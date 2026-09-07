Jaleco Sports: Faceoffs reúne seis juegos de Jaleco en PlayStation 5 y Nintendo Switch

Jaleco Sports: Faceoffs presenta su tráiler.

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Rock It Games lanzó Jaleco Sports: Faceoffs, una colección desarrollada por Sickhead Games que reúne seis juegos deportivos clásicos de Jaleco. El paquete ya está disponible para PlayStation 5 y Nintendo Switch con un precio promocional de 7,99 dólares durante sus primeras dos semanas; luego subirá a 9,99 dólares. La versión para PC fue confirmada, aunque todavía no tiene fecha de publicación.

Seis juegos de tenis, básquet y hockey

La selección está organizada alrededor de tres deportes y reúne títulos publicados originalmente entre 1988 y 1994. Cuatro de ellos proceden de Nintendo Entertainment System, conocida como NES, mientras que uno de los lanzamientos de hockey corresponde a Super Nintendo Entertainment System o SNES. La colección contempla las diferentes ediciones regionales de estos juegos.

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El bloque de tenis incluye Moero!! Pro Tennis y Racket Attack, ambos publicados originalmente en 1988. Los partidos cuentan con movimientos como globos, voleas y golpes cortados, además de distintas superficies de cancha. La plantilla permite elegir entre ocho jugadores masculinos y ocho femeninos, cada uno con fortalezas y debilidades particulares.

Estos títulos ofrecen un modo torneo compuesto por siete encuentros de dificultad creciente y una modalidad de exhibición para dos participantes. La combinación apunta a partidas breves entre amigos y a una campaña individual centrada en conseguir el trofeo del campeonato.

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El básquet está representado por Moero!! Junior Basket-Two on Two, de 1988, y Hoops, publicado en 1989. Ambos trasladan la acción a una cancha callejera de media pista, con partidos de estilo arcade y movimientos como bloqueos, robos, pases y entradas hacia el aro.

Hay ocho personajes disponibles, nuevamente diferenciados por sus capacidades. Los encuentros pueden disputarse uno contra uno o dos contra dos, en solitario frente a la computadora o con otro jugador. También se incluyen dos canchas entre las que se puede elegir.

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La tercera disciplina es el hockey, con Pro Sports Hockey para NES, de 1993, y USA Ice Hockey para SNES, de 1994. Estos juegos incorporan tiros potentes, pases, choques físicos y penalizaciones. La liga dispone de 24 equipos y permite jugar exhibiciones, partidos oficiales y modalidades de práctica.

El contenido de hockey es el más amplio del recopilatorio: incluye una temporada reglamentaria de 84 partidos, playoffs y finales de copa. También permite crear y modificar líneas para situaciones concretas, como jugadas ofensivas, choques defensivos o superioridad numérica. Sus opciones abarcan partidas contra la computadora, duelos para dos jugadores y enfrentamientos controlados por la máquina.

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Funciones modernas para juegos de NES y SNES

Sickhead Games agregó herramientas habituales en las reediciones actuales. Una de ellas es el rebobinado, que permite retroceder unos segundos para corregir un tiro fallado, una pérdida de balón o cualquier otra jugada. Así se reduce la dificultad de repetir partidos completos por un error puntual.

También es posible cambiar al vuelo entre las versiones incluidas, entre ellas las ediciones regionales. Esta opción permite comparar diferencias sin salir del juego ni reiniciar la sesión. Los manuales originales están integrados en el paquete y pueden consultarse para revisar controles, reglas y características que en su lanzamiento se explicaban mediante libretos impresos.

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La presentación ofrece un filtro CRT, llamado así por los televisores de tubo de rayos catódicos utilizados durante la época de NES y SNES. El efecto reproduce rasgos visuales de aquellas pantallas, aunque el usuario puede escoger otras opciones de imagen si prefiere una presentación más limpia.

Jaleco Sports: Faceoffs suma tablas de clasificación mensuales en línea para comparar resultados con otros jugadores. También cuenta con compatibilidad con Remote Play, una función pensada para acceder a las partidas a distancia e invitar amigos a encuentros amistosos, torneos o competencias por la copa.

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Jaleco Sports: Faceoffs, de Rock It Games

Precio y lanzamiento de la versión para PC

Rock It Games fijó el precio inicial de Jaleco Sports: Faceoffs en 7,99 dólares para PlayStation 5 y Nintendo Switch. Ese descuento permanecerá activo durante dos semanas desde el lanzamiento. Una vez terminado ese periodo, el recopilatorio pasará a costar 9,99 dólares en ambas consolas.

La edición para PC llegará en una fecha posterior. Rock It Games y Sickhead Games no informaron cuándo estará disponible ni confirmaron un precio específico para esa plataforma. Mientras tanto, el paquete puede comprarse en las tiendas digitales de PlayStation 5 y Nintendo Switch con sus seis versiones clásicas, manuales originales, rebobinado, opciones gráficas y clasificaciones mensuales.

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