"Voy a matarlo": revelaron cómo fue la pelea previa al crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

La TV en Francia difundió detalles del enfrentamiento antes del juicio

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Las imágenes de las cámaras de vigilancia de la noche en que Federico Martín Aramburu fue asesinado por Loïk Le Priol en París se difundieron por primera vez el domingo a horas del inicio del juicio por el crimen previsto en la Corte de Asís de París. El material, emitido en exclusiva por el programa Sept à Huit, reconstruye la pelea previa y la secuencia que derivó en una persecución callejera y en la muerte del ex jugador de rugby e integrante de los Pumas el pasado 19 de marzo de 2022.

El sitio francés La Dépêche du Midi reconstruyó el incidente que acabó con el asesinato de Aramburu. La agresión fatal ocurrió pocos minutos después de una riña que duró menos de un minuto frente al restaurante nocturno Le Mabillon, en el VI distrito de la capital francesa. El ex jugador de rugby profesional y con 22 participaciones en el seleccionado mayor argentino estaba allí junto a Shaun Hegarty. Le Priol y Romain Bouvier se encontraban en el mismo lugar, aunque los cuatro hombres no se conocían.

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Hay que recordar que el incidente comenzó cuando Hegarty intervino para decirle a Le Priol que debía dirigirse mejor a un hombre que había ido a reclamarle algo. Las cámaras no registran sonido, pero sí muestran que la tensión creció hasta que el militante de extrema derecha se levantó y le dio tres bofetadas leves en el rostro a Hegarty. Aramburu observó esa provocación sin intervenir y permaneció apoyado en su silla. Poco después, un guardia de seguridad se acercó para pedirle a Le Priol que volviera a sentarse en su mesa, ubicada a dos metros de la de los dos amigos vinculados a Biarritz.

A las 6 de la mañana, cuando la situación parecía calmada, Hegarty se apartó para fumar y Aramburu se levantó para pagar la cuenta. Pero el aparente cierre del conflicto se quebró segundos después, cuando Aramburu dejó la terraza del local. Las imágenes muestran que el ex jugador simuló despedirse de quienes luego serían sus agresores y tiró de la capucha del buzo de Le Priol. Ese gesto lo hizo caer de la silla y lo arrastró al suelo, lo que desató una primera confrontación física delante del establecimiento.

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Así fue la pelea que luego terminó en el crimen del ex jugador de Los Pumas

En la grabación difundida por TF1, varias personas intentan separarlos mientras Le Priol lanza los primeros golpes de puño. Luego se suman Bouvier y Hegarty, hasta que el personal y la seguridad del local consiguen apartar a los cuatro hombres. La pelea fue contenida en menos de un minuto, pero no terminó allí. Después de ese cruce, Aramburu y Hegarty retomaron el camino a su hotel a pie tras hacer una parada para curarse las heridas.

Lo que siguió, según el informe que se difundió en la TV de Francia, tuvo la forma de una “cacería humana”. Los dos hombres fueron alcanzados por sus agresores pocos minutos más tarde, ya fuera del restaurante y en plena vía pública. Aramburu murió por los disparos de Loïk Le Priol sobre la vereda del bulevar Saint-Germain, en el centro de París, durante la madrugada del 19 de marzo, hace cuatro años. Por este hecho es que Le Priol será juzgado por asesinato ante la Corte de Asís de París, en una causa en la que también aparece mencionado Romain Bouvier en la secuencia previa de la agresión.

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“Mientras los empleados del Mabillon retienen a Romain Bouvier y Loïc Lepriol, este último habría sacado un brazalete de policía y un arma, y pronunciado estas palabras: ‘Voy a matarlo’. Tras una breve conversación con su amigo, Lepriol se marcha a pie, solo, por el bulevar. Para la justicia, este conciliábulo marca el inicio de una cacería humana y respalda la hipótesis de la premeditación del asesinato”, citó el final del informe de la televisión francesa.

Aramburu, quien tenía 42 años al momento de ser asesinado, fue baleado después de un altercado en un bar llamado Le Mabillon, ubicado en el barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés en la capital francesa, donde había acudido con su amigo Shaun Hegarty, ex compañero suyo en el Biarritz Olympique y quien era su socio en la empresa de viajes ‘Esprit Basque’. Tenían planeado asistir junto a otras personas al partido del día siguiente entre Francia e Inglaterra por el Torneo del Seis Naciones en el mítico Stade de France.

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Aramburu jugó el Mundial 2007 con Argentina (AFP PHOTO / PAUL ELLIS)

Esa noche, el ex Puma había cenado previamente con Marcelo Bosch, José Orengo y Octavio Bartolucci, ex compañeros de la selección argentina de rugby, donde registró 22 presentaciones y logró ocho tries, siendo tal vez el más recordado el que consiguió en el partido por el tercer puesto del Mundial 2007 ante Francia. También fue bicampeón del rugby francés con el Biarritz (donde se radicó tras su retiro) y también jugó en USA Perpignan (2006-2008), US Dax (2008-2010) y Glasgow Warriors de Escocia (2010-2012).

Un año después del crimen, los abogados de Aramburu brindaron detalles de cómo fue el hecho que terminó con la vida del ex rugbier. “Una especie de autodefensa no puede resultar en 10 balas disparadas a un ritmo frenético. La realidad de este caso es que Federico Martín Aramburu recibió cuatro balazos de Loïk Le Priol, tres de ellos en la espalda. Por su formación militar, sabemos que tiene un dominio absoluto en el manejo de las armas. Sabe dónde y a qué apunta. Romain Bouvier sale del coche, estira el brazo a la altura de los ojos y dispara cuatro veces. Estamos lejos de una acción defensiva”, explicó Yann Le Bras, que junto a Christophe Cariout-Martin defienden a la familia de Aramburu y a su amigo Shaun Hegarty, presente durante la noche de la tragedia.

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El sábado, durante el partido que jugaron Los Pumas con Australia, los jugadores salieron al campo de juego con una remera negra que decía “Justicia por Fede”. Al mismo tiempo, la UAR publicó un comunicado en la antesala del juicio, que se extenderá hasta el próximo 25 de septiembre.

Pablo Matera con la remera "Justicia por Fede" antes del juicio por el asesinato del ex Puma Aramburu (UAR)

“A más de cuatro años del asesinato de Federico Martín Aramburu, ocurrido en París en marzo de 2022, la Unión Argentina de Rugby acompaña a su familia y seres queridos ante el próximo inicio del juicio, que se desarrollará del 7 al 25 de septiembre ante la Cour d’assises de la capital francesa. Federico tenía 42 años y era padre de tres hijos. Formado en el Club Atlético de San Isidro (CASI), vistió la camiseta de Los Pumas (PUMA N° 623) y desarrolló gran parte de su carrera y su vida en Francia, dejando una profunda huella en la comunidad del rugby de ambos países”, citó la Unión Argentina de Rugby.

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“En este momento tan significativo, el rugby argentino apoya a la familia de Federico y hace visible el pedido de JUSTICIA POR FEDE. La iniciativa comenzó durante la jornada del sábado, en los partidos del URBA Top 14, donde la comunidad del rugby se unió al pedido de justicia y al acompañamiento a su familia. Los Pumas también se sumaron a la acción en Mendoza. En la previa del encuentro ante Australia por la Copa VISA Galicia, los jugadores realizaron el calentamiento con una remera con la inscripción JUSTICIA POR FEDE, llevando el mensaje al escenario internacional y renovando el acompañamiento a la familia de Federico. Por Federico y por su familia: JUSTICIA POR FEDE”, concluyó el mensaje de la UAR.

Familiares de Federico Martín Aramburu piden justicia en un partido del CASI