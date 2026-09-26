Multinacional estadounidense inaugura planta de USD 15 millones en Costa Rica y anuncia nuevas oportunidades de empleo

La compañía cuenta actualmente con más de 50 colaboradores en Costa Rica y anunció que continuará contratando personal en ingeniería, finanzas, manufactura y logística durante 2026 y 2027. Crédito: ForJ Medical CR

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La multinacional estadounidense Forj Medical inauguró oficialmente una nueva planta de manufactura de dispositivos médicos en Costa Rica, tras realizar una inversión de USD 15 millones, con la que busca ampliar su capacidad productiva internacional y generar nuevas oportunidades de empleo especializado en el país.

Las instalaciones están ubicadas en la Zona Franca Evolution, en Alajuela, y cuentan con una superficie cercana a los 5,000 metros cuadrados, destinados a la fabricación de soluciones tecnológicas utilizadas en diferentes áreas de la medicina.

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La empresa, especializada en el diseño y fabricación por contrato de dispositivos médicos, informó que actualmente cuenta con más de 50 colaboradores en Costa Rica y que espera ampliar su planilla durante los últimos meses de 2026 y continuar contratando personal en 2027.

Las oportunidades laborales estarán dirigidas a profesionales y trabajadores de ingeniería, finanzas, manufactura y logística, como parte del crecimiento de su Centro de Excelencia de Manufactura.

¿Qué fabricará Forj Medical en Costa Rica?

La nueva planta está diseñada para desarrollar y producir dispositivos médicos terminados y subconjuntos que posteriormente serán utilizados por clientes cuyos productos llegan a mercados de diferentes regiones del mundo.

Entre las aplicaciones médicas que respaldará la operación costarricense se encuentran la navegación quirúrgica, la electrofisiología, el control de la diabetes, la administración de medicamentos y las terapias cardiovasculares.

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Las instalaciones cuentan con salas limpias de clase 8, según la clasificación de la norma ISO, utilizadas para desarrollar procesos de manufactura bajo condiciones controladas de limpieza ambiental.

También incluyen líneas de montaje automatizadas y manuales, así como áreas administrativas y operativas preparadas para acompañar el crecimiento de la compañía.

De acuerdo con Forj Medical, estas capacidades permitirán desarrollar proyectos de alta complejidad tecnológica y ampliar la oferta de soluciones para la industria internacional de dispositivos médicos.

Ward Sokoloski, director de Operaciones de la multinacional, destacó que la apertura de la planta representa un avance en su estrategia de fortalecimiento de la cadena de suministro global.

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“La inauguración de esta nueva planta en Costa Rica representa un hito importante en nuestros esfuerzos por seguir reforzando nuestra estrategia de cadena de suministro global”, manifestó.

El ejecutivo explicó que las nuevas instalaciones permitirán ampliar la capacidad productiva y acercar las operaciones de manufactura a los mercados donde se comercializan sus productos.

“El país cuenta con una mano de obra altamente calificada que aporta un valor significativo a la industria mundial de dispositivos médicos. Esta experiencia nos da la confianza necesaria para ejecutar desde aquí algunos de los proyectos tecnológicamente más complejos”, agregó.

Las nuevas instalaciones de Forj Medical cuentan con aproximadamente 5.000 metros cuadrados y están ubicadas en la Zona Franca Evolution, donde se desarrollarán procesos avanzados de fabricación de dispositivos médicos. Crédito: ForJ Medical CR

Empresa anuncia contrataciones en cuatro áreas

La apertura de la planta también representa nuevas oportunidades laborales para personas interesadas en incorporarse al sector de ciencias de la vida.

La compañía confirmó que mantiene procesos de reclutamiento en cuatro áreas principales:

Ingeniería: para apoyar los procesos técnicos y el desarrollo de las operaciones de manufactura.

Finanzas: para fortalecer las funciones financieras y administrativas de la empresa.

Producción y manufactura: para participar en la fabricación y ensamblaje de dispositivos médicos.

Logística: para respaldar los procesos de distribución y funcionamiento de la cadena de suministro.

Aunque la multinacional no precisó cuántas plazas adicionales espera crear, confirmó que continuará ampliando sus operaciones durante 2027.

Entre los beneficios ofrecidos a sus colaboradores se encuentran servicios gratuitos de comedor y transporte.

Las personas interesadas en participar en los procesos de contratación pueden enviar su currículum al correo electrónico ReclutamientoForjCR@ForjMedical.com.

¿Por qué la multinacional eligió Costa Rica?

La compañía explicó que la ubicación geográfica del país fue uno de los factores determinantes para establecer su nueva operación.

Desde Costa Rica, Forj Medical busca optimizar sus cadenas de suministro hacia el mercado norteamericano y reducir los tiempos asociados con la distribución de productos.

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El país también cuenta con un ecosistema consolidado de empresas del sector de ciencias de la vida, lo que facilita el acceso a talento especializado y proveedores vinculados con la fabricación de dispositivos médicos.

La ministra de Comercio Exterior a. i., Arianna Arce, destacó que la decisión de la multinacional responde a las condiciones que ofrece Costa Rica para desarrollar operaciones industriales de mayor sofisticación.

“La decisión de Forj Medical de establecer en Costa Rica un Centro de Excelencia de Manufactura e invertir $15 millones es una clara muestra de la confianza en nuestro país como destino para desarrollar operaciones cada vez más sofisticadas”, manifestó Arce.

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La jerarca también destacó la importancia de atraer inversiones relacionadas con innovación y procesos de alta complejidad tecnológica.

Según explicó, estas operaciones permiten ampliar la participación costarricense en las cadenas internacionales de valor y generar oportunidades de empleo especializado.

Con la incorporación de las instalaciones en Alajuela, Forj Medical cuenta con seis plantas distribuidas entre Norteamérica, Singapur, Indonesia y Costa Rica, desde las cuales desarrolla soluciones para la industria médica internacional.

La planta de Forj Medical fabricará soluciones utilizadas en navegación quirúrgica, control de la diabetes, administración de medicamentos y terapias cardiovasculares para mercados internacionales. Crédito: ForJ Medical CR

Dispositivos médicos representan el 46 % de las exportaciones de bienes

La llegada de Forj Medical ocurre en un contexto de crecimiento y consolidación del sector de dispositivos médicos dentro de la economía costarricense.

Según cifras divulgadas por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el equipo de precisión y médico representó el 46 % de las exportaciones de bienes del país a julio de 2026, con ventas acumuladas por USD 6,399 millones.

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La actividad se ha convertido en un componente relevante del comercio exterior y mantiene una participación significativa de compañías internacionales.

De acuerdo con PROCOMER, Costa Rica cuenta con más de 100 empresas de inversión extranjera directa vinculadas con el sector, que emplean a más de 63,000 personas.

La gerente general de la institución, Laura López, señaló que las nuevas operaciones permiten ampliar las capacidades industriales del país y atraer proveedores para actividades cada vez más especializadas.

El sector de equipo de precisión y médico representó el 46 % de las exportaciones de bienes de Costa Rica a julio de 2026, con ventas acumuladas por USD 6.399 millones, según cifras de PROCOMER. Crédito: ForJ Medical CR

“La llegada de Forj Medical suma nuevas capacidades a un sector que continúa evolucionando hacia procesos de manufactura cada vez más especializados y de mayor complejidad”, afirmó.

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La representante de PROCOMER agregó que estas inversiones también favorecen la incorporación de talento y empresas nacionales a cadenas de producción de alcance internacional.