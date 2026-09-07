‘Lucky Strike’ reúne a Scott Eastwood y Colin Hanks en la II Guerra Mundial

Lucky Strike presenta su tráiler.

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Scott Eastwood encabeza Lucky Strike, el nuevo thriller bélico de Rod Lurie ambientado en la batalla de las Ardenas, durante la II Guerra Mundial. La película sigue al capitán Castle, único superviviente de un pelotón masacrado tras las líneas enemigas, y llegará a los cines el 26 de junio de 2026.

Una misión convertida en supervivencia

La historia comienza durante la contraofensiva alemana en las Ardenas, la última gran operación ofensiva de Alemania en el frente occidental. Castle lidera un pelotón enviado para frenar el avance enemigo, pero el plan termina en una emboscada. Las fuerzas alemanas eliminan al resto de sus hombres y lo dejan aislado en territorio hostil.

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Sin apoyo directo y perseguido por soldados alemanes y fuerzas de las SS, el capitán debe moverse entre bosques nevados mientras busca una ruta de regreso. El conflicto queda concentrado en un único combatiente, lejos de las grandes formaciones militares que suelen ocupar el centro de las producciones sobre la II Guerra Mundial.

Su herramienta principal es una radio Motorola SCR-300, un equipo portátil de comunicación militar que le permite mantener contacto con el cuartel general. El dispositivo, presentado como una tecnología experimental para la época, representa su único vínculo con las fuerzas aliadas mientras intenta eludir patrullas y detener el avance de tanques Panzer.

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El tráiler muestra disparos, explosiones y persecuciones, pero dedica buena parte de sus imágenes al aislamiento de Castle. La nieve, el barro, el humo y el silencio acompañan sus movimientos por el bosque. La amenaza no surge únicamente del combate: el frío, el agotamiento físico y la posibilidad de ser localizado cada vez que usa la radio también condicionan sus decisiones.

Según la información difundida sobre la película, el relato está inspirado en hechos reales. Su punto de partida utiliza el contexto de la batalla de las Ardenas para construir una historia contenida, centrada en la resistencia de un soldado y en los recursos limitados que tiene para completar su misión.

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Rod Lurie retoma el cine militar

Rod Lurie dirige la película y firma el guion junto con Marc Frydman, quien también participa como productor. Ambos habían trabajado en The Outpost, otra producción militar protagonizada por Eastwood y centrada en soldados atrapados ante una fuerza superior.

El nuevo proyecto vuelve a reunir a parte de aquel equipo creativo, aunque traslada la acción desde un conflicto contemporáneo hasta Europa durante la II Guerra Mundial. Las primeras imágenes mantienen el interés de Lurie por el combate físico y los personajes sometidos a situaciones de aislamiento extremo.

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El director resumió el eje del relato con una pregunta: “No cómo sobrevivimos, sino por qué sobrevivimos”. Esa idea desplaza parte del peso narrativo desde la misión militar hacia el desgaste psicológico de Castle, quien necesita improvisar mientras decide cuánto riesgo asumir para comunicarse con sus superiores y continuar avanzando.

La fotografía fría y los escenarios cubiertos de nieve ayudan a delimitar el espacio en el que transcurre la persecución. El avance evita presentar a Castle como un combatiente invulnerable: aparece herido, exhausto y obligado a esconderse mientras las patrullas enemigas estrechan la búsqueda.

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La escala reducida también separa a Lucky Strike de las películas bélicas construidas alrededor de varias unidades, frentes simultáneos y extensas secuencias de batalla. Aquí, la información que llega por radio y lo que Castle puede observar desde su posición determinan cuánto conoce el espectador sobre el avance alemán.

Lucky Strike (Captura de tráiler oficial)

Colin Hanks acompaña a Scott Eastwood

Colin Hanks y Aunjanue Ellis-Taylor acompañan a Eastwood en el reparto, que también incluye a Taylor John Smith, Lorne MacFadyen, Patrick Millin, Daniel Ray Rodriguez, Atanas Srebrev, Jonathan Yunger, Reomy D Mpeho, Alfie Stewart y Caroline Piette. Aunque el primer tráiler concentra la atención en Castle, estos personajes forman parte del entorno militar que rodea su misión.

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La participación de Eastwood y Hanks añade una conexión familiar con producciones anteriores sobre el mismo conflicto. Scott Eastwood trabajó bajo la dirección de su padre, Clint Eastwood, en Banderas de nuestros padres, película dedicada a la batalla de Iwo Jima. Colin Hanks apareció en Hermanos de sangre, la miniserie producida por su padre, Tom Hanks, junto con Steven Spielberg.

Lucky Strike convierte así a los hijos de dos figuras ligadas al cine bélico en protagonistas de otra historia sobre la II Guerra Mundial. En este caso, el foco está puesto en la batalla de las Ardenas y en un capitán que depende de una radio, su capacidad para ocultarse y las instrucciones recibidas a distancia.

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