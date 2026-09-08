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La AFA rechazará el pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina

El reclamo fue presentado ante el Tribunal de Disciplina por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla, aunque el equipo xeneize mantendría su lugar en el certamen y podría recibir una sanción administrativa

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El pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina no prosperaría, pese a la denuncia por la inclusión de seis futbolistas extranjeros ante el equipo de Liniers. Así afirmaron fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en exclusiva a Infobae. El planteo llegó al Tribunal de Disciplina después del partido y busca que Boca pierda el encuentro por una infracción en la planilla.

La situación puede derivar en una sanción administrativa. Descartan que el Tribunal de Disciplina le dé por perdido el partido a Boca. También sostienen que una infracción en la planilla no alcanza para revertir un resultado deportivo.

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Vélez presentó el reclamo porque Boca incluyó seis jugadores extranjeros en la planilla del partido, cuando el límite indicado era de cinco. El club pidió la anulación del encuentro y su clasificación en lugar de Boca. De aceptar ese planteo, Vélez enfrentaría a Racing en la próxima instancia.

El pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina no prosperaría, según fuentes de la AFA consultadas por Infobae
El pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina no prosperaría, según fuentes de la AFA consultadas por Infobae

El reclamo por los seis extranjeros de Boca

La nómina de Boca incluyó a Álvaro Montero, Lozano, Villa, Palacios, Valencia y Ángel Romero. Los seis firmaron la planilla del encuentro ante Vélez. Cinco de ellos participaron del partido, mientras que Romero quedó entre los suplentes.

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Vélez cuestionó la presencia de los seis futbolistas extranjeros y llevó el caso al Tribunal de Disciplina. El pedido apunta a que el organismo anule el resultado deportivo. El club pretende que Boca salga de la Copa Argentina por la presunta irregularidad.

El recurso ya está en manos del Tribunal de Disciplina, que debe analizar la documentación y definir si Boca cometió una infracción. La reglamentación contempla plazos para una respuesta. La presentación de Vélez abrió un expediente que seguirá su curso en el organismo.

La discusión no se centra en el resultado dentro de la cancha, sino en la confección de la planilla. Boca ganó el partido ante Vélez. El reclamo busca modificar esa consecuencia por una cuestión administrativa vinculada con la cantidad de extranjeros incluidos.

Un futbolista de camiseta blanca y gris controla el balón ante la barrida de un rival con uniforme negro en un campo de fútbol
Vélez presentó un reclamo ante el Tribunal de Disciplina por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla de Boca (Fotobaires)

Los argumentos que alejan una eliminación de Boca

Fuentes de la AFA indicaron a Infobae que la jurisprudencia y el criterio deportivo pesan en el análisis del caso. Según esa visión, una irregularidad administrativa puede recibir una sanción. Esa falta no debería provocar la eliminación de un equipo que ganó el partido.

Las mismas fuentes remarcaron que el sexto extranjero de Boca, Ángel Romero, no ingresó al campo de juego. El delantero permaneció en el banco durante el encuentro. Ese dato aparece entre los elementos que el Tribunal de Disciplina puede considerar al momento de resolver.

La AFA también evalúa el concepto de elegibilidad de los jugadores. El análisis distingue entre un error en la planilla y la inscripción de futbolistas que no tenían condiciones para disputar el torneo. La información recogida sostiene que no existe un cuestionamiento sobre la habilitación de los seis jugadores.

Boca presentó la planilla antes del partido y las autoridades la avalaron, según la información disponible. El encuentro transcurrió con normalidad y no registró una objeción durante su desarrollo. Ese antecedente forma parte de los argumentos que favorecen la posición del club.

El reglamento específico de la Copa Argentina tampoco establecería de manera expresa la pérdida del partido como castigo para este tipo de situación. Las fuentes consultadas consideran que ese vacío limita la posibilidad de una sanción deportiva. El Tribunal deberá revisar el alcance de esa norma.

El reclamo de Vélez busca que Boca pierda el partido y que el club de Liniers avance para enfrentar a Racing en la próxima instancia de la Copa Argentina REUTERS/Agustin Marcarian
El reclamo de Vélez busca que Boca pierda el partido y que el club de Liniers avance para enfrentar a Racing en la próxima instancia de la Copa Argentina REUTERS/Agustin Marcarian

Vélez insiste y Boca espera la decisión del Tribunal

En Vélez mantienen el reclamo por la mala inclusión de futbolistas extranjeros. El club considera que Boca incumplió el límite de cinco jugadores en la planilla. Por ese motivo, recurrió al Tribunal de Disciplina y pidió que el equipo rival pierda el encuentro.

Boca confía en que el pedido de Vélez no tendrá efecto sobre su continuidad en la Copa Argentina. La información reunida dentro del club coincide con la postura atribuida a fuentes de la AFA. La expectativa apunta a que el resultado deportivo se mantenga.

El escenario que aparece como más probable contempla una sanción menor para Boca, sin pérdida de puntos ni eliminación. Esa medida podría responder a la presencia de seis extranjeros en la planilla. La resolución no cambiaría el rival de Racing en la siguiente ronda.

El Tribunal de Disciplina tendrá la última palabra sobre la presentación de Vélez. El organismo debe definir si existió una infracción en la inclusión de los jugadores. También deberá establecer si corresponde una sanción administrativa y cuál será su alcance.

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