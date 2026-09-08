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Ángela Leiva contó el milagro que le pidió a Gilda al comienzo de su carrera: “Yo confié en ella”

La cantante recordó a su colega a tres décadas del accidente que la volvió santa popular y recordó un hecho decisivo para forjar su propio camino

Ángela Leiva realiza una presentación en vivo, rindiendo tributo a Gilda en el Movistar Arena

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Ángela Leiva recordó a Gilda a tres décadas de la muerte de la cantante de música tropical con un mensaje personal y un homenaje musical que recuperó algunas de sus canciones más conocidas. La artista también evocó el pedido que le hizo antes de una audición televisiva que modificó el rumbo de su vida.

Ángela recordó que, frente a los nervios de una prueba que podía abrirle una puerta en la música, acudió a la figura de la intérprete de “Corazón valiente”. “Se dice que es una santa, que hace milagros… yo fui una de las que le pidió, una de las que confió en su capacidad de ser una santa habitando el corazón de la gente", evocó Leiva. Antes de ingresar a dar la prueba, le formuló un pedido íntimo que ahora hizo público: “Ayúdame, Gilda, ayúdame”.

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La súplica ocurrió antes de su participación en Pasión Canta, el concurso del programa Pasión de Sábado al que se presentó cuando tenía 18 años. Con miedo y timidez, logró cantar, avanzó en la competencia y ganó la final gracias al apoyo del público.

Angela Leiva vestida con un vestido amarillo se inclina desde un escenario iluminado de rosa hacia la mano extendida de un espectador
La cantante compartió imágenes de su homenaje a Gilda, a 30 años de la muerte de la artista tropical

Antes de convertirse en ganadora, atravesó un momento clave al llegar al estudio de televisión. La timidez y el miedo casi la hicieron desistir. Su madre y un amigo la alentaron a presentarse, pero al momento de entrar al estudio, el pánico le cerró la garganta y estuvo cerca de impedirle cantar.

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Pese a esa reacción, logró afrontar la prueba. El paso inicial permitió que se incorporara a una competencia que se extendió durante tres meses y que culminó con una definición disputada. El público inclinó el resultado a su favor. Leiva obtuvo la victoria en el concurso y asoció aquel desenlace con una modificación profunda de su vida cotidiana: comenzó a vivir de la música, pudo ayudar a su familia y encontró el punto de partida para desarrollar su carrera artística.

El mensaje de la intérprete fue publicado junto con imágenes y fragmentos de su homenaje. Allí expresó la cercanía que siente con la obra de Gilda y puso el acento en la capacidad de la cantante para narrar historias de amor a través de sus temas.

Gilda murió el 7 de septiembre de 1996 en un accidente en la ruta
Gilda murió el 7 de septiembre de 1996 en un accidente en la ruta

“Nos ha cautivado con su música, con esa sensibilidad para transmitir historias de amor en sus canciones”, escribió. También mencionó la sencillez y el “ángel” de Gilda, dos aspectos que incluyó en su recuerdo al cumplirse 30 años de su partida.

La cantante planteó que su influencia no se limita a las canciones que el público todavía escucha y baila. Para Leiva, su trabajo dejó un camino abierto para otras intérpretes de la música tropical, una idea que utilizó para explicar por qué decidió dedicarle parte de su presentación.

“Hoy más consciente que nunca, porque sé que su trabajo nos dejó a todas nosotras el camino allanado”, afirmó. Después agradeció a Gilda por su legado y precisó que eligió recordarla y homenajearla de esa manera a tres décadas de su muerte.

El homenaje tomó forma durante una reciente presentación en el Movistar Arena. La selección incluyó “Noches vacías”, “Paisaje”, “No me arrepiento de este amor” y “Fuiste”. Leiva difundió extractos de ese momento junto con fotografías del show, en las que aparece sobre el escenario con un vestido amarillo.

Angela Leiva sonríe vestida con un traje amarillo de volantes y hombros descubiertos sobre el escenario
Leiva recordó el pedido que le hizo a Gilda antes de presentarse a “Pasión Canta”, el concurso que ganó a los 18 años

El repertorio condensó una parte de la obra de Gilda que Leiva quiso recuperar en vivo. La publicación no presentó el homenaje como un hecho aislado de su recorrido, sino como una expresión vinculada con aquel pedido que formuló cuando todavía buscaba una oportunidad para cantar ante las cámaras.

Entre las miles de reacciones que recibió la publicación, una de las más sentidas fue la de Facundo, el hijo de Gilda. “Ángela, gracias por cada palabra. Qué lindo leer esto y ver tanto amor de la gente también”, expresó el joven, quien sostuvo que el paso de los años no borró el vínculo del público con la artista: “A 30 años, mi mamá sigue tocando corazones gracias a ustedes. Gracias infinitas”, expresó.

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