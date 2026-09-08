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Estupor: un luchador de MMA estranguló a un streamer durante un vivo hasta dejarlo inconsciente

El incidente ocurrió de madrugada en Corea del Sur, cuando el peleador de 36 años le aplicó una llave de sumisión. En la caída, la cabeza del joven impactó contra el piso. IMÁGENES SENSIBLES

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo. El luchador de MMA lastimó a su compañero cuando intentaba hacerle una sumisión
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La Policía de Incheon, en Corea del Sur, investiga a un luchador de artes marciales mixtas de 36 años, identificado como A, por presuntamente estrangular hasta dejar inconsciente a un hombre de unos 20 años durante una transmisión en vivo. La víctima, identificada como B, permanece hospitalizada y presenta síntomas de parálisis parcial, según informaron medios locales.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada en Cheongna-dong, en el distrito Seo de Incheon. Las informaciones publicadas por Chosun Ilbo, JoongAng y Korea JoongAng Daily coincidieron en que el luchador aplicó a B una técnica conocida como estrangulamiento de guillotina, una maniobra de sumisión utilizada en disciplinas de artes marciales mixtas.

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De acuerdo con la investigación preliminar, B perdió el conocimiento después de que su nuca impactara contra el suelo. La agresión quedó registrada y fue emitida en directo a través de las redes sociales, donde parte del público que seguía la transmisión cuestionó la falta de asistencia al joven.

La comisaría de Policía de Incheon Seobu informó que A es investigado por cargos de agresión. Según los reportes, el luchador sujetó al hombre mediante la llave de estrangulamiento dentro de un alojamiento que algunos medios describieron como hotel y otros como officetel, un edificio de uso residencial y comercial. Tras la maniobra, B cayó al suelo y se golpeó con fuerza la parte posterior de la cabeza. Las fuentes consultadas señalaron que el joven quedó inconsciente después del impacto.

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Un hombre tatuado en primer plano se sostiene la cabeza frente a la cámara mientras varios hombres están de pie al fondo de la habitación
El luchador de artes marciales mixtas reaccionó ante la cámara mientras el grupo de personas auxiliaba al hombre agredido

La reacción del sospechoso formó parte de la transmisión. A le dio palmadas y bofetadas en ambas mejillas a B y, Según JoongAng, dijo: “Déjenlo dormir”. En otra versión recogida por Chosun Ilbo, el luchador expresó: “Déjenlo dormir un poco” antes de dejarlo sin supervisión.

Los medios surcoreanos indicaron que el joven fue trasladado a un hospital, donde continúa internado. La información disponible señaló que presenta parálisis parcial o síntomas de parálisis en la parte superior del cuerpo, aunque no se divulgaron detalles médicos adicionales sobre su evolución.

La emisión en vivo permitió que los usuarios observaran la secuencia y reaccionaran en tiempo real. Entre los comentarios atribuidos a los espectadores figuraron preguntas sobre la necesidad de pedir ayuda médica. “¿No deberían haber llamado al 119?”, escribió uno de los usuarios, según los reportes. El 119 es el número de emergencias utilizado en Corea del Sur.

Otro comentario citado por los medios cuestionó el uso de recursos propios de las artes marciales contra una persona que no es combatiente profesional. “Un luchador no debería usar técnicas así contra una persona común”, señalaron algunos espectadores en citas recogidas por Korea JoongAng Daily.

La Policía de Incheon Seobu revisa las circunstancias de lo ocurrido, incluida la participación de quienes estaban presentes durante la transmisión. Un agente policial afirmó que los investigadores mantendrán las diligencias mientras siguen el estado de salud de B. “Tenemos previsto continuar con la investigación mientras vigilamos el estado de la víctima”, declaró el funcionario, según los medios locales.

Las autoridades también buscan establecer si hubo otras personas que pudieron haber colaborado con la agresión o si tuvieron algún grado de responsabilidad por lo sucedido durante la emisión. El mismo agente citado por JoongAng y Korea JoongAng Daily indicó: “También verificaremos si las personas que se encontraban cerca en el momento de la retransmisión conspiraron para cometer el delito”. Otra versión de la declaración señaló que la pesquisa determinará si los presentes fueron cómplices de la agresión.

B habría llegado al lugar después de comunicarse con el youtuber mientras seguía sus transmisiones. Los reportes apuntaron a que el joven era espectador del canal y que acudió a la residencia u officetel tras mantener contacto con el creador de contenido.

Las publicaciones también señalan que A había pertenecido en el pasado a una banda violenta o a un grupo del crimen organizado que estaba bajo vigilancia policial. Según las informaciones locales, ya no figuraba en esa lista al momento del incidente. La investigación continúa bajo la jurisdicción de la Policía de Incheon Seobu, que deberá precisar la secuencia completa de la agresión, el estado de la víctima y la posible implicación de quienes presenciaron el episodio.

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