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Kayce Dutton enfrenta una traición y un secuestro en ‘Marshals’ temporada 2

La serie regresará el 4 de octubre a travez de CBS y Paramount+ en Estados Unidos

Marshals presenta un nuevo tráiler.
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CBS presentó el primer tráiler y las imágenes de la segunda temporada de Marshals: Una historia de Yellowstone, que se estrenará el 4 de octubre de 2026 en Estados Unidos. El avance muestra a Kayce Dutton, interpretado por Luke Grimes, actuando por cuenta propia después de que su hijo Tate sea tomado como rehén.

El secuestro que obliga a Kayce a romper las reglas

El primer episodio de la temporada, titulado All Hat No Cattle, retoma las consecuencias de la traición sufrida por Kayce al final de la entrega anterior. Cuando descubre que su hijo está en manos de los responsables, abandona los procedimientos habituales de su unidad y comienza una carrera para encontrarlo.

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Brecken Merrill regresa como Tate Dutton, lo que convierte el caso en un conflicto directo para el protagonista. Mientras Kayce persigue a los secuestradores, sus compañeros investigan una organización criminal vinculada con el intento de apropiarse de East Camp, la parte del antiguo rancho Yellowstone que permaneció bajo su control.

La operación desembocará en un enfrentamiento violento y pondrá en riesgo a las personas y las tierras que Kayce intenta proteger. El avance conecta así el secuestro con la trama territorial presentada durante la primera temporada, en lugar de tratarlo como una amenaza aislada.

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La historia continúa el recorrido del personaje después del final de Yellowstone. Kayce había decidido comenzar otra vida y aceptó trabajar como ayudante en una unidad de los U.S. Marshals en Montana. El organismo federal se encarga de tareas como perseguir fugitivos, proteger testigos y trasladar prisioneros. Su experiencia previa como cowboy y antiguo miembro de los Navy SEAL vuelve a ser central cuando decide operar fuera de las reglas.

El tráiler revela parte del desenlace anterior

La primera temporada combinó una estructura procedimental (casos que pueden resolverse dentro de un episodio) con una historia central desarrollada de manera gradual. El cierre alteró esa fórmula con una traición contra Kayce, una amenaza contra su familia y una emboscada a dos integrantes de su equipo.

El nuevo material promocional despeja rápido una parte de ese suspenso. Las imágenes confirman el regreso de Logan Marshall-Green y Arielle Kebbel, quienes interpretan a Pete Calvin y Belle Skinner. Su presencia revela el destino de los agentes atacados, aunque las circunstancias posteriores a la emboscada todavía forman parte de la trama.

El otro conflicto involucra a Tom Weaver, personaje de Chris Mulkey, y sus maniobras para controlar East Camp. Los Marshals descubrirán que la disputa por esas tierras está conectada con una operación criminal de mayor alcance. Kayce deberá enfrentarse al secuestro de Tate al mismo tiempo que el equipo intenta identificar a quienes están detrás del plan.

El tráiler adelanta persecuciones, tiroteos y operativos en distintas zonas de Montana. También muestra que la recuperación de Kayce después de la traición no será un proceso separado del nuevo caso: el peligro contra Tate lo obliga a intervenir antes de poder procesar lo ocurrido.

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Reparto, equipo creativo y fechas de estreno

Ash Santos regresa como Andrea Cruz y Tatanka Means vuelve como Miles Kittle. La conexión con Broken Rock seguirá presente mediante Mo Brings Plenty como Mo y Gil Birmingham como Thomas Rainwater. Las primeras fotografías publicadas por CBS incluyen nuevas escenas de Kayce, Andrea y Miles durante el episodio de apertura.

La serie fue creada por Spencer Hudnut, quien escribió All Hat No Cattle. Christopher Chulack dirigió el capítulo, mientras que Taylor Sheridan y David Glasser continúan acreditados como productores.

La serie estará disponible en Paramount+. Los suscriptores del plan Premium podrán ver su señal local de CBS en vivo y acceder al episodio bajo demanda. Los usuarios del plan Essential tendrán disponible cada capítulo al día siguiente de su transmisión televisiva.

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