Deportes

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena viene de superar a Recoleta, mientras que el equipo paulista dejó en el camino a Bolívar. Transmite ESPN y Disney+ a las 21.30

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12:19 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.

12:19 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-San Pablo:

El partido se pondrá en marcha a las 21.30 y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza. La TV estará a cargo de ESPN y Disney+.

12:18 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del duelo que protagonizarán Boca Juniors y San Pablo por el comienzo de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Composición con un jugador de Boca Juniors en camiseta azul a la izquierda y un futbolista de San Pablo celebrando a la derecha
Boca vs San Pablo

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