Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

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La argentina Sofía Montenegro mostró cómo quedó su rostro tras la sangrienta pelea que perdió en su debut en UFC La Bruja terminó tendida sobre la lona cubierta de sangre después de recibir golpes y codazos. Tras el combate, compartió un video detallando las heridas que sufrió