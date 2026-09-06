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Así quedaron las tablas de posiciones tras el GP de Italia de Fórmula 1: Alpine achicó la diferencia con Racing Bulls y Antonelli sacó más distancia

El team de Enstone logró una doble cosecha con Franco Colapinto y Pierre Gasly. El italiano de Mercedes dio un paso clave hacia su primer título

Franco Colapinto Gran premio de Monza 2026
Franco Colapinto volvió a la zona de puintos (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)
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El equipo Alpine volvió a sumar puntos con sus dos pilotos en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Franco Colapinto fue noveno, por lo que cosechó dos puntos, y Pierre Gasly vio la bandera a cuadros en el 7° lugar y sumó cuatro unidades tras el duro impacto que sufrió la escudería francesa.

Cabe recordar que este viernes el Tribunal de Apelaciones de la FIA ratificó la quita del podio que Pierre Gasly había obtenido en lo administrativo tras el Gran Premio de Mónaco impactó de lleno en la lucha por el certamen de las once escuderías.

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Ese fue un golpe sensible para los de Enstone, que habían arribado a Monza para afrontar el Gran Premio de Italia de la 13ª fecha del Calendario 2026 de la Fórmula 1 con apenas tres puntos de diferencia de Racing Bulls. La pelea por el quinto lugar del Campeonato de Constructores es la más pareja del año y no es una más: ascender una posición permitirá sumar varios millones extra en el reparto de dinero de la próxima temporada.

De esta manera, Alpine se mantiene en la sexta posición del Campeonato Mundial de Constructores con 62 tantos, contra 75 de Racing Bulls, que este domingo obtuvo cinco unidades, cuatro con el octavo lugar de Arvid Linbland, y una con el décimo puesto de Yuki Tsunoda.

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La histórica victoria de Kimi Antonelli lo consolidó en la cima de las posiciones. El piloto de Mercedes hizo historia al ser el primer italiano en ganar de local luego de 60 años, desde Ludovico Scarafiotti en 1966 a bordo de una Ferrari. EL ganador de este domingo llegó a 267 puntos, contra 201 de su compañero, George Russell, quien lo escoltó en el podio de Monza. Tercero se ubica Lewis Hamilton (Ferrari), con 191 unidades. El top cinco lo completan Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

La victoria de Antonelli también afirmó a Mercedes en la punta del torneo de Constructores con 468 puntos, contra 346 de Ferrari, 287 de McLaren y 2024 de Red Bull.

A la espera de saber si el calendario se reforma ante las posibles cancelaciones de Qatar y Abu Dhabi al final del año, la Fórmula 1 tiene de base 10 Grandes Premios más por delante con 12 carreras en total ya que resta la última Sprint del año en el GP de Singapur de la 17ª jornada. Hay que tener en cuenta que se monitorea la situación en Medio Oriente semana a semana y se evalúa modificar el cierre del año, sumando a Imola como alternativa.

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

  1. Mercedes: 468 puntos
  2. Ferrari: 346 puntos
  3. McLaren: 287 puntos
  4. Red Bull Racing: 204 puntos
  5. Racing Bulls: 75 puntos
  6. Alpine: 62 puntos
  7. Haas: 21 puntos
  8. Audi: 16 puntos
  9. Williams: 11 puntos
  10. Aston Martin: 3 puntos
  11. Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 267
  2. George Russell - Mercedes: 201
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 191
  4. Lando Norris - McLaren: 171
  5. Charles Leclerc - Ferrari: 155
  6. Max Verstappen - Red Bull: 127
  7. Oscar Piastri - McLaren: 116
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 71
  9. Liam Lawson - Racing Bulls*: 51
  10. Pierre Gasly - Alpine: 41
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 29
  12. Franco Colapinto - Alpine: 21
  13. Oliver Bearman - Haas: 18
  14. Gabriel Bortoleto - Audi: 10
  15. Nico Hulkenberg - Audi: 6
  16. Carlos Sainz - Williams: 6
  17. Alex Albon - Williams: 5
  18. Esteban Ocon - Haas: 3
  19. Fernando Alonso - Aston Martin: 3
  20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 0
  22. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  23. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort

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