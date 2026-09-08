Dibu Martínez está nominado al Balón de Oro 2026 como uno de los mejores arqueros

Dibu Martínez está nominado como mejor arquero en el Balón de Oro (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

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Durante el anuncio de los nominados al Balón de Oro 2026, Dibu Martínez es uno de los 10 candidatos a quedarse con el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero de la temporada. Los otros integrantes de la nómina son Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha.

El actual guardametas titular del Chelsea FC volvió a tener una gran temporada a nivel clubes en Aston Villa (jugó 43 partidos, recibió 46 goles y tuvo 14 vallas invicta) y fue relevante en la selección argentina, que volvió a ser protagonista en el último Mundial hasta llegar a la definición contra España en Norteamérica. Luego de varios rumores sobre su salida de la Premier League, el ex arquero de Independiente se quedó en el fútbol inglés y fue transferido a uno de los grandes equipos de la máxima categoría.

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El traspaso a los Blues puso fin a la etapa de Martínez en el club de Birmingham, al que llegó en septiembre de 2020 cedido del Arsenal y donde se consolidó como uno de los mejores porteros del mundo. Durante su ciclo, Dibu disputó 256 partidos oficiales y fue protagonista en la última temporada de la obtención de la Europa League, además de lograr el 4° puesto en la liga inglesa y la clasificación a la Champions League 2026-2027.

La decisión de dejar Aston Villa se precipitó luego de que el entrenador Unai Emery optara por renovar la competencia en el arco con la llegada del japonés Zion Suzuki, quien se destacó en la última Copa del Mundo, y la titularidad del neerlandés Marco Bizot en el primer partido de la temporada. Hay que recordar que uno de los equipos que mostró la intención de sumar a Martínez en la previa al Mundial fue la Juventus, de Italia, pero el pase no se concretó.

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Dibu Martínez fue clave en la final deel Mundial contra España (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Martínez tendrá una dura competencia para quedarse con el premio. Uno de los grandes candidtos a quedarse con el Balón de Oro al mejor arquero es el español Simón. El guardameta del Athletic Club y de la selección de España protagonizó un desempeño histórico al coronarse campeón en la Copa del Mundo de 2026. Simón estableció la marca de 649 minutos consecutivos sin recibir goles en un Mundial, con lo cual superó el registro histórico de 517 minutos que ostentaba el italiano Walter Zenga desde el torneo de 1990. El portero vasco disputó 750 minutos distribuidos en ocho encuentros, mantuvo su portería imbatida en siete ocasiones y solo recibió un gol en toda la competencia. En el ámbito de clubes, sostuvo la titularidad en La Liga y la Liga de Campeones de la UEFA.

David Raya lideró las vallas invictas en Inglaterra y Europa. En la Premier League firmó la campaña más sólida de su carrera con el Arsenal. El guardameta español alcanzó 19 vallas invictas en el torneo local, cifra que representó el 51% de los partidos disputados sin recibir goles. Asimismo, el rendimiento se trasladó al plano continental, torneo en el que comandó la Liga de Campeones con nueve arcos en cero. Sus números afianzaron al equipo de Artta entre las defensas menos goleadas de Inglaterra y el continente europeo.

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Joan García dio el salto al FC Barcelona con marcas de efectividad. Luego de una temporada destacada en el Espanyol, el portero español fue transferido para asumir la responsabilidad bajo los tres palos en la campaña 2025/2026. Durante el torneo de La Liga, disputó 30 partidos en los que concedió únicamente 19 goles y sumó 15 partidos sin recibir goles con una tasa de paradas del 77,9%. García completó además nueve participaciones en la Liga de Campeones de la UEFA y cuatro en la Copa del Rey con la camiseta blaugrana.

Courtois completó un año de plena regularidad en la portería del Real Madrid tras superar molestias físicas de campañas anteriores. El belga fue titular indiscutido en la liga de España y en las rondas decisivas continentales. Con la selección de Bélgica, el arquero compitió en su cuarta Copa del Mundo, certamen en el cual acumuló 13 atajadas y una valla invicta en seis presentaciones, sosteniendo el liderazgo defensivo del combinado europeo.

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Kobel encabezó la defensa menos goleada de la Bundesliga. Completó los 34 partidos de la Bundesliga con el Borussia Dortmund. El portero de Suiza registró 15 encuentros con la portería a cero y detuvo el 72,4% de los disparos a puerta, estadísticas que posicionaron al equipo como el equipo con menos goles en el campeonato germano. El suizo disputó 47 partidos oficiales en el año y fue pieza clave para la selección en el certamen ecuménico, ronda en la que atajó un penal decisivo ante Colombia.

Dibu Martínez entre los candidatos nominados al Trofeo Lev Yashin al mejor guardameta del año.

El senegalés Mendy capitaneó a Al-Ahli de Arabia Saudita en la consecución de la Liga de Campeones Elite de la AFC. Conquistó de forma consecutiva el trofeo asiático tras disputar 41 partidos oficiales en el curso 2025/2026. En la Saudi Pro League, el portero de Senegal disputó 26 compromisos y mantuvo la portería en cero en 14 oportunidades, sumando además un encuentro imbatido en la Copa del Rey de Campeones y cuatro en la máxima competición de clubes de Asia.

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En la Ligue 1, Matvey Safonov logró la titularidad en el Paris Saint-Germain (PSG). El arquero de Rusia acumuló ocho arcos en cero sobre 15 partidos jugados en la liga de Francia, cifra equivalente a un 53,3% de imbatibilidad, el porcentaje más elevado del torneo francés entre porteros con al menos 15 cotejos. Alternó además en la Liga de Campeones de la UEFA, competencia en la que intervino en seis cotejos para el conjunto de París que volvió a coronarse.

Bounou sostuvo su regularidad bajo los tres palos de Al Hilal en el fútbol de Arabia Saudita. El portero marroquí disputó los torneos locales y la Liga de Campeones de la AFC, afianzándose como titular del equipo de Riad. Con la selección de Marruecos, revalidó el rendimiento alcanzado en torneos anteriores al sumar 12 paradas y dos vallas invictas en seis presentaciones mundialistas.

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Por último, Vozinha hizo historia con la selección de Cabo Verde. A los 40 años, Josimar Dias completó un desempeño destacado en el arco del club portugués GD Chaves y de la selección de Cabo Verde. Vozinha guio al conjunto africano en el torneo mundialista de la FIFA, certamen en el que registró 18 atajadas y dos partidos sin recibir goles en cuatro presentaciones. Su rendimiento defensivo permitió al equipo caboverdiano alcanzar por primera vez instancias eliminatorias de un certamen ecuménico.