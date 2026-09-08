América Latina

Uruguay mira a India para comercio: Orsi recibió al primer embajador de la historia y el canciller gestiona visita

El gobierno quiere aprovechar el crecimiento de la economía india para aumentar las exportaciones en áreas como alimentos, tecnología, farmacéutica y robótica, y prepara una eventual visita presidencial para 2027

Yamandú Orsi con Binoy George, el primer embajador de India en la historia de Uruguay (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay)
Yamandú Orsi con Binoy George, el primer embajador de India en la historia de Uruguay (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay)
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Uruguay busca estrechar sus lazos comerciales con India y este lunes hubo un hito en el vínculo diplomático. El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió las cartas credenciales de Binoy George, el primer embajador de India en la historia. Por su parte, el canciller de la República, Mario Lubetkin, viajará esta semana hacia ese destino y gestiona una visita del presidente.

Es algo absolutamente histórico. Tenemos al primer embajador de India en la historia de las relaciones entre los dos países. Eso ya vale”, dijo el canciller Lubetkin, este lunes, tras la ceremonia.

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“Estamos hablando del país que estamos hablando: el país más poblado del mundo, que está entre las tres o cuatro zonas más importantes de crecimiento y desarrollo comercial del mundo. Para un país como Uruguay, por qué no pensarlo, después de todo el fenómeno que hubo alrededor de China y ese desarrollo económico… India”, agregó.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con su canciller, Mario Lubetkin (Presidencia) (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con su canciller, Mario Lubetkin (Presidencia) (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay)

Para el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, si el destino “se trabaja bien” de ambas partes puede generar el “gran nuevo momento” para los próximos años de Uruguay en el marco de su crecimiento. “De eso hablaron hoy el nuevo embajador de India con el presidente Orsi”, agregó el canciller.

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Lubetkin tiene previsto un viaje a India esta semana. Esta misión estaba prevista para más adelante pero el presidente Orsi le pidió a su ministro que acelerara esta tarea. “¡Ahora a trabajar!”, completó el canciller ante los medios.

En esa misión, Lubetkin tendrá reuniones con autoridades del país para afinar los detalles de la apertura física de una embajada en Uruguay. Además, en el viaje comenzará a gestionar un viaje de Orsi a ese destino. La intención del gobierno uruguayo es que se concrete en el segundo semestre de 2027 porque para el primero está planificado un viaje a Japón.

El distrito financiero central de Bombay, India (REUTERS/Danish Siddiqui/Foto de archivo)
El distrito financiero central de Bombay, India (REUTERS/Danish Siddiqui/Foto de archivo)

Si se concreta, será la primera visita de un presidente uruguayo a India. Hasta el momento, solo se dio la llegada en 1968 de la por entonces primera ministra india, Indira Gandhi. Pero Uruguay nunca devolvió ese gesto.

Lubetkin señaló que el comercio entre los dos países tiene potencial de crecimiento en varias áreas: alimentos, agricultura, desarrollo tecnológico, farmacéutica y robótica.

El comercio creciente entre Uruguay e India

En la última década, India ha sido uno de los principales países de origen de muchos de los productos importados por Uruguay, señala un informe de la agencia de promoción Uruguay XXI de 2025. Se ha convertido en uno de los principales países de origen de muchos de los productos importados por Uruguay.

“Su distinción en ciertos productos y el fácil acceso al mercado uruguayo facilitó que las adquisiciones hayan rondado los USD 200 millones hasta el quiebre de la pandemia”, señala el texto. Después del Covid-19, el intercambio comercial continuó aumentando.

Yamandú Orsi con Binoy George, el primer embajador de India en la historia de Uruguay (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay)
Yamandú Orsi con Binoy George, el primer embajador de India en la historia de Uruguay (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay)

En 2024, las exportaciones uruguayas totalizaron los USD 93 millones, lo que implicó un crecimiento seis veces superior a lo exportado en la pre pandemia. Las ventas hacia ese destino estuvieron fuertemente concentradas en productos forestales y sus derivados (representaron el 79%) del total exportado.

En segundo lugar apareció la cebada sin procesar (un producto que experimentó una suba en su mercado interno en 2024). Otros productos que tuvieron participaciones menores pero que fueron destacables fueron la lana y los tejidos, las sustancias químicas, el cuero y sus manufacturas.

Las importaciones en ese año, en tanto, estuvieron lideradas por los combustibles minerales, seguido por los vehículos y autopartes y productos químicos orgánicos.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al primer ministro de India, Narendra Modi (Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al primer ministro de India, Narendra Modi (Presidencia)

Las relaciones diplomáticas entre los dos países se establecieron en 1948. El año pasado, en el marco de la cumbre del Brics de Río de Janeiro, el presidente Orsi mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi.

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