Política

Bloomberg analizó el discurso de Milei sobre Malvinas como una jugada para tomar oxígeno por su desgaste político

Una columna del medio estadounidense sostuvo que el Presidente libertario endureció su reclamo sobre las islas en medio de la caída de su popularidad, la desaceleración de la economía. Además destaca su vínculo con Donald Trump y una apuesta al nuevo orden mundial que busca imponer el líder republicano

Retrato de Javier Milei con traje y banda presidencial sobre un fondo azul con el mapa de las islas Malvinas y la bandera de Argentina.
El presidente de Argentina, Javier Milei, viste la banda presidencial delante de una ilustración de las Islas Malvinas con los colores de la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El énfasis que el gobierno de Javier Milei puso sobre la causa Malvinas fue analizado por Bloomberg como una jugada para recuperar iniciativa política, en un momento en que la administración libertaria enfrenta caída de popularidad, señales de desaceleración económica y las secuelas de una crisis interna que sacudió al gabinete.

El artículo sostiene que el mandatario latinoamericano “apuesta por que el nuevo orden mundial de Donald Trump ha llegado para quedarse” y que Argentina “se ha posicionado del lado ganador”.

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El presidente Milei -señala el artículo- intensificó sus reivindicaciones “en un contexto de bajos índices de popularidad”, en el que “la economía está perdiendo impulso”. Además recordó que “el jefe de gabinete de Milei (Manuel Adorni) dimitió en junio en medio de acusaciones de corrupción”, dos elementos que incorporó como parte del clima político que rodea la nueva ofensiva del oficialismo.

Un reclamo histórico de alto consenso transversal

La columna tomó como eje el discurso que el mandatario argentino pronunció la semana pasada y del que destacó una frase central: “Los vientos de cambio favorables a nuestra reivindicación están barriendo el mundo”, declaró Milei a la nación, según recogió Bloomberg.

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A partir de esa declaración, el artículo interpretó que el mandatario intenta capitalizar un eventual cambio de posición de Washington después de que Trump afirmara que Estados Unidos “está reevaluando su posición históricamente neutral respecto a las islas”.

Para el medio, esa señal del republicano se inscribe en un contexto más amplio: Trump “señaló el escaso apoyo del Reino Unido a Washington en su guerra con Irán”, aunque sus comentarios “están en consonancia con los esfuerzos por ejercer el control estadounidense en todo el hemisferio occidental”. En esa construcción, la sintonía entre el mandatario argentino y el líder republicano aparece como el sostén geopolítico de la nueva escalada verbal alrededor de Malvinas.

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas

La base naval y las sanciones a empresas petroleras

La publicación remarcó además que Milei “está pasando de las palabras a los hechos” y enumeró dos movimientos concretos. Primero, el anuncio de la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, la provincia que es puerta de entrada a la Antártida. Segundo, la decisión de “endurecer las sanciones contra las empresas que perforen en busca de petróleo sin permiso argentino”, en un momento en que, según el artículo, “se acerca la producción de petróleo frente a las costas de las Islas Malvinas, bajo control británico”.

La lectura política del medio se apoya en la idea de que el reclamo soberano sobre Malvinas, con amplio consenso histórico en la política argentina, le ofrece al Presidente una bandera capaz de ordenar su discurso y desplazar el eje de la conversación pública cuando la gestión acumula mayores tensiones. En ese sentido, la columna no presentó la movida como un episodio aislado de política exterior, sino como parte de una estrategia más amplia para reposicionar al oficialismo.

El escenario puede cambiar si Trump pierde en noviembre

El mismo texto incluyó una advertencia sobre los límites de la apuesta del Presidente libertario: “el orden que Milei prevé podría ser efímero”, ya que las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para noviembre, “amenazan con debilitar la posición de Trump”. Ese escenario, sugirió el artículo, “también podría poner a prueba otras de las ‘amistades masculinas’ del presidente argentino”.

En esa línea regional, la publicación recordó que Milei grabó su mensaje televisado horas después de visitar Chile y reunirse con José Antonio Kast, a quien presentó como “otro líder partidario de Trump”. Y añadió una tensión puntual: mientras la Casa Rosada busca aislar a las empresas que operan en las islas, “una naviera chilena está preparando una nueva ruta marítima hacia las Malvinas”. El Gobierno chileno, según el artículo, “no ve ninguna contradicción en apoyar la reivindicación de Argentina al tiempo que fomenta el comercio privado y las conexiones de transporte”.

El cierre de la columna mantuvo esa línea de cautela política: “Al igual que le ocurrió a Trump, es posible que Milei no consiga salirse con la suya en todo”, concluyó Bloomberg.

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