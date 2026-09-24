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El video que sorprendió a todos: la respuesta de los jugadores de un club francés al elegir a su favorito para el Balón de Oro

La consulta al plantel completo del club de la Ligue 1 se viralizó esta semana y dejó un resultado que pocos anticipaban

La consulta al plantel completo del RC Strasbourg, club de la Ligue 1, se viralizó esta semana y dejó un resultado que pocos anticipaban

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Los jugadores del Estrasburgo de la Ligue 1 francesa eligieron a su candidato para el Balón de Oro 2026 y el resultado dejó a más de uno con la boca abierta: en un plantel mayoritariamente francés, el más votado no fue ninguna de las dos estrellas locales de la lista, sino un sudamericano de 39 años que juega en la Major League Soccer (MLS). Lionel Messi, del Inter Miami, obtuvo 4 votos del plantel alsaciano. Kylian Mbappé y Lamine Yamal quedaron segundos con 3 sufragios cada uno, mientras que Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi y Harry Kane sumaron 1 cada uno.

El video de la encuesta, en el que participó gran parte del plantel del Estrasburgo, se viralizó esta semana en redes sociales. Lo llamativo no fue solo que Messi liderara la preferencia, sino que lo hizo por encima de Mbappé en suelo francés, en un plantel con varios jugadores de esa nacionalidad. La consulta no tiene valor oficial en el proceso de votación del galardón, que recae sobre 100 periodistas seleccionados entre los países mejor posicionados en el ranking de la FIFA, pero refleja la percepción de futbolistas profesionales que compiten semanalmente en uno de los torneos más exigentes de Europa.

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Messi figura entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026 por primera vez desde 2023. Su inclusión responde en gran medida a su actuación en el Mundial 2026, donde anotó 8 goles en el torneo —su mejor registro en una sola Copa del Mundo— y llegó a la final con Argentina antes de caer ante España. En total, el rosarino acumula 21 goles en su carrera mundialista, lo que lo convierte en el segundo artillero histórico del torneo, detrás de Mbappé, que cerró el certamen con 22.

Pese a competir en la MLS y tener 39 años, el ocho veces ganador del galardón volvió a instalarse en la conversación por el premio.

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Cinco futbolistas con uniformes deportivos posan detrás de un pedestal con un trofeo dorado con el texto Balón de Oro 2026.
Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane y Achraf Hakimi posan junto al trofeo del Balón de Oro 2026 en un campo de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario para el Balón de Oro 2026 presenta varios candidatos con argumentos sólidos. Kane encabeza las preferencias de los mercados de apuestas tras marcar 72 goles con el Bayern Múnich y la Selección de Inglaterra durante la temporada 2025-26. Yamal, por su parte, registró 22 goles y 15 asistencias en apenas 38 partidos con el Barcelona, y suma el título mundial con España. Mbappé, figura del Real Madrid, anotó 10 goles en el Mundial para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo con 22 tantos.

Lautaro Martínez, del Inter de Milán, es el otro argentino en la lista de 30 nominados. El delantero fue pieza central en el subcampeonato de Argentina y en la campaña del Inter en la temporada europea. A ellos se suma Emiliano Martínez en la categoría de mejor arquero, el llamado Trofeo Lev Yashin.

El galardón, organizado por la revista France Football desde 1956, celebrará su ceremonia de 2026 el 26 de octubre en el London Palladium, en Londres. Será la primera edición en la historia del premio que se entregue fuera de París, en coincidencia con el 70.° aniversario del galardón. El voto corresponde a un periodista por cada uno de los 100 países mejor posicionados en el ranking FIFA, que deben ordenar a sus 10 candidatos preferidos de la lista de 30 nominados.

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