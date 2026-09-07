Capcom vende un millón de copias de ‘Onimusha: Way of the Sword’ en un día

Onimusha: Way of the Sword, de Capcom.

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Capcom anunció que Onimusha: Way of the Sword vendió más de un millón de copias durante su día de lanzamiento, el viernes 4 de septiembre. La nueva entrega, primera de la franquicia en 20 años, llegó a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC.

Un millón de copias en el primer día

El resultado permitió que las ventas acumuladas de Onimusha superaran los diez millones de unidades. Esto significa que Way of the Sword ya representa cerca de una décima parte de todas las copias que la franquicia vendió desde su creación, pese a llevar apenas un día en el mercado cuando se realizó el primer recuento.

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La cifra también ofrece una primera medida del interés que todavía genera una serie que permaneció dos décadas sin una entrega nueva. Capcom había mantenido a Onimusha fuera de su calendario de grandes estrenos, pero el regreso consiguió una respuesta comercial inmediata en las cuatro plataformas elegidas para el lanzamiento.

El dato llegó durante un periodo con varios videojuegos AAA publicados en poco tiempo. AAA es la categoría utilizada para producciones de gran presupuesto, equipos numerosos y campañas internacionales de distribución. La cercanía entre esos lanzamientos podía reducir la atención y el gasto disponible para cada juego, aunque los primeros resultados citados por las fuentes muestran que hubo espacio para más de un estreno millonario.

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Otro de esos casos fue The Blood of Dawnwalker, que también superó el millón de copias poco después de salir a la venta. Ambos registros corresponden a ventanas iniciales diferentes y no permiten establecer cuál tendrá mejores ventas a largo plazo, pero muestran que dos producciones importantes pudieron alcanzar esa barrera comercial durante el mismo periodo.

Plataformas y recepción del regreso

Onimusha: Way of the Sword se lanzó de forma simultánea en las consolas actuales de Sony, Microsoft y Nintendo, junto con su edición para computadoras. La disponibilidad amplia permitió que el primer recuento incorporara ventas procedentes de varios sistemas desde el estreno.

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La entrega recupera una de las marcas que Capcom había dejado sin juegos nuevos durante 20 años. Ese intervalo convierte al lanzamiento en una prueba directa sobre el interés actual por propiedades que tuvieron presencia en generaciones anteriores de consolas, pero que no habían recibido continuaciones recientes.

Capcom no informó en el comunicado cómo se distribuyó el millón de copias entre las cuatro plataformas. Tampoco detalló qué porcentaje correspondió a ventas físicas o digitales, por lo que el único dato disponible hasta ahora es el total combinado alcanzado durante la jornada de estreno.

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Onimusha: Way of the Sword, de Capcom

El plan de Capcom para recuperar otras marcas

El anuncio financiero vinculó el desempeño de Onimusha con una estrategia más amplia para aprovechar el catálogo histórico de Capcom. El objetivo incluye publicar grandes títulos con regularidad y recuperar propiedades intelectuales que llevan años sin recibir entregas. En este contexto, una propiedad intelectual es una marca, saga o conjunto de personajes cuyos derechos pertenecen al estudio.

“Además de lanzar regularmente nuevos títulos importantes cada año, Capcom se está centrando en reactivar propiedades intelectuales que no han tenido un nuevo lanzamiento recientemente”, indicó el comunicado. Capcom agregó que busca aprovechar su biblioteca de contenidos, incluido Onimusha: Way of the Sword.

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El texto no confirmó qué otras franquicias podrían regresar ni presentó fechas para futuros anuncios. Por ahora, el caso concreto de esa estrategia es Onimusha: su primera entrega nueva en 20 años vendió más de un millón de copias en el lanzamiento y elevó el acumulado de la saga por encima de diez millones.