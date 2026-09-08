Cultura

Continúan los robos en los museos franceses: dos ladrones se llevan cuatro obras de Renoir

El asalto ocurrió de madrugada en Cagnes-sur-Mer y, según las autoridades, los delincuentes actuaron en menos de cinco minutos; dos de las piezas fueron abandonadas durante la fuga

Dos individuos intentaron robar este martes cuatro obras de arte del museo Auguste Renoir de la localidad mediterránea Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, pero abandonaron dos de ellas durante su huida, informó el alcalde de la localidad, Bryan Masson. En la imagen de archivo, varias obras del artista Pierre-Auguste Renoir expuestas en un museo de Bonn (EFE/ Sascha Steinbach)
Dos individuos intentaron robar este martes cuatro obras de arte del museo Auguste Renoir de la localidad mediterránea Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, pero abandonaron dos de ellas durante su huida, informó el alcalde de la localidad, Bryan Masson. En la imagen de archivo, varias obras del artista Pierre-Auguste Renoir expuestas en un museo de Bonn (EFE/ Sascha Steinbach)
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Dos ladrones robaron este martes de madrugada “cuatro obras de arte” del museo dedicado al pintor impresionista Auguste Renoir en Cagnes-sur-Mer, pero abandonaron dos cuadros durante su huida, anunció el alcalde de esta ciudad del sureste de Francia.

“Las sirenas del museo y de la policía hicieron que los ladrones se precipitaran y solo robaran cuatro obras del Museo Renoir de las doce que alberga el museo”, explicó el regidor, Bryan Masson, a la prensa.

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De estas cuatro obras, dos cuadros fueron “abandonados en los jardines” de este museo municipal, agregó. En un comunicado anterior, en el que hablaba de un cuadro abandonado, estimó el valor de las obras robadas en 9 millones de euros, unos 10 millones de dólares.

Para el alcalde del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), el “comando” de ladrones, “equipado con una sierra metálica”, estaba “bien informado”. El robo tuvo lugar poco antes de las 06H00 de la mañana, en menos de cinco minutos.

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Un cartel indica la entrada al Museo Renoir después de que unos ladrones robaran cuatro cuadros a primera hora de la mañana; dos de ellos fueron recuperados en las inmediaciones, en Cagnes-sur-Mer, en la Costa Azul, Francia, el 8 de septiembre de 2026 (REUTERS/Manon Cruz)
Un cartel indica la entrada al Museo Renoir después de que unos ladrones robaran cuatro cuadros a primera hora de la mañana; dos de ellos fueron recuperados en las inmediaciones, en Cagnes-sur-Mer, en la Costa Azul, Francia, el 8 de septiembre de 2026 (REUTERS/Manon Cruz)

Creado en 1960, el museo, cerca de Niza, se encuentra en la última casa en la que vivió Pierre-Auguste Renoir (1841-1919).

Además del mobiliario original, expone objetos y muebles que pertenecieron al pintor francés, incluido su caballete y su silla de ruedas, así como retratos, paisajes y desnudos creados por el artista.

Este robo tuvo lugar casi un año después del sonado atraco en el Louvre, el museo más visitado del mundo, en pleno centro de París, durante el cual fueron sustraídas ocho joyas de la Corona de Francia, que siguen sin aparecer.

A principios de julio, al norte de Estrasburgo (este), unos ladrones sustrajeron varias piezas de joyería del museo Lalique valoradas en más de 4,5 millones de euros.

"Las sirenas del museo y de la policía hicieron que los ladrones se precipitaran y solo robaran cuatro obras del Museo Renoir de las doce que alberga el museo", explicó el regidor, Bryan Masson, a la prensa
"Las sirenas del museo y de la policía hicieron que los ladrones se precipitaran y solo robaran cuatro obras del Museo Renoir de las doce que alberga el museo", explicó el regidor, Bryan Masson, a la prensa

A finales de ese mismo mes, unos ladrones robaron a plena luz del día un collar de oro perteneciente al Tesoro de Vix, que data de la época celta, en otro museo en la región de Borgoña (noreste).

En un plan de 33 medidas presentado en julio, el Ministerio de Cultura francés recomendó retirar temporalmente algunas piezas de las vitrinas.

Se trata de “poner a salvo (...) los objetos más vulnerables a la espera de que se garantice la seguridad de su exposición”, explicó en un comunicado.

Fuente: AFP

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