Costa Rica

National Geographic dedica 11 páginas a Costa Rica y la presenta como “tesoro de la naturaleza”

La edición alemana de National Geographic Traveler destacó la biodiversidad, la sostenibilidad y la cultura costarricense en un reportaje que llegará a más de 35 mil ejemplares impresos y también tendrá difusión digital en Europa.

Un colibrí de plumaje verde en vuelo junto a un bloque de texto en alemán sobre la naturaleza en Costa Rica.
Un colibrí ilustra una publicación sobre las opciones de ecoturismo y la diversidad biológica en el sur de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tres colibríes “garganta de fuego”, suspendidos frente a una flor y cubiertos por tonos metálicos y tornasolados, abren el reportaje de 11 páginas que la revista National Geographic Traveler Alemania dedicó a Costa Rica en su edición más reciente.

Bajo el título “Schatzkammer der Natur” (“Tesoro de la naturaleza”), la publicación presenta al país como un destino donde la biodiversidad, la conservación y las actividades al aire libre se combinan con la cultura, la gastronomía y el contacto con las comunidades locales.

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El especial surgió de una alianza entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y NatGeo Alemania, con el objetivo de proyectar la oferta turística costarricense entre viajeros alemanes y europeos.

La periodista Amelia Duggan, encargada del reportaje, recorrió distintos puntos del país y planteó una experiencia que va más allá de la contemplación de paisajes.

Según el enfoque del artículo, la naturaleza costarricense invita al visitante a explorar, caminar, observar, escuchar y vivir los ecosistemas con los cinco sentidos, una característica que se convierte en uno de los principales elementos diferenciadores de la oferta turística nacional.

El reportaje también pone énfasis en los esfuerzos de conservación y en la posibilidad de observar fauna y flora en sus hábitats naturales, además de la facilidad de recorrer ecosistemas muy diferentes durante un mismo viaje.

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Reportaje realizado de Costa Rica en la edición alemana de National Geographic Traveler. Crédito: ICT

De Limón a la Península de Osa

El recorrido presentado por National Geographic Traveler incluye algunos de los destinos naturales más reconocidos del país.

Entre ellos aparece el río Pacuare, en la provincia de Limón, así como el territorio indígena Nairi Awari, hogar de la comunidad cabécar.

El artículo también se interna en el Cerro de la Muerte, San Gerardo de Dota y el Parque Nacional Los Quetzales, una zona reconocida por sus bosques nubosos y por ser hábitat de diversas especies de aves.

La ruta continúa hacia Playa Carate y el Parque Nacional Corcovado, ambos ubicados en la Península de Osa, antes de trasladarse al Golfo de Nicoya, donde se mencionan sitios como Isla Chiquita e Isla Jesusita.

La publicación expone a Costa Rica como un territorio relativamente pequeño en el que los viajeros pueden pasar de bosques de montaña a playas, ríos y ecosistemas tropicales en distancias reducidas.

Ese elemento, junto con las políticas de conservación, forma parte de la imagen que el país busca consolidar en los mercados internacionales.

El reportaje “Tesoro de la naturaleza” presenta al país como un destino marcado por la biodiversidad, la conservación y las actividades al aire libre. Crédito: ICT
El reportaje “Tesoro de la naturaleza” presenta al país como un destino marcado por la biodiversidad, la conservación y las actividades al aire libre. Crédito: ICT

Sostenibilidad y “pura vida” como parte de la experiencia

La publicación no se limita a los atractivos naturales.

El reportaje también destaca que conocer Costa Rica implica acercarse a sus comunidades, gastronomía, costumbres y habitantes, incorporando el concepto de “pura vida” como una expresión de la identidad nacional.

De acuerdo con el enfoque de la revista, esa frase representa una forma particular de conectar con las personas y valorar experiencias sencillas y auténticas durante un viaje.

El ICT considera que este tipo de publicaciones puede influir directamente en la decisión de turistas europeos que buscan destinos relacionados con naturaleza y sostenibilidad.

El presidente ejecutivo del Instituto, Marcos V. Borges, destacó la importancia del mercado alemán dentro de la estrategia de promoción del país.

“Alemania es uno de nuestros principales mercados emisores de turistas desde Europa y alianzas de esta naturaleza nos permiten mostrar nuestro variado producto turístico a miles de turistas potenciales e inspirarlos a convertir esas imágenes y el reportaje en vivencias inolvidables en un futuro viaje a Costa Rica”, afirmó.

El jerarca agregó que el Instituto pretende mantener este tipo de estrategias de posicionamiento internacional.

“Desde el ICT seguiremos apostando por una promoción estratégica e innovadora que fortalezca nuestro posicionamiento, generando la llegada de más turistas, inversiones y beneficios a las comunidades que se traduzcan en más progreso social para nuestro país”, señaló Borges.

Más de 35.000 ejemplares de la edición serán distribuidos en Alemania como parte de la alianza entre el ICT y NatGeo. Crédito: ICT
Más de 35.000 ejemplares de la edición serán distribuidos en Alemania como parte de la alianza entre el ICT y NatGeo. Crédito: ICT

Más de 35,000 ejemplares circularán en Alemania

Como parte de la alianza, se imprimieron más de 35,000 ejemplares de esta edición de National Geographic Traveler, que serán distribuidos en territorio alemán.

Además, el contenido estará disponible en las plataformas digitales de NatGeo, lo que permitirá ampliar su alcance entre potenciales viajeros de otros países europeos.

Alemania se mantiene entre los mercados europeos relevantes para el turismo costarricense.

Según cifras del ICT, durante los primeros ocho meses de 2026, más de 300,000 turistas europeos llegaron a Costa Rica por vía aérea.

De ese total, cerca de 50,000 viajeros procedían de Alemania, una cifra que evidencia la importancia de ese país dentro del flujo turístico europeo hacia Costa Rica.

La difusión del reportaje llega en un momento en que el país busca seguir posicionándose en segmentos interesados en naturaleza, aventura y sostenibilidad.

La imagen proyectada por National Geographic coincide precisamente con esa estrategia: un destino donde la protección ambiental no aparece únicamente como política pública, sino como parte integral de la experiencia que se ofrece al visitante.

Para Costa Rica, una exposición de 11 páginas en una publicación internacional de este alcance representa además una vitrina para destinos menos tradicionales y comunidades ubicadas fuera de los principales polos turísticos.

La publicación plantea así una narrativa en la que biodiversidad, aventura, sostenibilidad y cultura convergen bajo una misma idea: Costa Rica como un “tesoro de la naturaleza” que puede recorrerse y experimentarse de múltiples maneras.

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