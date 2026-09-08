Educación

"Sarmiento se vuelve a morir": la fuerte crítica de Eduardo Feinmann al secretario de Educación por los resultados de las pruebas PISA

El periodista cuestionó al funcionario nacional por el desempeño de estudiantes de 15 años y por los datos de alfabetización de tercer grado durante una entrevista radial

Habló el secretario de Educación, Carlos Torrendell, sobre los resultados de las Pruebas PISA
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El periodista Eduardo Feinmann cuestionó al secretario de Educación, Carlos Torrendell, por los resultados de las pruebas PISA 2025 y por el nivel de alfabetización en la escuela primaria. Durante el intercambio, el periodista definió los datos como “una tragedia” y lanzó una frase que marcó la conversación: “Sarmiento se vuelve a morir”.

El diálogo giró en torno al desempeño de la Argentina en las evaluaciones internacionales y a las explicaciones del Gobierno. Allí, Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, atribuyó la situación a “las políticas educativas previas” y sostuvo que el deterioro local se agravó por una caída general en los aprendizajes a nivel mundial.

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Ante la consulta inicial de Feinmann en Radio Mitre, que preguntó qué explicación tenía para datos que consideró “una tragedia”, Torrendell respondió que existían “dos cuestiones convergentes” en el diagnóstico oficial. La primera, indicó, fue “no poner el foco en los aprendizajes fundamentales durante las políticas educativas previas”.

El funcionario afirmó que “acá hay una crisis muy potente en lengua y en matemática” y agregó que esa situación “luego causa estragos en el mundo de las ciencias”. Según planteó, la Argentina ya ocupaba posiciones rezagadas en evaluaciones anteriores y el cuadro actual se inscribió en esa trayectoria.

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Escuela secundaria pública
Las pruebas PISA 2025 evaluaron a estudiantes de 15 años. En esta edición participaron más de 760.000 alumnos de 91 países y economías

En ese punto, Feinmann le preguntó si se trataba de “la pesada herencia del kirchnerismo”. Torrendell respondió: “Indudable. Eso es indudable”. Después amplió que, a su entender, las gestiones anteriores “han sido muy dispersas” y “han enfocado en el distribucionismo, a una inclusión mal entendida y no en lograr los aprendizajes fundamentales de los chicos”.

Cuando el periodista planteó que el gobierno de Javier Milei ya llevaba tres años y preguntó si no habían podido mejorar la situación de los alumnos que llegaron a los 15 años, Torrendell corrigió el plazo y remarcó el momento en que se tomó la prueba.

“Para empezar, no son tres años, sino que esta prueba se tomó a esta altura del año pasado. Por lo tanto, estamos hablando de “un año y medio aproximadamente””, señaló. Luego dijo que en ese período el oficialismo ya vio avances en las pruebas Aprender del nivel primario.

Según explicó, esos resultados respondieron a un “foco puesto fuerte” en los aprendizajes básicos. También comparó la evolución educativa con procesos de otras áreas y sostuvo que algunas variables pueden mejorar antes que otras. “Tenemos que seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo para que esto impacte próximamente en el nivel secundario”, afirmó.

La entrevista también abordó los datos de alfabetización en primaria. Feinmann preguntó si todavía ocurría que “la mitad” de los alumnos de tercer grado no sabían leer y escribir. Torrendell respondió que ese fue el resultado de una evaluación tomada a fines de 2024.

El secretario precisó que esa prueba se realizó en noviembre de ese año y la definió como la línea de base de la actual gestión. Además, anticipó que en noviembre de 2026 volverán a tomar la evaluación Aprender de alfabetización y que incorporarán matemática.

En ese tramo, Feinmann formuló una de las frases más duras de la charla: “Si se levanta de la tumba y ve que chicos de tercer grado, la mitad de los chicos del país, son analfabetos en el siglo XXI”, dijo en referencia a Domingo Faustino Sarmiento.

Torrendell respondió con otra definición. “Yo creo que vamos a lograr que resucite o por lo menos que recomience su entusiasmo”, afirmó. Después aseguró que el Gobierno ya observó mejoras en algunas provincias y mencionó futuras mediciones, entre ellas las pruebas Aprender y Cerce, cuyos resultados, según indicó, se conocerán hacia fin de año.

PISA 2025
Argentina cayó en las tres áreas evaluadas por PISA 2025 y quedó octava en América Latina. Casi la mitad de los estudiantes tuvo bajo desempeño simultáneamente en Ciencias, Lectura y Matemática.

Según las pruebas PISA, los resultados empeoraron con respecto a la medición anterior, en el marco de un deterioro mundial de los aprendizajes, según informó la OCDE al difundir los primeros resultados de la prueba que se tomó el año pasado en 91 sistemas educativos de todo el mundo.

En 2025, Argentina obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática. Los tres resultados son inferiores a los de PISA 2022, y hay que remontarse hasta 2006 para encontrar cifras menores en Ciencias y Lectura; en Matemática el puntaje es el más bajo de la serie histórica nacional. El país quedó en el puesto 71 en Ciencias, 62 en Lectura y 75 en Matemática, sobre un total de 91 sistemas educativos participantes.

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