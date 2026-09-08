Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

12:19 hsHoy
Posibles formaciones:
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.
12:19 hsHoy
A qué hora jugarán Boca-San Pablo:
El partido se pondrá en marcha a las 21.30 y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza. La TV estará a cargo de ESPN y Disney+.
12:18 hsHoy
Bienvenidos al minuto a minuto del duelo que protagonizarán Boca Juniors y San Pablo por el comienzo de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana.