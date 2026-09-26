Honduras

Honduras y ONU lanzan llamado humanitario por US$60 millones para atender emergencia por sequía

Honduras, Naciones Unidas y la Red Humanitaria lanzaron un llamado internacional por US$60 millones para atender a unas 538.000 personas afectadas por la sequía en 103 municipios que permanecen bajo alerta roja, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Honduras enfrenta una de las sequías más severas de las últimas décadas, según las autoridades. (Foto: ONU Honduras)
Honduras enfrenta una de las sequías más severas de las últimas décadas, según las autoridades. (Foto: ONU Honduras)
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El denominado Flash Appeal busca movilizar recursos para complementar la respuesta del Gobierno hondureño frente a una de las temporadas de sequía más severas registradas en las últimas décadas. De acuerdo con las autoridades, más del 75 % del territorio nacional presenta déficits extremos de lluvia y prolongados periodos sin precipitaciones.

La emergencia ya está generando consecuencias sobre la producción de alimentos y los medios de vida de miles de familias, especialmente en comunidades rurales que dependen de la agricultura. Las autoridades advierten que las pérdidas registradas durante la primera temporada agrícola podrían agravarse si las condiciones climáticas continúan afectando los próximos ciclos de cultivo.

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El llamado humanitario está dirigido a atender a 538.000 personas que viven en las comunidades más afectadas de los 103 municipios declarados en alerta roja por sequía.

La asistencia estará enfocada principalmente en hogares que enfrentan inseguridad alimentaria, pérdidas agrícolas, escasez de agua y vulnerabilidad nutricional, así como en personas expuestas a mayores riesgos de protección.

Los estudios técnicos identifican unos 2.000 sitios para instalar obras de cosecha de agua en Honduras.
El Gobierno, Naciones Unidas y la Red Humanitaria solicitaron US$60 millones para atender la emergencia. (Foto: Cortesía)

La situación afecta especialmente a familias que dependen directamente de sus cosechas para obtener alimentos e ingresos, debido a que la falta prolongada de lluvias reduce la producción y limita sus posibilidades de mantener sus medios de vida.

El Gobierno, Naciones Unidas y la Red Humanitaria señalaron que la movilización de recursos permitirá fortalecer la atención a las comunidades que presentan mayores necesidades y evitar que el deterioro de las condiciones climáticas se traduzca en una crisis humanitaria más profunda.

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El Coordinador Residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, afirmó que la magnitud de la emergencia requiere una respuesta inmediata y el respaldo de la comunidad internacional.

Según Álvarez, la prioridad es atender oportunamente a las familias afectadas para evitar que sus condiciones humanitarias se agraven como consecuencia de la falta de alimentos, agua y recursos para sostener sus actividades productivas.

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
La falta de lluvias ha provocado pérdidas en la producción agrícola de varias comunidades hondureñas. (Foto: Oscar Ortiz)

El llamamiento busca que los fondos sean destinados a las zonas donde las necesidades son mayores, con acciones orientadas a reducir los efectos de la sequía y proteger a las poblaciones que enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad.

La emergencia también representa un riesgo para los próximos ciclos agrícolas, ya que la continuidad de los déficits de lluvia podría provocar nuevas pérdidas de cultivos y aumentar la presión sobre los hogares que ya enfrentan dificultades para garantizar su alimentación.

Ante este escenario, la Red Humanitaria hizo un llamado a gobiernos donantes, instituciones financieras internacionales, empresas del sector privado, fundaciones y otros socios para que contribuyan con la respuesta.

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
Más del 75 % del territorio hondureño presenta déficits extremos de lluvia, de acuerdo con el reporte oficial. (Foto: Oscar Ortiz)

Los organismos indicaron que el objetivo es aliviar el impacto de la sequía y brindar asistencia a las comunidades más vulnerables mientras las autoridades nacionales mantienen las acciones de respuesta ante la emergencia climática.

La respuesta humanitaria también busca reducir los efectos que la sequía puede generar en la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, particularmente aquellas que han perdido parte de sus cultivos o tienen dificultades para acceder a agua.

La falta de precipitaciones prolongada puede aumentar las necesidades de asistencia en las comunidades rurales y profundizar la vulnerabilidad de los hogares que dependen de la agricultura.

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
Los municipios bajo alerta roja concentran las principales necesidades humanitarias relacionadas con la sequía. (Foto: Oscar Ortiz)

El llamado de US$60 millones representa una solicitud de recursos para atender las necesidades más urgentes mientras continúa la respuesta nacional.

Naciones Unidas y la Red Humanitaria señalaron que la colaboración de distintos sectores será fundamental para llevar asistencia a las 538.000 personas priorizadas y reducir el impacto de la emergencia en los 103 municipios bajo alerta roja.

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