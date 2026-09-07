‘Earthrise’ llevará ‘Civilization VII’ al sistema solar tras la era atómica

Civilization VII | Gamescom

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2K y Firaxis Games anunciaron durante PAX West sus principales planes para Sid Meier’s Civilization VII en 2027. El juego de estrategia recibirá Arc of Tomorrow, una actualización gratuita que incorporará la cuarta etapa histórica, la Era Atómica, y después estrenará Earthrise, su primera expansión de pago, centrada en la exploración espacial y la adaptación frente a los cambios ambientales.

Una era atómica con nuevas reglas nucleares

Arc of Tomorrow está prevista para la primera mitad de 2027 y extenderá la línea temporal jugable desde aproximadamente la década de 1950 hasta la de 2050. Al igual que las tres etapas existentes, la Era Atómica tendrá edificios, unidades, tecnologías, políticas sociales, eventos narrativos y elementos visuales propios. También incorporará civilizaciones específicas del periodo y nuevos líderes, junto con el regreso de Gandhi.

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Uno de sus cambios principales afectará a las armas nucleares. Firaxis prepara unidades y opciones ofensivas y defensivas vinculadas con la destrucción mutua asegurada, una doctrina según la cual un ataque nuclear puede provocar una respuesta capaz de destruir a ambos bandos. Cuando se produzca un lanzamiento, el rival tendrá un turno de margen para preparar sus defensas o responder con un contraataque.

La diplomacia también podrá intervenir en este sistema. Los participantes tendrán acceso a acuerdos multilaterales orientados al desarme, aunque esas mismas negociaciones podrán terminar aumentando la tensión entre las civilizaciones. La intención es que una ofensiva nuclear tenga consecuencias antes de que el proyectil alcance su objetivo y no funcione como una acción sin posibilidad de respuesta.

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La actualización ampliará las opciones de administración territorial. Los jugadores podrán reconocer la independencia de sus propios asentamientos y convertirlos en ciudades-estado, una herramienta destinada a controlar el tamaño del imperio y gestionar su lealtad. Estas entidades también permitirán participar en guerras por poderes, conflictos indirectos en los que las grandes civilizaciones respaldan a terceros sin declararse una guerra abierta.

Arc of Tomorrow agregará Grandes Obras cinematográficas. Los equipos de rodaje deberán localizar escenarios adecuados para cada género, y los beneficios dependerán de la calidad de la película producida. Otro sistema permitirá combinar materias primas mediante recetas para crear productos manufacturados más avanzados, como uranio enriquecido.

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Earthrise conectará el espacio con la Tierra

Earthrise llegará más tarde en 2027 y será la primera expansión de pago de Civilization VII. Firaxis todavía no comunicó su fecha exacta ni su precio, pero confirmó que su campaña espacial estará integrada en las distintas eras y que sus resultados tendrán efectos directos sobre el imperio construido en la Tierra.

Durante la Antigüedad y la Era de la Exploración, los jugadores podrán estudiar el cielo nocturno, cartografiarlo y poner nombre a los cuerpos celestes. En la Era Moderna será posible lanzar las primeras misiones orbitales alrededor de la Tierra y la Luna. Esas operaciones servirán como preparación para los proyectos disponibles en la Era Atómica.

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En la etapa final, cada civilización podrá establecer su propia agencia espacial y enviar misiones a diferentes puntos del Sistema Solar. La exploración de lunas y planetas permitirá encontrar accidentes geográficos, recursos sin explotar y otras ventajas capaces de aumentar el poder de la civilización en su planeta de origen.

La expansión también desarrollará las mecánicas ambientales. Nuevas tecnologías y habilidades de unidades permitirán alterar terrenos, cambiar las bonificaciones de las casillas y mejorar el rendimiento de biomas específicos. Las estructuras de ingeniería civil ayudarán a proteger ciudades e infraestructuras frente a desastres naturales cada vez más frecuentes.

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El aumento de las temperaturas globales formará parte de esas amenazas. Según Firaxis, los jugadores podrán reducir sus efectos e incluso revertir el calentamiento mediante las herramientas adecuadas. Earthrise combinará así la búsqueda de recursos fuera del planeta con la necesidad de sostener las ciudades y los territorios terrestres.

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El parche 1.5.0 llegará primero

Antes de los contenidos de 2027, Civilization VII recibirá la actualización gratuita 1.5.0 a finales de septiembre. Su novedad más visible será un mapa de la Tierra con ubicaciones iniciales reales: cada civilización comenzará en una zona relacionada con su origen histórico, mientras que las maravillas naturales aparecerán en sus emplazamientos correspondientes.

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La selección de maravillas cambiará entre partidas para introducir variaciones dentro de un mapa conocido. Los tipos de mapa Terra Incognita y Aleatorio también adoptarán un algoritmo de generación de Voronoi, un método que divide el terreno en regiones a partir de puntos y permite obtener distribuciones más variadas y naturales.

El parche reducirá los tiempos de carga y generación de mapas, modificará la distribución de recursos y retocará la diplomacia. Los jugadores podrán gastar Influencia para conservar una alianza sin verse obligados a participar en las guerras iniciadas por sus aliados. La interfaz recibirá cambios en las descripciones de casillas, los estandartes de asentamientos, la configuración de las partidas y las herramientas de planificación urbana.

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Sid Meier’s Civilization VII fue publicado en febrero de 2025. Está disponible en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.