Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de España en el estreno del circuito de Madrid: días, horarios y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto tendrá otra vez actividad este fin de semana en Madrid (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

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La Fórmula 1 llega a Madrid para una fecha histórica: el Gran Premio de España 2026, 14ª prueba del campeonato, se disputará del 11 al 13 de septiembre en el flamante circuito Madring, dentro del predio de IFEMA. Es la primera vez en 45 años que la categoría reina del automovilismo vuelve a la capital española, y Franco Colapinto estará en la parrilla con Alpine, escudería con la que acumula 21 puntos y ocupa el 12° puesto del Campeonato de Pilotos.

El piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada. En las últimas cuatro carreras finalizó tres veces entre los diez primeros: fue 9° en Gran Bretaña, 10° en Bélgica y 9° en Italia, donde arrancó séptimo. Su mejor resultado del año sigue siendo el 6° puesto conseguido en Canadá, que le valió 8 puntos de un total. Con Pierre Gasly como compañero de equipo —que suma 44 unidades—, Colapinto buscará en Madrid reducir esa diferencia y consolidarse en la zona media-alta de la tabla.

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El trazado de Madring fue diseñado por la empresa Dromo y combina sectores urbanos dentro del recinto ferial de IFEMA con tramos en vía pública, en una propuesta similar a la del Miami International Autodrome. Con 5.470 metros de longitud y 22 curvas, la vuelta de clasificación se estima en 1 minuto y 32 segundos, y las rectas permitirán que los monoplazas alcancen los 340 km/h. Su rasgo más singular es la curva bautizada como “La Monumental”: una banqueada de casi 550 metros con un peralte del 24% —la más extensa de todo el calendario— donde unos 45.000 espectadores verán pasar los autos durante unos seis segundos. La carrera del domingo se disputará a 57 vueltas. El Gran Premio tiene un contrato con la F1 hasta 2035 y se estima que generará un impacto económico de 467 millones de euros anuales para Madrid.

El camino hacia Madrid llega con un panorama claro en lo más alto del certamen: Kimi Antonelli (Mercedes) consolidó su liderazgo en el Campeonato de Pilotos con 267 puntos tras su victoria histórica en Monza —se convirtió en el primer italiano en ganar de local en 60 años—, seguido por su compañero George Russell (201) y Lewis Hamilton (Ferrari) con 191. El podio de constructores lo integran Mercedes (468 puntos), Ferrari (346) y McLaren (287). En la lucha del medio de la tabla, Alpine llegará a Madrid en el sexto lugar con 62 unidades, a 13 de Racing Bulls (75), en una pelea pareja que se juega millones: cada posición en el campeonato de constructores implica una diferencia significativa en el reparto de dinero para la siguiente temporada.

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Varrone y Colnaghi, los otros dos argentinos en pista en Madrid

El Gran Premio de España tendrá presencia argentina más allá de la Fórmula 1. Nicolás Varrone competirá en Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort Racing, mientras que Mattia Colnaghi —nacido en Italia pero con licencia argentina por su madre oriunda de Chubut— lo hará en Fórmula 3 con MP Motorsport. Además, Madrid marcará el cierre de la temporada de la F3, por lo que allí se coronará el campeón 2026 de la categoría. Los horarios para seguirlos desde la Argentina: la clasificación de F2 es el viernes a las 10:00, y la de F3 a las 13:25. El sábado, la carrera sprint de F3 arranca a las 06:05 y la de F2 a las 09:15; la primera carrera principal de F3 es a las 13:00. El domingo, la segunda carrera principal de F3 se disputa a las 04:45 y la feature race de F2 a las 06:25.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (España)

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (España)

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (España)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (España)

Domingo 13 de septiembre

Carrera a 57 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (España)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

15- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

16- 10º en el Gran Premio de Bélgica

17- 15° en el Gran Premio de Hungría

18- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

19- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

20- 9° en el Gran Premio de Italia

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

Mercedes: 468 puntos Ferrari: 346 puntos McLaren: 287 puntos Red Bull Racing: 204 puntos Racing Bulls: 75 puntos Alpine: 62 puntos Haas: 21 puntos Audi: 16 puntos Williams: 11 puntos Aston Martin: 3 puntos Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 267 George Russell - Mercedes: 201 Lewis Hamilton - Ferrari: 191 Lando Norris - McLaren: 171 Charles Leclerc - Ferrari: 155 Max Verstappen - Red Bull: 127 Oscar Piastri - McLaren: 116 Isack Hadjar - Red Bull: 71 Liam Lawson - Racing Bulls*: 51 Pierre Gasly - Alpine: 41 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 29 Franco Colapinto - Alpine: 21 Oliver Bearman - Haas: 18 Gabriel Bortoleto - Audi: 10 Nico Hulkenberg - Audi: 6 Carlos Sainz - Williams: 6 Alex Albon - Williams: 5 Esteban Ocon - Haas: 3 Fernando Alonso - Aston Martin: 3 Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1 Lance Stroll - Aston Martin: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls