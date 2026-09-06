El llanto de Colapinto tras el GP de Italia de F1: “Tenía una gran oportunidad y no la aproveché”

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Franco Colapinto completó una notable actuación en el Gran Premio de Italia al finalizar noveno. El argentino logró posicionarse de forma parcial en la tercera posición, pero un despiste lo relegó en la grilla de la Fórmula 1. Pese a esto, se redimió con fantásticos sobrepasos para terminar en la zona de puntos en Monza. Una vez finalizada la carrera, el joven de 23 años se emocionó en la rueda de prensa al sentir que había dejado pasar una gran oportunidad con Alpine.

“Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error. Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, comentó entre lágrimas Colapinto, en diálogo con ESPN.

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El argentino, como de costumbre, había consumado una fantástica largada en la que escaló una ubicación. La carrera tuvo una bandera roja en la vuelta 3 por un fuerte accidente de Charles Leclerc, que perdió el control de su Ferrari en la parabólica y golpeó las contenciones, un corte que reordenó el desarrollo en el inicio. Colapinto llegó a ubicarse tercero después del relanzamiento al pasar a Max Verstappen, pero una salida de pista en Lesmo lo hizo caer 12 posiciones.

Pese a tener daños leves en su monoplaza, remontó hasta el noveno con un ritmo sobresaliente. Primero superó a Carlos Sainz y Esteban Ocon, mientras que en la vuelta 28 completó un espectacular doble adelantamiento sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto. Ya en la zona de puntos, descontó una diferencia de ocho segundos para pasar a Yuki Tsunoda y cruzar la bandera a cuadros en la novena plaza, algo que le permitió sumar dos puntos.

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*El despiste de Colapinto en Monza

Más allá de la frustración de Colapinto tras su error y la tercera posición que logró tener, el rendimiento de Alpine con los equipos de punta fue inferior. Pierre Gasly, que había largado en la pole y estaba segundo en el relanzamiento, perdió posiciones de forma progresiva hasta quedar séptimo. Independientemente del buen nivel que mostró el monoplaza A526, la fuerza con los Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari predominó al igual que en el resto de la temporada.

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En este contexto, Colapinto perdió únicamente con el Racing Bulls de Arvid Lindblad (8°) y una eventual pelea en pista con su compañero de Alpine. Su gran remontada desde el 16° lugar le permitió minimizar los daños en una carrera en la que sumó dos puntos.

*El doble adelantamiento espectacular de Colapinto en Monza

Durante la carrera, Colapinto también fue investigado por Dirección de Carrera: le impusieron una reprimenda por una infracción de procedimiento cometida antes de la largada del Gran Premio de Italia, cuando los pilotos prueban el funcionamiento del monoplaza mientras lo ubican en la grilla de salida.

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De acuerdo con la resolución y el portal especializado Motorsport, el argentino incumplió el artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional al realizar una práctica de largada en las vueltas de reconocimiento y luego no mantenerse dentro del carril de salida de boxes: cruzó la línea blanca que delimita esa zona, pese a las instrucciones incluidas en las notas de competencia. La reprimenda fue la primera que recibe el argentino en la temporada 2026 y no alteró su resultado en la carrera.

Respecto a la cima de la carrera en el Templo de la Velocidad, Andrea Kimi Antonelli se quedó con una fantástica victoria al remontar desde la 19° ubicación y superar en la vuelta 50 a su compañero de Mercedes George Russell. Además de ser el primer italiano en ganar en Monza desde 1966, el joven de 20 años dio un paso importante para quedarse con el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

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La próxima fecha de la Fórmula 1 estrenará el circuito callejero Madring como Gran Premio de España, del 11 al 13 de septiembre, con la carrera del domingo a las 10:00 (hora argentina).