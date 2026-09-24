Pasó a 4 rivales en los últimos 100 metros y ganó la medalla por 7 centésimas: la gran definición de la argentina Megan Powell en los Juegos Suramericanos

La corredora argentina logró llegar a la meta en el tercer puesto de la prueba del atletismo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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La atleta argentina Megan Powell obtuvo la medalla de bronce en los 400 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 gracias a un espectacular sprint en el final de la prueba. Gracias a haber conseguido su mejor marca personal, logró terminar por delante de la brasileña Jainy Dos Santos en una definición por centésimas y reforzó su proyección hacia el récord nacional de la especialidad.

Powell, identificada con el dorsal 34 para la carrera y que representó por primera vez a la Argentina en una competencia internacional, recorrió la distancia en 52,81 segundos sobre la pista sintética del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la capital santafesina. Dos Santos terminó cuarta con 52,88 segundos, a siete centésimas de la representante local. La chilena Martina Weil dominó la prueba de principio a fin y ganó la medalla de oro con 50,45 segundos, un nuevo récord de los Juegos Suramericanos. La colombiana Lina Licona completó el podio con 52,38 segundos.

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El público santafesino acompañó el remate de Powell, que alcanzó su registro más veloz en una competencia internacional. En los últimos 120 metros de la carrera, la argentina tenía a cuatro rivales por delante de ella. Pero gracias a su esfuerzo, logró quedarse con el tercer lugar en el podio. La medalla sumó un podio para Argentina en una prueba que la atleta eligió representar formalmente desde 2025.

“Es un orgullo está acá representando a mi país por primera vez. Y encima salió la marca con el apoyo de toda la gente. Fue perfecto”, dijo Powell en diálogo con los medios presentes en la pista de atletismo.

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Megan Powell logró el bronce en los 400m (Santa Fe 2026)

Su formación deportiva transcurrió en el ámbito universitario de Estados Unidos, donde compitió para Williams College. Más tarde se incorporó al grupo atlético City Speed, de San Francisco. Antes de la cita en Santa Fe, Powell había registrado 53,99 segundos en el Fresno State Invitational, a comienzos de la temporada. La mejora hasta su nueva marca personal la acerca al récord argentino de 52,50 segundos, que Olga Conte conserva desde hace casi tres décadas.

Nacida el 9 de junio de 1998, Powell desarrolló la primera etapa de su trayectoria deportiva en Estados Unidos. Durante su paso por el ámbito universitario norteamericano, compitió para Williams College en las pruebas de velocidad, donde obtuvo cinco distinciones All-American de la NCAA y fijó récords en las disciplinas de 400 metros y relevos 4x400.

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En paralelo con su carrera atlética, la deportista completó sus estudios de grado en Biología y Ciencias Ambientales, y posteriormente cursó un máster en Salud Pública con especialización en Epidemiología y Bioestadística en la Universidad Johns Hopkins.

La corredora logró subirse al podio gracias a un sprint final (Santa Fe 2026)

El cambio de elegibilidad internacional quedó asentado ante World Athletics. Tras haber representado a la delegación de Estados Unidos hasta el 7 de febrero de 2024, la entidad rectora del atletismo mundial autorizó a Powell a competir por Argentina desde el 8 de febrero de 2024, de acuerdo con la normativa sobre transferencias de representación nacional.

En el plano interno, Powell representa a la FAM (Federación Atlética Metropolitana) en los torneos organizados por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). Durante el 106° Campeonato Argentino de Mayores, disputado en la ciudad de Rosario, la atleta conquistó la medalla de oro en los 400 metros con un tiempo de 54,15 segundos. Aquel triunfo en Rosario ratificó su clasificación a los Juegos Suramericanos.

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