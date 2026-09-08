Sarah Khalifa, influencer y presentadora de tv egipcia, ha sido condenada a muerte por tráfico de drogas

Un tribunal de Egipto condenó a Sarah Khalifa y a otras 11 personas a la pena de muerte por ahorcamiento por narcotráfico y tenencia ilegal de armas (Instagram/@sara_khaliifa)

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Un tribunal de Egipto condenó a la pena de muerte por ahorcamiento a la presentadora de televisión Sarah Khalifa y a otras 11 personas, tras hallarlos culpables de integrar una red dedicada a la fabricación y el tráfico de narcóticos sintéticos.

El fallo se conoció el sábado y contempla además el hallazgo de más de 750 kilogramos de drogas y materiales para su elaboración.

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Khalifa, de 39 años, es reconocida por conducir el programa Mission Impossible, dedicado a temas de seguridad y crimen.

También es propietaria de una clínica de cirugía estética y de una productora especializada en la organización de eventos.

La comunicadora cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram y fue detenida en El Cairo en abril de 2025.

El caso contra Khalifa incluyó el hallazgo de más de 750 kilogramos de drogas y materiales para fabricar narcóticos sintéticos (Instagram/@sara_khaliifa)

Los acusados formaron una organización criminal dedicada a importar desde el exterior los insumos necesarios para producir drogas sintéticas, con el propósito de comercializarlas. El grupo también poseía armas de fuego y municiones sin licencia.

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El fallo judicial detalló que se condenó a “Khalifa y otros 11 acusados a la muerte por ahorcamiento por cargos de formar una banda criminal organizada especializada en la obtención de materiales usados para fabricar narcóticos, con la intención de traficarlos, y por poseer y portar armas de fuego y municiones sin licencia”.

El veredicto se dio a conocer tras consultar al Grand Mufti de Egipto, un procedimiento que la legislación local exige en los casos que implican pena capital.

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La sentencia había sido anunciada un mes antes de su confirmación definitiva.

Un total de 28 personas enfrentaron el proceso judicial. De ellas, 12 recibieron la pena de muerte, nueve fueron condenadas a cadena perpetua y siete resultaron absueltas de todos los cargos.

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Sarah Khalifa negó las acusaciones de narcotráfico y afirmó ante la Justicia que nunca había visto drogas antes de ser fotografiada por la autoridad antinarcóticos (Instagram/@sara_khaliifa)

Los acusados enfrentaron cargos por “fabricar drogas sintéticas con la intención de traficarlas, mediante la importación desde el exterior de los materiales usados en su fabricación”.

La fiscalía basó su acusación en las declaraciones de 20 testigos, además de pruebas digitales que incluyeron conversaciones, fotografías y videos que documentaban la actividad delictiva.

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Las autoridades hallaron dos apartamentos que funcionaban como laboratorios clandestinos.

El esquema operaba con roles diferenciados entre sus integrantes: unos se encargaban de importar las materias primas, mientras otros fabricaban y distribuían las sustancias.

Las autoridades ordenaron también el congelamiento de bienes y cuentas bancarias de los procesados, y dispusieron que quienes ya se encontraban detenidos permanecieran en custodia.

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La fiscalía respaldó la acusación con 20 testigos y pruebas digitales, entre ellas conversaciones, fotografías y videos sobre la actividad delictiva (Instagram/@sara_khaliifa)

Cabe destacar que Sarah Khalifa negó las acusaciones en su contra.

Durante una comparecencia judicial, la presentadora sostuvo que nunca había visto drogas hasta que fue fotografiada junto a ellas en las oficinas de la autoridad antinarcóticos.

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Además de la sentencia por narcotráfico, el tribunal impuso a Khalifa y a otros implicados cinco años de prisión en una causa separada por el secuestro y agresión de un joven.

La abogada de la presentadora anunció que apelará la sentencia de muerte. El fallo aún está sujeto a revisión judicial.

La abogada de Sarah Khalifa apelará la sentencia de muerte, en un país donde Egipto aplica la pena capital también en delitos de tráfico de drogas (Instagram/@sara_khaliifa)

Egipto aplica la pena capital en delitos de narcotráfico

La legislación egipcia contempla la pena de muerte para el homicidio premeditado, el terrorismo, algunos delitos de violación y el tráfico de drogas.

Según la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, 541 sentencias de muerte se dictaron en el país durante 2025.

Un informe de Amnistía Internacional correspondiente a ese mismo año registró 492 condenas a muerte en Egipto, de las cuales 23 se ejecutaron.

La organización sostuvo que los acusados fueron hallados culpables de “tráfico de drogas y violación, delitos que no equivalen a ‘homicidio intencional’, categoría a la que debe restringirse el uso de la pena de muerte según el derecho y los estándares internacionales”.

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