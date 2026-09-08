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Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

La revista France Football reveló la lista de nominados en las diferentes categorías sobre los grandes protagonistas en el fútbol mundial

Balón de Oro 2024.
Se dieron a conocer los candidatos del Balón de Oro
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France Football anunció este martes a los candidatos para ganar el Balón de Oro 2026 y el resto de los trofeos, cuyos ganadores se conocerán 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra.

La cuenta oficial del Balón de Oro difundió todas las listas de candidatos. El primer rubro que se develó fueron los cinco clubes candidatos a ser el mejor club femenino del año. En la carrera por el galardón figuran Barcelona de España (ganó la Liga de Campeones, La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España), Bayern Munich de Alemania (Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania), América de México (Copa de Campeones de la CONCACAF y Campeonato Clausura), Lyon (campeonato de Francia, Copa de Francia y Copa de la Liga de Francia) y Manchester City de Inglaterra (WSL y FA Cup).

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Luego fue el turno de los equipos masculinos nominados al mejor del año. En esta oportunidad los elegidos fueron Arsenal de Inglaterra (levantó la Premier League), Bayern Munich de Alemania (Bundesliga, Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania), Bodo/Glimt de Noruega (Copa de Noruega), Flamengo de Brasil (Copa Libertadores, Serie A de Brasil y el Campeonato Carioca) y Paris Saint Germain de Francia (Champions League, la Intercontinental, la Supercopa de Europa, la Ligue 1 y la Supercopa de Francia).

Más tarde fue la hora de los aspirantes a mejor entrenador de equipos masculinos. Los que quedaron preseleccionados son Mikel Arteta del Arsenal de Inglaterra (ganó la Premier League), Luis de la Fuente de la Selección de España (Copa del Mundo), Unai Emery del Aston Villa (Europa League), Vincent Kompany del Bayern Munich (Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania) y Luis Enrique del PSG (Champions League, Copa Intercontinental, Supercopa de Europa, Ligue 1 y Supercopa de Francia).

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Vale recordar que para elegir a los ganadores del Balón de Oro, France Football convoca a un jurado compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA. El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.

Esta edición, la número 70, tendrá una particularidad: será la primera que se lleve a cabo fuera de Francia. Está previsto que en esta oportunidad se le realice un homenaje a Stanley Matthews, futbolista inglés en quedarse con la primera edición de este premio.

Por otra parte, se confirmó un cambio significativo en esta oportunidad: no será obligatorio jugar en Europa para ser considerado como contendiente a ganar el premio.

El proceso de selección prioriza tres aspectos jerarquizados. El primero es el rendimiento individual y la capacidad para destacar con actuaciones determinantes. El segundo lo conforman el trabajo en equipo y los trofeos obtenidos a lo largo de la temporada. Como tercer elemento, se valora la clase y el juego limpio dentro de la cancha. El periodo a evaluar será de agosto a julio, por temporada deportiva y no por año calendario. Igualmente, el rendimiento en la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México 2026 será un aspecto importante a la hora de las nominaciones.

Tras la separación con la FIFA en 2016, los ganadores fueron Cristiano Ronaldo (2016 y 2017), Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019, 2021 y 2024), Karim Benzema (2022) y el mencionado Rodri (2024) y Ousmane Dembélé (2025).

Desde el inicio de la premiación en 1956, el Balón de Oro se consolidó como el mayor reconocimiento individual del fútbol mundial. Lionel Messi es el máximo ganador, con ocho galardones, conseguidos en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. El argentino también cuenta con cinco segundos puestos y un tercer lugar. Cristiano Ronaldo, por su parte, obtuvo cinco estatuillas (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017). En el tercer escalón se encuentran Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten con tres Balones de Oro cada uno.

En lo que respecta a los mejores entrenadores de equipos femeninos aparecen nominados Jonathan Giráldez del Olympique Lyon (ganó el Campeonato de Francia, la Copa de Francia y la Copa de la Liga francesa), Andrée Jeglertz del Manchester City (WSL y la FA Cup), Nils Nielsen de la Selección de Japón (Copa Asiática), Pere Romeu del Barcelona (Liga de Campeones, La Liga, Copa del Rey y Supercopa de España) y Elena Sadiku del BK Häcken (Copa de Europa y Campeonato de Suecia).

LOS NOMINADOS A MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO

Candidatos mejor entrenador Balón de Oro

Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Selección de España), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany del Bayern Munich (Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania) y Luis Enrique (Paris Saint Germain).

LOS NOMINADAS A MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO EN EL FÚTBOL FEMENINO

Imagen con cinco retratos de entrenadores, sus nombres, el texto sobre el premio a mejor entrenador y un adorno dorado sobre fondo rojo
Una gráfica presenta a las candidatas y candidatos al galardón de mejor entrenador de fútbol femenino, con Jonatan Giráldez, Pere Romeu y Elena Sadiku entre los seleccionados.

Jonathan Giráldez (Olympique Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (Selección de Japón), Pere Romeu (Barcelona) y Elena Sadiku (Celtic y BK Häcken).

LOS EQUIPOS MASCULINOS NOMINADOS AL MEJOR DEL AÑO

Balon de Oro: Mejores equipos masculinos

Arsenal (Inglaterra), Bayern Munich (Alemania), Bodø/Glimt (Noruega), Flamengo (Brasil) y Paris Saint Germain (Francia)

LOS EQUIPOS FEMENINOS NOMINADOS AL MEJOR DEL AÑO

Balon de Oro: mejores equipos femeninos

Barcelona (España), Bayern Munich (Alemania), Club América (México), Manchester City (Inglaterra) y Olympique Lyon(Francia)

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