harold Osorio definió de gran manera tras recibir un pase preciso de su compañero Mauricio Cerritos. Con un contundente 3-0 en la primera media hora, el equipo se fue al descanso entre aplausos, mostrando un nivel de juego que renueva el entusiasmo de los seguidores de la Selecta.

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Mira cómo Bryan Gil rompe a la defensa y marca su segundo gol en los primeros 20 minutos, dándole a El Salvador una ventaja dominante de 2-0 ante Martinica en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Tensión, reclamos y un descuido en la segunda parte

Para la segunda mitad, el panorama del encuentro cambió notablemente. El conjunto de Martinica salió decidido a acortar distancias y encontró su premio rápidamente. Al minuto 50, el árbitro cobró un tiro penal a favor del equipo visitante, el cual fue transformado en gol por el jugador Janis Antiste.

A partir de ese momento, el partido se volvió mucho más disputado y el juego físico aumentó la temperatura dentro del campo de juego. Al minuto 65, los ánimos se calentaron entre los futbolistas suplentes y los miembros del cuerpo técnico de ambas selecciones. Lo que comenzó como un intercambio de palabras terminó en una fuerte trifulca con empujones en la zona de los banquillos.

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El árbitro principal tuvo que detener el encuentro durante unos seis minutos para calmar la situación y restaurar el orden. Como consecuencia de los incidentes, el árbitro mostró la tarjeta roja directa al portero suplente salvadoreño Geonathan Barrera y al jugador Jonathan Varane de Martinica. Tras este largo parón, el juego se reanudó, pero el marcador de 3-1 no volvió a moverse.

Una dura falta desató el caos en el partido entre El Salvador y Martinica por la Concacaf Nations League. Jugadores, suplentes y cuerpo técnico de ambos equipos se enfrascan en una acalorada discusión tras la tarjeta amarilla.

Las palabras del “Bolillo” Gómez y el apretado camino que viene

Al finalizar el partido, el técnico de El Salvador compartió sus impresiones sobre lo sucedido en la cancha. Gómez se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo durante los primeros 45 minutos y resaltó la importancia de comenzar sumando tres puntos como local para devolverle la confianza al público.

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Respecto al altercado en los banquillos, el entrenador lamentó la situación y explicó que fue producto de la intensidad del momento y las provocaciones del rival, aunque reconoció que son cosas que no deben suceder.

Este resultado ubica a El Salvador en una buena posición dentro del Grupo B de la Liga A. Sin embargo, la selección no tiene tiempo para descansar, ya que le espera una agenda de partidos sumamente exigente en los próximos días:

28 de septiembre: Visita a Guatemala en el Estadio El Trébol.

2 de octubre: Recibe a Jamaica en el Estadio Cuscatlán.

5 de octubre: Viaja a Fort-de-France para medirse nuevamente contra Martinica.

La victoria ante Martinica le da un impulso de motivación al equipo y renueva la fe de la afición en este nuevo ciclo futbolístico. Ahora, el reto de la Selecta será mantener la regularidad y buscar buenos resultados fuera de casa para consolidar su camino en la competencia.

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