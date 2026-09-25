‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

The Division 2: Battle for Brooklyn, de Ubisoft.

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Ubisoft anunció que Ecos de Central Park, el próximo DLC de pago de The Division 2, se estrenará el martes 3 de noviembre para PC, PlayStation 4 y Xbox One, con retrocompatibilidad en PlayStation 5 y Xbox Series. La expansión requiere el juego base y llevará a los agentes a una nueva zona de Nueva York dominada por una amenaza desconocida, mientras el título podrá jugarse gratis en todas sus plataformas hasta el 28 de septiembre.

Una cacería dentro de Central Park

El contenido fue presentado durante el evento Echoes of Central Park Showcase, una transmisión de casi 20 minutos en la que Massive Entertainment mostró un tráiler cinemático y una secuencia de gameplay. La historia estará situada después de Warlords of New York y comenzará con una señal de socorro enviada desde lo profundo de Central Park.

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La misión inicial consistirá en rescatar a Miranda Veer, pero una incursión fallida llevará al jugador hasta un grupo de supervivientes instalado en un refugio llamado La Torre. Desde allí comenzará el enfrentamiento contra los Colmillos Negros, los Cleaners y una presencia todavía sin identificar que controla el parque desde las sombras.

La presentación utiliza elementos propios del terror para ocultar la naturaleza de ese enemigo. El tráiler muestra una figura que caza a los agentes entre la vegetación y que recuerda a Depredador, aunque Ubisoft no confirmó una colaboración ni la presencia de componentes sobrenaturales. Entre las teorías de la comunidad aparecen cazadores, agentes renegados, animales, zombis y supersoldados, pero la identidad de la amenaza se mantendrá en secreto hasta el lanzamiento.

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El escenario también carga con una parte oscura del brote que devastó Nueva York. Durante la crisis, el parque fue utilizado como una fosa común de gran escala y terminó aislado detrás de muros de contención. La nueva misión obligará a investigar qué ocurrió dentro de esa zona y qué provocó el pedido de auxilio.

Una zona con dificultad creciente y menos información

El área jugable de Central Park tendrá el doble de tamaño que la incluida en Battle for Brooklyn. Su diseño recuperará mecánicas ensayadas durante temporadas anteriores y tomará elementos del Modo Realista, una variante que reduce la información disponible en pantalla y hace que los combates sean menos previsibles.

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La dificultad aumentará cuanto más tiempo permanezca el agente dentro del parque. Algunas funciones del HUD, la interfaz que muestra datos como objetivos, munición o ubicación de enemigos, quedarán desactivadas por las condiciones del lugar. Entre ellas estará el radar, por lo que los jugadores tendrán que detectar amenazas mediante el sonido y la observación del entorno.

El objetivo será obtener mejores recursos durante cada incursión para pasar de perseguido a cazador y llegar preparado al enfrentamiento con la amenaza central. Ubisoft describió esta parte como una experiencia de endgame repetible: cada regreso al parque podrá modificar los peligros y las recompensas disponibles.

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Los jugadores podrán combatir junto a tres supervivientes de Central Park. Cada compañero tendrá habilidades propias y estará vinculado con la historia de la expansión. El DLC sumará seis variantes de habilidades inspiradas en los peligros del parque, una nueva arma exótica, equipamiento, un lote de equipo y objetos cosméticos. También ampliará el espacio del inventario y, según lo anunciado durante la presentación, elevará el nivel máximo a 40.

La preventa ya está disponible. Quienes compren Ecos de Central Park antes del estreno recibirán la Máscara de Central Park como objeto cosmético, aunque necesitarán una copia del juego base para acceder a la expansión.

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The Division 2: Battle for Brooklyn, de Ubisoft.

Acceso gratuito, crossplay y prueba de Survivors

The Division 2 puede jugarse gratis por tiempo limitado en PC, PlayStation y Xbox hasta el 28 de septiembre de 2026. El progreso obtenido durante ese período quedará guardado para quienes decidan comprar el juego aprovechando los descuentos vigentes. La promoción finalizará más de un mes antes del estreno del nuevo DLC, por lo que no permitirá probar directamente su contenido.

Massive también reiteró que el crossplay llegará después de Ecos de Central Park, aunque todavía no existe una fecha concreta. Esta función permite que usuarios de plataformas diferentes participen juntos en una misma partida. El estudio indicó que su implementación ocurrirá poco después del lanzamiento de la expansión y que ofrecerá más detalles próximamente.

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El tercer anuncio estuvo dedicado a The Division Survivors, la versión renovada del modo de supervivencia. Magnus, su director creativo, confirmó una prueba cerrada del 22 al 26 de octubre. Para participar será necesario inscribirse previamente en el programa de pruebas de Ubisoft, y el acceso dependerá de la selección de participantes.

El equipo busca recopilar comentarios de la comunidad mientras continúa desarrollando esta Supervivencia 2.0. La prueba cerrada terminará ocho días antes del lanzamiento de Ecos de Central Park, previsto para el 3 de noviembre.

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