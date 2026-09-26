Deportes

La fría respuesta de Pierre Gasly en una nota tras el accidente con Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

El francés expresó su malestar en la rueda de prensa luego del doble abandono de Alpine en Bakú

El piloto francés ofreció una entrevista ante micrófonos de medios de comunicación como ESPN y DAZN

Guardar

Alpine culminó el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán con un doble abandono. Franco Colapinto protagonizó un accidente en el que chocó a Pierre Gasly y la escudería perdió puntos importantes en los campeonatos de Fórmula 1. El experimentado piloto francés del equipo expresó su malestar por la situación tanto en la radio como en la rueda de prensa.

“No era la forma en la que querías terminar la carrera. Ibas muy bien, con buen ritmo y tratando de mantener a Antonelli detrás, pero luego el choque”, analizó el periodista Juan Fossaroli de ESPN. “Sí, hombre. Lo resumiste bien”, fue lo único que respondió ante el planteo. Cuando el cronista mencionó los pedidos de disculpas de Colapinto, quien reconoció su error, Gasly volvió a hablar de forma escueta: “Sí, vino a pedir perdón”.

PUBLICIDAD

En diálogo con el canal oficial de la F1, el francés mantuvo su semblante de frustración. “No creo que tenga palabras, y no las necesito ahora”, respondió cuando le pidieron su opinión sobre el golpe con el argentino, según describió la Máxima.

“Lo superaremos juntos como equipo. Obviamente estoy muy decepcionado por todos los chicos; el séptimo y el décimo puesto fueron una muy buena carrera, con buen ritmo. Sinceramente, no sé cómo responder a tu pregunta. Hay que seguir adelante”, agregó Gasly.

*El accidente que protagonizó Colapinto con Gasly y Norris

La maniobra ocurrió después del relanzamiento provocado por el auto de seguridad, que había salido por un incidente de Alex Albon con su Williams. Al llegar a la primera curva del circuito urbano, Colapinto bloqueó en la frenada, se pasó de largo y golpeó el monoplaza de Gasly, con Lando Norris también involucrado. El británico de McLaren realizó un llamativo descargo después de la carrera y pidió que el argentino sea sancionado con una carrera.

PUBLICIDAD

Gasly circulaba séptimo, una posición que otorgaba cinco puntos, mientras que el argentino marchaba décimo y aspiraba a una unidad. “¡Oh, por dios! ¡No puedo creerlo! ¡Cuántos puntos perdidos!”, reaccionó Gasly por la radio tras el golpe.

El argentino, por su parte, asumió su responsabilidad apenas habló por la radio del equipo: “Estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”.

*La furia de Gasly por la radio del equipo

La caída en Bakú puso fin a una secuencia de 30 Grandes Premios consecutivos en los que Colapinto había cruzado la meta. Además, era el único piloto que había completado los 14 eventos disputados hasta ese momento de la temporada.

Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, declaró Colapinto a ESPN.

El joven de 23 años reconoció el daño deportivo que causó para Alpine: “No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Hay que entender el por qué. Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”.

Alpine permanecerá sexto con 68 puntos, pero Racing Bulls amplió a 17 unidades su ventaja en el quinto lugar tras llegar a 85. Arvid Lindblad terminó séptimo, sumó seis puntos y superó a Esteban Ocon en la recta principal durante la última vuelta en Bakú.

La victoria en Azerbaiyán fue para George Russell, de Mercedes, quien redujo la diferencia en la disputa por el título con su compañero Andrea Kimi Antonelli. Max Verstappen e Isack Hadjar, ambos pilotos de Red Bull, completaron el podio.

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Bahréin, que se correrá de forma excepcional en Malasia por el conflicto en Medio Oriente. El Circuito Internacional de Sepang recibirá a la categoría por primera vez en nueve años y será un trazado desconocido para Colapinto.

Temas Relacionados

Franco ColapintoPierre GaslyFórmula 1AlpineF1Gran Premio de Azerbaiyán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su actuación en el GP de Azerbaiyán

Luego del doble abandono de Alpine en Bakú por el accidente entre sus pilotos, el argentino tendrá revancha la próxima semana

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su actuación en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y abandonaron los dos Alpine en el circuito callejero de Bakú: George Russell ganó de punta a punta una caótica carrera

El argentino cometió un grave error y quedó fuera de competencia con su compañero en el giro 35 cuando ambos estaban en los puntos

Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y abandonaron los dos Alpine en el circuito callejero de Bakú: George Russell ganó de punta a punta una caótica carrera

Entrenaba disfrazada de hombre, escapó de Afganistán y hoy es medallista de plata: la historia de Fariba Hashimi

La ciclista reconoció que, tras la restricción en su país sobre las mujeres, utilizaba máscaras y capas de ropa para evitar ataques y piedrazos

Entrenaba disfrazada de hombre, escapó de Afganistán y hoy es medallista de plata: la historia de Fariba Hashimi

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

El Canalla y el Pincha se miden en Santiago del Estero por un nuevo título. Desde las 16:00, por Dinsey+ Premium y DSports

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

El insólito castigo que exigió Lando Norris a Franco Colapinto tras el choque con Gasly que lo sacó de carrera en Bakú

El campeón del mundo de la Fórmula 1 no ocultó su malestar con el piloto argentino tras el accidente que lo eliminó del Gran Premio de Azerbaiyán

El insólito castigo que exigió Lando Norris a Franco Colapinto tras el choque con Gasly que lo sacó de carrera en Bakú

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

ENTRETENIMIENTO

Heather Matarazzo, de “El diario de una princesa”, teme perder su seguro de salud si no consigue trabajo pronto

Heather Matarazzo, de “El diario de una princesa”, teme perder su seguro de salud si no consigue trabajo pronto

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

La mujer que acusó a Jay-Z de violación sexual se retracta: “Nunca me reuní con él”

Angelina Jolie se opone a Brad Pitt y le pide que deje de exigir sus datos financieros

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda

INFOBAE AMÉRICA

El Festival de San Sebastián concluye con su premiación, tras nueve días de cine con Brad Pitt, Ricardo Darín y Julianne Moore

El Festival de San Sebastián concluye con su premiación, tras nueve días de cine con Brad Pitt, Ricardo Darín y Julianne Moore

Natasha Franceschi asegura que mantendrá la presión diplomática sobre Nicaragua si el Senado confirma su nominación

Multinacional estadounidense inaugura planta de USD 15 millones en Costa Rica y anuncia nuevas oportunidades de empleo

Honduras y ONU lanzan llamado humanitario por US$60 millones para atender emergencia por sequía

¡Renace la ilusión! El Salvador pega fuerte en casa y vence 3-1 a Martinica en el arranque de la Liga de Naciones