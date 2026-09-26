La fría respuesta de Pierre Gasly en una nota tras el accidente con Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto francés ofreció una entrevista ante micrófonos de medios de comunicación como ESPN y DAZN

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Alpine culminó el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán con un doble abandono. Franco Colapinto protagonizó un accidente en el que chocó a Pierre Gasly y la escudería perdió puntos importantes en los campeonatos de Fórmula 1. El experimentado piloto francés del equipo expresó su malestar por la situación tanto en la radio como en la rueda de prensa.

“No era la forma en la que querías terminar la carrera. Ibas muy bien, con buen ritmo y tratando de mantener a Antonelli detrás, pero luego el choque”, analizó el periodista Juan Fossaroli de ESPN. “Sí, hombre. Lo resumiste bien”, fue lo único que respondió ante el planteo. Cuando el cronista mencionó los pedidos de disculpas de Colapinto, quien reconoció su error, Gasly volvió a hablar de forma escueta: “Sí, vino a pedir perdón”.

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En diálogo con el canal oficial de la F1, el francés mantuvo su semblante de frustración. “No creo que tenga palabras, y no las necesito ahora”, respondió cuando le pidieron su opinión sobre el golpe con el argentino, según describió la Máxima.

“Lo superaremos juntos como equipo. Obviamente estoy muy decepcionado por todos los chicos; el séptimo y el décimo puesto fueron una muy buena carrera, con buen ritmo. Sinceramente, no sé cómo responder a tu pregunta. Hay que seguir adelante”, agregó Gasly.

*El accidente que protagonizó Colapinto con Gasly y Norris

La maniobra ocurrió después del relanzamiento provocado por el auto de seguridad, que había salido por un incidente de Alex Albon con su Williams. Al llegar a la primera curva del circuito urbano, Colapinto bloqueó en la frenada, se pasó de largo y golpeó el monoplaza de Gasly, con Lando Norris también involucrado. El británico de McLaren realizó un llamativo descargo después de la carrera y pidió que el argentino sea sancionado con una carrera.

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Gasly circulaba séptimo, una posición que otorgaba cinco puntos, mientras que el argentino marchaba décimo y aspiraba a una unidad. “¡Oh, por dios! ¡No puedo creerlo! ¡Cuántos puntos perdidos!”, reaccionó Gasly por la radio tras el golpe.

El argentino, por su parte, asumió su responsabilidad apenas habló por la radio del equipo: “Estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”.

*La furia de Gasly por la radio del equipo

La caída en Bakú puso fin a una secuencia de 30 Grandes Premios consecutivos en los que Colapinto había cruzado la meta. Además, era el único piloto que había completado los 14 eventos disputados hasta ese momento de la temporada.

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“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, declaró Colapinto a ESPN.

El joven de 23 años reconoció el daño deportivo que causó para Alpine: “No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Hay que entender el por qué. Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”.

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Alpine permanecerá sexto con 68 puntos, pero Racing Bulls amplió a 17 unidades su ventaja en el quinto lugar tras llegar a 85. Arvid Lindblad terminó séptimo, sumó seis puntos y superó a Esteban Ocon en la recta principal durante la última vuelta en Bakú.

La victoria en Azerbaiyán fue para George Russell, de Mercedes, quien redujo la diferencia en la disputa por el título con su compañero Andrea Kimi Antonelli. Max Verstappen e Isack Hadjar, ambos pilotos de Red Bull, completaron el podio.

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Bahréin, que se correrá de forma excepcional en Malasia por el conflicto en Medio Oriente. El Circuito Internacional de Sepang recibirá a la categoría por primera vez en nueve años y será un trazado desconocido para Colapinto.

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